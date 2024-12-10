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Экономика Кризис-2024 эксперт Помогут рабочие из Африки или начать своим платить? Эксперты — о том, как заполнить кадровую брешь в экономике

Помогут рабочие из Африки или начать своим платить? Эксперты — о том, как заполнить кадровую брешь в экономике

Проблема дефицита рабочих рук возникла не из-за недостатка людей

1 411
65 комментариев

Помогут ли нам иностранцы — пока непонятно

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Кадровый дефицит в России достиг исторического максимума: на каждого безработного приходится минимум 5 вакансий, подсчитала FinExpertiza. По данным опросов, 86% компаний испытывают нехватку специалистов. Впрочем, жалобы бизнеса на нехватку рабочих рук малопонятны. Рабочих рук в стране хватает. Подробности — в материале MSK1.RU.

Рожать больше не станут

Повышенный спрос на рабочую силу в условиях структурной перестройки экономики уже привел к росту числа занятых в период с 2019 по 2024 годы на 2,7 миллиона человек.

Ровно год назад число безработных в России составляло 2,2 миллиона человек, сейчас их на полмиллиона меньше (уровень безработицы составил 2,3%). И даже долгосрочный дефицит кадров в России, по оценкам ВШЭ, к 2030 году может достичь не более 2 миллионов человек.

Сотни тысяч новых работников будут необходимы в таких секторах, как строительство, IT, ЖКХ и транспорт. При этом не подсчитано, а сколько работников будет высвобождаться за счет автоматизации производства (скажем, беспилотного транспорта).

При этом решить кадровую проблему в России можно двумя способами — повысить производительность труда или привлечь новых мигрантов. Третьего не дано. Можно, конечно, повысить рождаемость. Но прогнозы демографов такой оптимизм опровергают: прогнозы Росстата указывают на то, что население страны может сократиться с 146,4 до 143,2 миллиона человек к 2030 году. И даже если каким-то чудом удастся резко повысить рождаемость, новые поколения выйдут на рынок труда лишь в 2040-е годы, а ждать так долго экономика не будет.

Производительность труда растет медленно. Всего на 1,6% в год с 2008 по 2021 годы.

Проблема родилась не сейчас

Альтернативы трудовой миграции нет. При этом правительство продолжает закручивать гайки в миграционной сфере. По информации «Коммерсанта», готовятся новые ограничения: запрет на «коммерческие» экзамены по русскому языку для мигрантов, а также тотальная цифровизация миграционного контроля.

— А ведь вопрос с дефицитом кадров возник не только сейчас или два года назад, проблема нарастала «снежным комом», — говорит MSK1.RU спикер Евразийского экономического форума, юрист-международник Дмитрий Семенов. — Лично я вижу несколько реальных вариантов привлечения кадров. Компании должны иметь кадровые резервы, реализовать программы стажировок, целевое обучение новых сотрудников. Потенциал же трудовой миграции я вижу в привлечении русскоговорящих соотечественников из Балтии и стран СНГ, а также кадров из стран Африки с учетом знания русского языка.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев смотрит на ситуацию без оптимизма.

— Закрыть вопрос дефицита кадров в целом невозможно, возможно лишь закрыть маленькую дырочку в одном месте, — говорит MSK1.RU профессор Толкачев.

— Правда ли, что без мигрантов нам не справиться, как считают многие ваши коллеги, например из ВШЭ?

— Думаю, этот вывод поспешен. Нужно смотреть на конкретные рынки труда и сферы деятельности и понимать, откуда возникает дефицит. Простой пример. В районе, где я живу, открыли временный зимний каток и набирают кадры для обслуживания этого проекта. Ставка 300 рублей в час за нехитрую, но напряженную работу по выдаче коньков, продаже билетов, поддержанию порядка на катке и т. д. За восьмичасовой день можно заработать 2400 рублей «грязными». А за полный месяц в 22 рабочих дня — почти 53 тысячи рублей «грязными». За работу очень интенсивную и ответственную. Но для Москвы это несерьезно! Возможно, инициаторы этого проекта будут испытывать нехватку работников и укажут это в отчете, идущем наверх вплоть до ВШЭ. Так будет подготовлено новое исследование ВШЭ с еще большим дефицитом работников.

Следовательно, проблема рынка труда России в том, что существует большое количество сфер деятельности с низкими зарплатами и незаполняемыми вакансиями, «превращаемыми» в дефицит рабочей силы. Добавим сюда катастрофически низкий уровень автоматизации и роботизации производства на многих предприятиях, включая строительство, столь любимое иммигрантами.

— И так что же получается, многомиллионного дефицита кадров всё же нет?

— Если разобраться, получается какой-то замкнутый труд. Низкий технологический и организационный уровень производства формирует низкую производительность труда. В результате предприниматели не могут платить высокую зарплату рядовым работникам. Низкие ставки оплаты труда не мотивируют к легальной занятости значительные массы населения. Дефицит рабочей силы не позволяет предпринимателям расширять объемы выпуска и накапливать ресурсы для инвестиций в рост производительности труда. Замкнутый круг.

— Но что мешает компаниям платить высокие зарплаты?

— А вы не забывайте про сверхжесткую денежно-кредитную политику Центробанка. Она лишает компании всяких возможностей для долгосрочных инвестиций в рост производительности труда.

А вы считаете, что, если начать платить больше людям, проблема дефицита кадров исчезнет?

Уверен, что так и будет
Если люди не привыкли работать, то хоть сколько плати
Лучше вкладывать средства в своих людей
ПО ТЕМЕ
Дефицит кадров Мигранты Иностранная рабочая сила Нехватка работников
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Комментарии
68
За державу обидно!
54 минуты
Ну,ну,рабочие из Африки,это те,что Сирию за три дня взяли ,так они и нас так возьмут,тихим сапом,сначала гастарбайтеры,потом получают(покупают ) гражданство,потом подавай им их законы и обычаи,а потом три дня и ..... Начало уже положено. Хилокский рынок и его окресности-уже давно живут по законам кишлаков и племенного уклада и чем это не столица и щтаб по координации мигрантов??? Во многих местах города уже тоже компактно заселились приезжие из не пойми откуда,но все с бородами и в хиджабах и опять по своим законам. Вчера полчаса ждал на пл.Калинина товарища и просто видел,как из метро,в метро и просто так ,один за одним, стайками из пяти -шести человек гуляют джигиты ,нагло,ни на кого не обращая внимания разговаривая на своём языке,ведут себя как хозяева и попробуй таким сделать замечание.......И ни одного полицейского патруля или сотрудников в форме так и не увидел. И это уже даже не начало ,а полный .......
6mitya9
1 час
При нынешних ценах минимальная МЕСЯЧНАЯ оплата должна начинаться от суммы,эквивалентной 1000 долларов США
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