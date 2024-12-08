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Экономика Кризис-2024 С чем останемся на Новый год? Китайские банки и экспортеры снова отказываются работать с Россией

С чем останемся на Новый год? Китайские банки и экспортеры снова отказываются работать с Россией

Под удар попали крупные компании и финансовые учреждения, а заодно каждый из нас

1 000
26 комментариев

Без китайских товаров российскую торговлю представить невозможно

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С 1 декабря вступил в силу новый список товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, который значительно ограничивает экспорт из Китая в Россию. Это решение касается широкой номенклатуры товаров, включая электронику, изделия, связанные с металлами, газами и минералами, от станков до посуды. Поставщики сообщают о значительных трудностях в осуществлении операций. Подробности — в материале MSK1.RU.

Торговля не остановится?

Новый перечень состоит из 10 категорий продукции, но в каждой категории содержатся тысячи наименований, что делает контроль за экспортом крайне сложным. Для отправки таких товаров теперь требуются специальная лицензия и информация о конечном получателе, что создает дополнительные барьеры для российских импортеров. Усиленный контроль может вскрыть каналы закупок санкционной продукции через третьи страны.

Как видно, российские импортеры и производители сталкиваются со всё новыми вызовами. Только ведь на днях подложили мину и китайские банки: они наотрез отказываются от работы с российскими компаниями, попавшими под новые санкции США. В санкционный список, напомним, добавилось более полусотни организаций, включая крупнейшие госбанки — «Газпромбанк» и «Дом.РФ». Теперь фактически из крупных госбанков России не под санкциями остается лишь один — это «Россельхозбанк».

Одним из первых банков, который начал блокировать платежи из нового санкционного списка, стал Bank of China. Этот банк рассылает предупреждения о прекращении приема средств от российских подсанкционных кредитных организаций.

Сложности с платежами напрямую влияют на импорт из Китая: невозможность оплатить товары может привести к сбоям в их поставках. Правда, даже если вы оплатили, не факт, что товар доедет: может включиться и экспортный контроль.

— Открытое сотрудничество с российскими компаниями, попавшими под санкции США, влечет за собой вторичные санкции уже в отношении самих китайских банков. Для Китая негативный эффект таких санкций будет гораздо выше потенциальных выгод от сотрудничества с российскими компаниями, — объясняет финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — Но региональные банки Китая продолжают сотрудничество с небольшими банками России, которые не попали под санкции. Взаиморасчеты с Китаем за экспорт и импорт будут продолжаться через эти банки, а также через компании-прокладки из третьих стран и другие каналы, в том числе криптовалюту. Таким образом, существенного влияния на международную торговлю России, а, следовательно, на ее экономику эта ситуация не окажет.

Просто снова вырастут цены

— Все новые санкции приводят к увеличению стоимости транзакций, а это дополнительные затраты для бизнеса и, как следствие, увеличение цен, — говорит MSK1.RU профессор РЭУ им Плеханова Юрий Ляндау. — Кроме того, это еще и увеличение сроков для бизнеса, так как на решение проблем с оплатой и логистикой требуется определенное время. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо создание альтернативной финансовой системы, которая будет отвязана от доллара США.

Не видит причин для полной остановки торговли с Китаем и управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов. А вот цены, конечно, вырастут.

— Расчеты по большинству сделок с китайскими контрагентами и так производились с участием третьих лиц — платежных агентов, взаимозачетов через импортно-экспортные потоки, бартерные сделки, — говорит Светлов. — Но главным недостатком любых альтернативных схем является их ограниченная емкость, дополнительные комиссионные, конверсионные и банковские расходы, длительные сроки исполнения платежа и отсутствие уверенных гарантий в исполнении.

— То есть стоимость таких «обходных путей» просто заложат в стоимость китайских товаров?

— Конечно, произойдет повышение расходов на исполнение внешнеэкономических сделок, а значит, и на увеличение стоимости товаров. Есть и еще один нюанс. С точки зрения государственных регуляторов, прозрачность сделок снизится, а это приведет к усилению таможенного контроля и администрирования. И, в конечном счете, к доначислению таможенных платежей в рамках постконтрольных мероприятий, и это также отразится в стоимости товаров.

ПО ТЕМЕ
Китайская валюта Китайские товары Рост цен Санкции Кризис
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Комментарии
25
парацетамол
49 минут
опять пустые базары о том, что Китай много теряет из за разрыва экономических связей с Россией...только почему то все эти спецы умалчивают о том, что основные китайские потребители это вовсе не Россия, а та же европа и США...на долю России приходится всего 7-8 % от оборотов Китая...поэтому никогда китайцы ради России не порвут с западом и европой...а сказки про нашу дружбу так и и остаются сказками...как впрочем и все остальные сказки...такая уж наша участь жить в сказочной стране...россиянам бы еще уши как у эльфов...а то на обычные уши, уже вешать сказки некуда...
Почётный гражданин Левосибирска
38 минут
... необходимо создание альтернативной финансовой системы, которая будет отвязана от доллара США. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении стран БРИКС будут введены 100%-ные пошлины, если они создадут единую валюту на замену доллару или будут использовать другую валюту в качестве альтернативы. Трамп также пригрозил странам БРИКС закрытием доступа на американский рынок. Китаю это надо?
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