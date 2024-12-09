Грядет новый кризис? Какие вызовы ждут россиян в 2025 году: что будет с ценами, рублем и ипотекой

Рубль в 2025 году останется под давлением из-за внешнеполитических факторов, цен на энергоресурсы и санкций, считает венчурный предприниматель, президент инвестиционного фонда «Алакрис Групп» Владислав Костицын. По его мнению, в следующем году вероятны колебания курса, что может привести к подорожанию импортных товаров и росту цен на топливо.

— К концу 2025 года мы увидим значение около 95 рублей за доллар. Сейчас рубль преодолел эту отметку, да и в целом движения будут волатильными в течение всего будущего года: то и дело доллар станет сползать к отметке 100 рублей, но постоянно будет возвращаться назад, — прогнозирует магистр экономики, финансовый обозреватель Никита Макаров.

Эта позиция схожа с планами, которые простроил Минэкономразвития РФ на 2025 год. По базовому сценарию, курс доллара в 2025 году будет в районе 96,5 рубля. Но уже в 2026 году достигнет отметки в 100 рублей.