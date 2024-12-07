«От СВО люди материально выигрывают». У кого в России реально растут зарплаты — разбор с экспертами

Разные статистические данные говорят, что в России растут зарплаты. Пытаемся выяснить, действительно ли это так Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В России вот уже продолжительное время растут зарплаты. Об этом свидетельствуют статистические данные, заявления чиновников, рассказы самих людей. С первого взгляда кажется, что это позитивные новости. Но за ними кроются различные подводные камни и, как бы парадоксально ни звучало, минусы. Наши коллеги из 72.RU разбираются вместе с экспертами, а действительно ли растет зарплата у россиян, чем это чревато и что происходит на рынке труда.

Что происходит с зарплатами в России?

Если вы не хотите читать большой текст, в этом видео экономисты отвечают на наши вопросы Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

В России продолжают расти заработные платы. Росстат в недавнем докладе фиксировал, что средняя зарплата в сентябре составила 84 324 рубля. Это на 17,8% больше, чем за этот же период прошлого года. Правда, в реальном выражении значение ниже — 8,4%.

О выросших зарплатах говорят и другие исследователи. Недавно специалисты «СберАналитики» выяснили, что за девять месяцев рост зарплат в России составил 13% — сумма вознаграждения составляет уже 83,2 тысячи рублей. Больше всего — в Татарстане, Курганской и Оренбургской областях.

Опрошенные корреспондентом 72.RU эксперты действительно отмечают рост заработных плат и доходов у россиян.

По мнению экономиста Константина Селянина, российская экономика в 2022–2023 годах разделилась на две части: на военный (оборонная промышленность и различные выплаты) и гражданский сектор.

— В оборонке в 2023 году вдвое примерно увеличились заработные платы. Доходы за счет зарплаты увеличились примерно у трети россиян. Бенефициарами СВО являются порядка 30, а может быть, 40 миллионов человек в России. Их благосостояние действительно стало лучше и в некоторых случаях в разы, — рассуждает собеседник.

В гражданском секторе тоже растут зарплаты, продолжает экономист, но не такими темпами.

— У очень большой группы населения выросли [доходы] и существенно. У тех, кто имеет отношение к оборонке, СВО. А у остальных граждан выросли, но гораздо меньше и также вследствие конкурирования с СВО. Нравится это кому-то или нет, но от СВО люди материально выигрывают, — резюмирует Селянин.

Экономист Николай Кульбака также констатирует рост зарплат, но в номинальном выражении. Это происходит там, где есть возможность ее поднять: в оборонно-промышленном комплексе, в отраслях, где имеется нехватка кадров. Из этого следует гонка зарплат. Например, в городе есть предприятие ВПК, которое повышает зарплату, и за ним это же должны делать другие компании, чтобы удержать людей: в России наблюдается нехватка кадров.

— Реально получается, что если некоторые отрасли за счет бюджета могут поднимать себе зарплату, то другие, более рыночные, вынуждены вслед за ними это делать тоже. И идет по цепочке такое повышение, — говорит Кульбака.

Экономист при этом отмечает — рост номинальной зарплаты не означает, что реально увеличились покупательные способности.

— Не надо забывать, что, кроме роста цен, есть еще другой параметр — снижение качества продукции. Мы видим появление большого количества китайских автомобилей, которые, естественно, при довольно высокой цене по качеству существенно уступают ушедшим с рынка европейским автомобилям. Например, магазины с одеждой, которые по качеству уступают тому, что было раньше, хотя цена, в принципе, примерно такая же. Проблема заключается в том, что, к сожалению, это — изменение качества — макроэкономические показатели оценивать не могут никак, — объясняет Кульбака.

Где росли зарплаты в 2024 году?

Старший карьерный консультант, программный директор Лаборатории карьеры Евгения Галактионова, говорит, что на протяжении 2024 года заработные платы росли в IT-индустрии, электронной торговле, промышленности. Также рост показывали банки, телеком, сельское хозяйство и строительство.

