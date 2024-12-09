Грядет новый кризис? Какие вызовы ждут россиян в 2025 году: что будет с ценами, рублем и ипотекой

Последние годы российская экономика столкнулась с санкциями, ростом инфляции, а как следствие — повышением ключевой ставки, дорогими кредитами и ростом цен на недвижимость и товары первой необходимости. Мы поговорили с экспертами и узнали, какие потрясения ждут нас в будущем году, как можно подготовиться к этому или даже извлечь выгоду.
- Что будет с рублем
- Что будет с инфляцией
- Что ждет потребительские кредиты и ипотеку
- Что будет с недвижимостью
- Грядет ли кризис
- Как извлечь выгоду из этой ситуации
Что будет с рублем
Рубль в 2025 году останется под давлением из-за внешнеполитических факторов, цен на энергоресурсы и санкций, считает венчурный предприниматель, президент инвестиционного фонда «Алакрис Групп» Владислав Костицын. По его мнению, в следующем году вероятны колебания курса, что может привести к подорожанию импортных товаров и росту цен на топливо.
— К концу 2025 года мы увидим значение около 95 рублей за доллар. Сейчас рубль преодолел эту отметку, да и в целом движения будут волатильными в течение всего будущего года: то и дело доллар станет сползать к отметке 100 рублей, но постоянно будет возвращаться назад, — прогнозирует магистр экономики, финансовый обозреватель Никита Макаров.
Эта позиция схожа с планами, которые простроил Минэкономразвития РФ на 2025 год. По базовому сценарию, курс доллара в 2025 году будет в районе 96,5 рубля. Но уже в 2026 году достигнет отметки в 100 рублей.
Что будет с инфляцией
К сожалению, продукты и другие товары продолжат дорожать. По прогнозу Центробанка, инфляция останется высокой. По данным Росстата, номинально она составит около 7–8%. Реальный же рост цен, по словам Макарова, в зависимости от уровня потребления достигнет отметки 10% и выше.
— Повышение ключевой ставки и, как следствие, удорожание кредитов тоже будут способствовать росту цен. Например, некоторые предприятия могут выйти из бизнеса из-за усложнения условий кредитования, что приведет к сокращению предложения и повышению цен на их продукцию. Возможно, они будут вынуждены включить процентные платежи в себестоимость продукции, чтобы остаться на плаву. В итоге продукты станут дороже, — добавил экономист.
Увеличится и стоимость импортных товаров из-за сложностей в платежах за импорт через цепочку контрагентов, которая иногда включает более двух-трех сторон, а также из-за ослабления курса рубля.
Конкретные цифры, к которым стоит подготовиться, назвал Владислав Костицын. Траты на повседневные покупки вырастут на 20–30%. Автомобили же подорожают примерно на 10–20% из-за введения утильсбора.
Что ждет потребительские кредиты и ипотеку
Ситуация с ипотекой и кредитами будет усугубляться. Это произойдет на фоне по-прежнему высокой ключевой ставки. Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что снижать этот показатель ЦБ начнет только во второй половине 2025 года (сейчас ключевая ставка зафиксирована на уровне 21%). Согласно прогнозу опрошенных экспертов, в результате этого кредиты будут невыгодными и превысят 30%. Рынок ипотеки же ждет обвал.
С 1 января 2025 года россиян ждет новый ипотечный стандарт, направленный на снижение рисков для банков и заемщиков. В него, например, войдут:
единые условия: ипотечный договор можно будет заключать на срок до 30 лет и брать деньги, чтобы оплатить не более 80% стоимости жилья;
отмена бонусов банкам от застройщиков: кредитные организации не смогут получать вознаграждение, если это приводит к росту стоимости;
изменение первоначального взноса: в эту сумму не могут включаться средства, которые вернутся покупателю после покупки в виде кешбэка или бонусов от застройщика;
информирование заемщика: покупателю должны будут объяснить все условия кредитного договора, предупредить о рисках и ответить на любые вопросы.
Что будет с недвижимостью
Эксперты предсказывают, что, несмотря на сложности с ипотекой, цены на недвижимость не сильно снизятся. А аренда может вскоре стать не по карману многим россиянам.
За счет высокой ключевой ставки продажи на вторичном рынке практически встанут. Уже сейчас заметно снижение покупательной активности на 18% по сравнению с прошлым годом, отметил президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. Из-за этого на вторичке уже к началу года начнется снижение цен. Однако, по мнению Кулакова, падение стоимости не будет резким, но может достичь порядка 10%.
На первичном рынке тоже будет ограниченное предложение, потому что много новых проектов замораживают, добавил Макаров. Но новостройки начнут дешеветь, только когда стабилизируется экономическая ситуация.
— Года два рынок недвижимости будет болеть — и болеть сильно, — убеждена брокер недвижимости Евгения Миллер. — На первых порах застройщики будут спасаться внутренними программами рассрочек, что повлечет повышение цен. Потом будет стагнация, затишье на рынке массмаркета, падение цен на первичном рынке, рост спроса на арендное жилье и развитие темы пожизненной ренты от государства.
Как уточнил Михаил Темкин, руководитель сети проектов SMART в Санкт-Петербурге компании Smart Commerce, из-за высокой инфляции увеличивается ключевая ставка, и эти процессы охлаждают рынок недвижимости. Покупателям становится труднее приобрести жилье как для себя, так и для инвестиций. Это приводит к падению спроса.
— На фоне происходящего девелоперы не могут снижать цены, поскольку стоимость одного квадратного метра зависит от множества факторов, а не только спроса. Однако прибегают к различным инструментам для поддержания уровня продаж — скидкам, рассрочкам, — сказал Михаил Темкин.
Учитывая это и заградительные условия по ипотеке, цены на съем жилья будут расти и дальше, а они и так за этот год подскочили на 70%.
Грядет ли кризис
Кризиса еще не случилось, но он может вскоре начаться, отметил финансовый обозреватель Никита Макаров. На то, как будут развиваться события, повлияет несколько факторов.
— Ситуация очень сильно зависит от того, насколько быстро будет реагировать регулятор, сможет ли он вовремя начать понижать ставку, увидев охлаждение экономики. Если процесс затянется, то такую серьезную кредитную нагрузку выдержат не все предприятия. Компаниям придется перекредитовываться под высокий процент — они могут просто уйти с рынка. Это станет триггером, который запустит волну дефолтов, что, в свою очередь, может привести к финансовому кризису, — сказал Никита Макаров.
Однако пока о таком развитии событий рано говорить, считает эксперт. Прогноз на следующий год от Минэкономразвития и ЦБ предполагает рост ВВП более чем на 1%. Даже несмотря на такую маленькую цифру, это означает, что ни рецессии (некритического спада производства или замедления темпов экономического роста), ни стагфляции (упадка экономики вкупе с инфляцией) не будет.
Как извлечь выгоду из этой ситуации
В текущей ситуации есть и плюсы. Например, сейчас заработать на вкладах можно порядка 20% годовых. То есть даже больше, чем на фондовом рынке — со средней доходностью всего 15% в годовом выражении, объяснил Макаров. Соответственно, стоит сберегать и преумножать свои деньги на вкладах и повременить с крупными покупками, считает эксперт.
Помимо вкладов финансовый обозреватель также предлагает использовать такие сберегательные инструменты, как ОФЗ, замещающие облигации или фонды денежного рынка. Они тоже сейчас дают достаточно высокую доходность — около 20% годовых.