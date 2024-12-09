Где вы видели такие цены? Почему россияне не верят отчетам Росстата о низкой инфляции

Росстат сообщает, что за минувшие 12 месяцев в магазинах подешевели 16 видов продовольственных товаров и 15 непродовольственных Источник: «Фонтанка.ру»











Почти ежедневные сообщения о резком росте цен на те или иные товары на фоне официальных, в целом радужных 8,5% инфляции многим жителям страны кажутся явным признаком резкой оторванности власти от народа. Походили бы, мол, сами по магазинам, совсем другое бы запели. А вот наши коллеги из «Фонтанки» и по магазинам с народом вместе ходят, и с чиновниками общаются. И точно знают: ошибаются и те и другие.

Источник: данные Росстата

За минувшие 12 месяцев в магазинах подешевели 16 видов продовольственных товаров и 15 непродовольственных. Угадать их, не погрузившись в таблицы Росстата, почти невозможно. Поверить в то, что это правда, еще труднее.

Источник: данные Росстата











Чтобы понять, что же такое происходит в головах у чиновников Росстата, а за ними и у служащих Центробанка, которые на основе этих данных выдают среднегодовой уровень инфляции в России в 8,5%, надо сперва глубоко выдохнуть, а потом если не простить, то хотя бы понять.

Итак, Росстат еженедельно обследует 44, а ежемесячно 123 категории продовольственных товаров. Обследует — значит запрашивает в определенных торговых предприятиях средневзвешенные цены на эти товары. Делается это во всех регионах, а затем рассчитывается для всей страны по довольно простой формуле.

Поскольку методика от замера к замеру не меняется, не столь важны конкретные цены (они, напомним, средневзвешенные, то есть не совсем настоящие), сколько важно изменение — те самые проценты, которые в обиходе принято называть инфляцией.

Сразу надо оговориться, что это упрощенный взгляд. Как правило, замер цен показывает лишь так называемый индекс потребительских цен. Тогда как собственно инфляция учитывает и изменение стоимости сырья, и индекс стоимости жизни — и в конечном счете указывает на динамику обесценения денег. В данном случае речь идет о продуктовой «инфляции», поскольку Росстат считает также цены и на непродовольственные товары (274 позиции), и на услуги (135 позиций). В том числе на вывоз мусора, стрижку, электроэнергию, номера в гостиницах и учебу в вузах.

Из описанной методики следует резкая разница между общей инфляцией и так называемой личной инфляцией, которую наблюдает каждый отдельный гражданин, который зарабатывает деньги и тратит их в магазинах. Она гораздо ближе нам всем, и именно ее имеют в виду, когда говорят, что всё сильно подорожало, а чиновники врут про 8,5%.

Разрушая миф о том, как далеки власти от народа, необходимо сказать, что эту самую личную инфляцию чиновники тоже измеряют и даже регулярно публикуют. Согласно последним данным ЦБ, так называемая наблюдаемая инфляция в целом по стране составляет 15,3%.

Поскольку среди опрашиваемых ежемесячно граждан не так много профессиональных экономистов, вопросы им задаются чисто житейские. Например: «На сколько именно, по Вашему мнению, выросли цены за прошедшие 12 месяцев» и «На сколько именно, по Вашему мнению, вырастут цены в следующие 12 месяцев». Спрашивали и на сколько подорожали — по ощущениям — и отдельные категории товаров: молочка, мясо, хлеб и так далее. Назвать можно любую цифру, но всё, что больше 51%, идет в одну графу. Из полученных ответов брали усредненные цифры и получили то, что получили, — 15,3%.

Однако опрос составлялся таким образом, чтобы выяснить и что за люди дают те или иные ответы. В частности, спрашивали, есть ли у них сбережения, какое образование, где работают, сколько зарабатывают и сколько тратят.

Так вот, вышло, что у тех, кто располагает какой-то подушкой финансовой безопасности в виде сбережений, оценка «личной» инфляции сильно отличается от тех, кто живет от зарплаты до зарплаты. У первых получилось 13,9%, а у вторых — 16,3%. А ожидаемая на следующий год инфляция у первых — 11,8%, а вторых — 14,4%.

Среди молодежи 18–30 лет самым распространенным было ощущение, что «Цены выросли умеренно» — так ответили 43% молодых. А вот все, кто старше, чаще всего говорили, что «Цены выросли очень сильно». Пик таких ощущений приходится на тех, кому больше 60 лет — сразу 61%.

Большинство тех, кто оценил материальное положение своей семьи как «Денег не хватает даже на еду», ощутили общий рост цен за прошедший год в 51% и больше. А вот те, кто сказал, что денег у него хватает на всё и он даже может позволить себе купить машину, чаще всего оценивали инфляцию в диапазоне 9–12%.

Разумеется, это история вовсе не о том, что одни люди умнее, а другие глупее. Какая, в конце концов разница, что говорят в ЦБ и что они там считают, если у тебя в доме есть нечего. Речь о той самой «личной» инфляции. То есть как изменились цены на товары, которые человек регулярно покупает сам для себя.