Зарплатные предложения растут. Большой рост в сфере строительства. Там нужны инженерно-технические работники — мастера, начальники участков, прорабы, бригадиры, инженеры, техники и контролеры Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











В пресс-службе Superjob констатируют, что темпы прироста в строительстве, промышленности и транспортно-логистической отрасли выше, чем в IT. По их данным, сыграл эффект высокой базы.

— Например, у программиста Java средняя зарплата за год выросла на 20 тысяч рублей — с 300 до 320 тысяч — это +7% по отношению к 2023 году; у монтажника систем вентиляции средняя рыночная зарплата за год выросла также на 20 тысяч рублей — со 100 до 120 тысяч — а это уже +20% по отношению к показателю прошлого года, — добавили там.

Самую большую зарплату в ноябре предлагали врачу-стоматологу в Новосибирске Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











К чему приводит рост зарплат?

Несмотря на кажущийся с первого взгляда позитив, ложка дегтя всё равно имеется. Или даже что-то больше, чем просто ложка. Растут зарплаты — продукты становятся дороже.

— Инфляция. Не увеличивается количество произведенной продукции, но увеличивается количество денег на рынке, которые люди тратят. И отсюда рост цен, — говорит Кульбака.

В прошлом году произошел резкий скачок цен на куриные яйца. Владимир Путин тогда объяснял это повышением доходов россиян и увеличением спроса. Ольга Лут, министр сельского хозяйства, этой осенью говорила, что росту цен на сливочное масло способствовал рост доходов населения.

Константин Селянин обращает внимание на другое: в случае возвращения российской экономики в гражданский сектор уменьшатся зарплаты у тех, кто задействован в военном секторе.

— Если предположить, что российская экономика вернется к гражданской экономике и военный сектор будет снижаться, то это означает, что все основные выгодоприобретатели будут мгновенно главными проигравшими. Тот же участник СВО, который получал по 200 тысяч, придет на свой родной завод — если он не оборонный — или на другое рабочее место, столкнется с тем, что там в помине нет таких зарплат. Да, они подросли, но это не 200 тысяч. Вместо 28 тысяч будет 50 тысяч или 60 тысяч, — отмечает экономист.

Много говорят про рост зарплат, а кто в проигрыше?

Кульбака говорит, что не очень хорошо себя чувствуют бюджетники.

— Практически если не брать ВПК, то вся бюджетная сфера чувствует себя плохо. Проигравшие, естественно, пенсионеры, у которых не растет пенсия практически, а в реальном выражении еще очень сильно падает. В медицине, в образовании, преподаватели вузов, соцработники — вся эта огромная масса людей, они, в принципе, являются проигравшими, — уверяет экономист.

Что будет в 2025 году?

В пресс-службе Superjob прогнозируют продолжение роста зарплат в следующем году.

— Размер вознаграждения сейчас — наиболее важный фактор в борьбе за кадры. Быстрее закрывает вакансии тот, кто платит в рынке. Понимать, сколько платить, важно как никогда. Первыми по темпам роста зарплат будут производство и IT.

Галактионова уверена, что гонка заработных плат остановится. По ее словам, госсектор объявил о планах сокращать сотрудников, а девелопмент ждет помощи и государственной поддержки, без которой дальше будет крайне сложно.

— Рост дохода был обеспечен ростом российского бизнеса и необходимостью удерживать сотрудников. Сейчас конкуренция среди топов и руководителей достаточно высокая, что не предполагает роста заработных план, — добавила она.

Кульбака думает, что гонка зарплат будет замедляться.

— Невозможно поднимать зарплату бесконечно. У каждой отрасли, у каждого предприятия есть свой резерв. В какой-то момент всё остановится, потому что дальше, если поднимать зарплату, будет теряться прибыль. Поэтому, да, безусловно, она будет сокращаться. Там, где можно, она будет подниматься, — заверил экономист.