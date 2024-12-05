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Экономика Индекс НГС Сколько стоит курица в регионах Сибири: в Новосибирской области цена одна из самых низких

Сколько стоит курица в регионах Сибири: в Новосибирской области цена одна из самых низких

Новосибирская область заняла 7 место в Сибири по цене на курицу

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7 комментариев

В одном из регионов средняя цена курятины значительно перевалила за 300 рублей

Источник:

Новосибирская область заняла 7 место из 10 в Сибирском федеральном округе по средней цене на килограмм курицы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился НГС.

По информации на конец ноября, самая дорогая курица — в Республике Тыва, где килограмм в среднем стоит 330,59 рубля. Самая дешевая — в Омской области, где цена за килограмм составляет 209,29 рубля.

Источник:

На седьмом месте оказалась Новосибирская область. В нашем регионе средняя цена за килограмм курицы, по данным Росстата, составила 220,95 рубля.

В Иркутской области средняя цена за килограмм курятины составила 287,55 рубля, в Красноярском крае — 250,34 рубля, в Республике Хакасия — 249,68 рубля, в Республике Алтай — 248,78 рубля, в Томской области — 235,91 рубля, в Алтайском крае — 217,93 рубля, а в Кемеровской области — 213,71 рубля.

Ранее НГС писал о том, сколько в регионах Сибири стоит свинина.

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Комментарии
7
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
16 минут
Марта Катастрофа в своем видиу как-то грила, што на одной куре можно неделю сидеть, и разнообразные блюдА готовить😼
кулькулятр
10 минут
В республике Тыва куриц во двор не выпускают - украдут.
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