И теперь самое время вернуться к списку товаров, которые, как считает Росстат, подешевели за прошедший год. К слову, в описанном выше опросе ни один из более чем 2 тысяч респондентов на вопрос «Как, по Вашему мнению, в целом менялись цены за прошедшие 12 месяцев?» не ответил: «Снизились». Ни бедные, ни богатые, ни молодые, ни старые, ни образованные, ни неучи, ни бизнесмены, ни безработные.

Самой большой загадкой в этом списке является снижение цен на чай и кофе. Причем и на пакетики, и на весовой зеленый чай, и на кофе как растворимый, так и в зернах. Гендиректор отраслевой ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия на просьбу «Фонтанки» прокомментировать этот феномен предположил лишь, что речь идет об искажениях в методике, вызванных точечными акциями и скидками производителей и ретейлеров. Никаких экономических предпосылок для снижения цен он не видит, а рост издержек на кредиты и логистику, напротив, способствуют росту.

Да, на чай и кофе действительно бывают скидки, но вот каковы реальные цифры в одной из крупнейших федеральных сетей супер- и гипермаркетов. Примерно год назад корреспондент «Фонтанки» покупал большие пачки чая домой в среднем по 250 рублей (со скидками), а сейчас те же самые пачки дешевле 300 рублей не купить даже со скидкой. Рост цен на них — примерно 20%. Это забавно, потому что в опросе по заказу Центробанка, отвечая на вопрос, на сколько, по их мнению, примерно подорожал за год чай, жители страны дали «среднюю» оценку 19%. То есть, получается, народ не обманешь.

Источник: данные корреспондента «Фонтанки»











Но если всё же походить по магазину и повыбирать, окажется, что всё не так плохо. Можно отыскать, к примеру, «TESS Хай Цейлон, 100 пак» — 259,99 рубля со скидкой. По той же самой цене есть «RICHARD Royal Kenya Кенийский байховый, 100 пак». А еще есть, к примеру, «МАЙСКИЙ Отборный Цейлонский байховый листовой, 100 пак» по 224,99, есть «ПРИНЦЕССА НУРИ Высокогорный байховый листовой, 100 пак» — 208,99. Более того, в природе существует «Чай черный байховый, 100 пак» собственной торговой марки низшего ценового сегмента за 89,99 рубля.

Как можно заметить, корреспондент «Фонтанки» не особо разборчив в чае: выбирает более-менее «приличную» и «известную» марку с самой большой скидкой. Так что и сейчас он вполне себе может подобрать что-то по вкусу по той же и даже более низкой цене и подтвердить: да, то, о чем говорит Росстат, — истинная правда.

А то, что статистическое ведомство приняло за снижение цен на чай, скорее всего, говорит о корректировке товарной матрицы в торговой сети за счет увеличения доли более дешевых марок и отказа от дорогих. Так что в отчете для Росстата средневзвешенная цена как раз и снизилась. Конкретные бренды же для статистики неважны.

Почему год к году подешевели груши, помидоры и апельсины, ответ, вероятнее всего, стоит искать у логистических компаний, которые за последнее время отладили поставки быстропортящегося импорта. Снижение цен на сахар — это откат от аномально высоких цен 2022–2023 года, об этом тогда много писали. Сейчас просто всё вернулось в норму. Макароны резко начали дешеветь с конца осени 2023-го, когда на мукомольные предприятия пришли рекордные в прошлом году объемы собранной пшеницы. В этом году, кстати, урожаи пшеницы еще лучше, и причин для роста цен на муку и изделия из нее вроде бы быть не должно. А вот почему на этом фоне за год почти на треть подорожал самый обычный хлеб, «Фонтанка» уже объясняла.

Еще любопытно, что сухие супы в пакетах у нас — в среднем — подешевели, а вот сухие корма для животных, напротив, подорожали за год сразу на 32,5%.

Что касается снижения цен на непродовольственные товары, там также надо разбираться отдельно. Например, причина падения цен на некогда дефицитный противовирусный препарат довольно очевидна: люди перестали бояться коронавируса и скупать лекарства от него за любые деньги. Точно та же история с другим противовирусным — «Осельтамивиром».

Причина снижения цен на почти всю бытовую химию, скорее всего, в уходе дорогих западных брендов и переходе на отечественные этикетки на мыле и геле для посуды. У энергосберегающих лампочек, похоже, наконец сработал эффект импортозамещения. Та же история, похоже, и с наушниками, и с электрочайниками. Да и подгузники российских марок родители, видимо, распробовали и поняли, что никаких особых отличий от дорогих и ранее популярных иностранных марок нет. В ту же копилку и прокладки.

Самое трогательное и непонятное в этом списке — детская шапочка и детские сапожки. Подавляющее их большинство едет к нам всё еще из Китая. И например, женские сапоги из той же натуральной кожи сверху, напротив, подорожали за год на 27%. Да и вообще одеть ребенка в целом стало заметно дороже, считает Росстат. Но вот конкретно по сапожкам и шапочкам у него информация такая.