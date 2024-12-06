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Экономика Кризис-2024 эксперт Берут новые кредиты, чтобы погасить старые. Россияне мечтают выбраться из долговой ямы до Нового года, но успеют ли

Берут новые кредиты, чтобы погасить старые. Россияне мечтают выбраться из долговой ямы до Нового года, но успеют ли

У каждого заемщика минимум 2 кредита, а доходы не растут

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8 комментариев

Избавиться от долгов мечтают все, но как, если денег не хватает даже на жизнь

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Согласно недавнему исследованию, проведенному финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», почти половина россиян сталкивается с долговыми обязательствами перед финансовыми организациями. Опрос, в котором участвовали 3000 жителей российских городов-миллионников в возрасте от 18 до 60 лет, выявил, что 41% респондентов планируют закрыть свои долги до Нового года.

Взять кредит становится всё сложнее

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Самые распространенные формы долгов:

  • кредитные карты (25% респондентов);

  • потребительские кредиты (23%);

  • займы «до зарплаты» (19%);

  • автокредиты (17%);

  • ипотека (12%);

  • долги перед родственниками и знакомыми (4%).

Вот россияне судорожно и ищут способы закрыть свои задолженности. Исследование показало, что треть (31%) респондентов планируют закрыть свои долги за счет подработки, но есть и другие варианты:

  1. Кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций (на них рассчитывают 14% опрошенных).

  2. Годовая премия и 13-я зарплата (на них рассчитывают 13% опрошенных).

  3. Жесткая экономия (12%).

15% опрошенных собираются использовать сразу несколько способов для повышения дохода. При этом мало кто признался, что собирается влезть в новые долги, чтобы покрыть старые. Но как сообщало до этого Объединенное кредитное бюро, 36% россиян, оформивших кредит в III квартале 2024 года, уже имели четыре и более действующие ссуды.

Согласно обзору Банка России, на конец II квартала в России насчитывалось 13,2 млн заемщиков с тремя и более кредитами. Год к году их число выросло на 20%. Совокупная задолженность по банковским кредитам россиян на 1 июня 2024 года составила 36,07 трлн рублей.

О том, что делать россиянам, всё сильнее погружающимся в долговую яму, MSK1.RU поговорила с юристами.

— Для меня неудивительно, что самой распространенной формой долга среди россиян остаются долги по кредиткам. Учтите простоту получения таких карт и удобство использования, — говорит член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева из компании «Кешоков, Битуева и партнеры». — Многие люди используют кредитки как временную меру для восполнения бюджета, не осознавая, что фактически попадают в долговую ловушку высоких процентных ставок.

 Но из этой ловушки не так много людей хотят выбираться. Почти 60% не намерены никак спешить, чтобы закрыть долги до Нового года.

— А вот я бы обратила внимание на другую цифру. Треть опрошенных россиян для погашения своих долгов намерены найти дополнительный заработок. Это говорит о реальной готовности людей к активным действиям, направленным на улучшение финансового состояния. Подработка в современных условиях становится не только программой по улучшению благосостояния, но и способом обрести финансовую независимость.

 Вы как юрист много работаете с делами о банкротстве. Действительно ли сейчас долговая нагрузка на россиян стала почти непосильной?

— Ну не настолько всё тревожно. Хотя общее долговое состояние россиян вызывает беспокойство. Я напомню официальную статистику: число действующих кредитов у одного заемщика сейчас превышает 2,2, а средняя сумма задолженности — 1 млн 74 тысячи.

Человек, не имеющий или минимально использующий займы, воспринимается как финансово благоразумный. Однако в условиях ограниченного доступа к средствам это становится труднодостижимой целью для многих россиян. Нехватка финансовой грамотности зачастую усугубляет проблему, делая людей уязвимыми перед привлекательными, но нередко обременительными условиями кредитования, — заключает Битуева.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова также сомневается, что большинству россиян по силам выбраться из кредитной ловушки.

— В период низкой ставки ЦБ, еще буквально один-два года назад, россияне не отказывали себе в кредитах. И вот видите, к чему всё это привело! — говорит Гусятникова. — Большая часть тех, кто активно берёт кредиты, не очень хорошо рассчитывает свои силы. И оказывается в итоге в ситуации, когда берёт очередной заём, чтобы погасить предыдущий.

 Хотите сказать, виноваты сами финансово неграмотные заемщики?

— Нет, во многом в такой ситуации виноваты сами банки, которые слишком активно предлагали населению возможность кредитования. И это даже невзирая на кредитную историю заемщика, справки о доходах и превышение допустимой долговой нагрузки.

 Но сейчас ведь банки, кажется, наконец, образумились.

— Ну не банки… Спрос на кредиты резко упал из-за высокой ключевой ставки, также сейчас невыгодные условия для рефинансирования долгов. Должникам остается только реструктуризация и кредитные каникулы. На мой взгляд, банки будут охотно идти на такие меры, чтобы не потерять заемщиков, которые еще имеют хоть какую-то возможность платить.

А у вас есть непогашенные кредиты?

Да, как у большинства
Нет, принципиально не беру даже кредитных карт
Хотел (-а) бы, но не дают

ПО ТЕМЕ
Закредитованность населения Долги банкам Кредиты для физлиц Долги Долговая яма Плохая кредитная история
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Комментарии
8
Гость
58 минут
а как можно выбраться из долговой ямы, если берешь новый кредит, чтобы погасить старые? как это работает?
Почётный гражданин Левосибирска
7 минут
Есть один способ погасить разом все кредиты, и сразу обеспечить близких родственников на будущее.
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