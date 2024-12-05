Россияне разбогатели на криптовалюте почти в два раза за месяц: стоимость биткоина побила исторический рекорд — чего ждать дальше

Стоимость биткоина достигла рекордного значения, превысив 100 тысяч долларов, по данным биржи Binance. Расскажем о причинах взлета и проанализируем, стоит ли вкладываться сейчас, надеясь на дальнейший рост.
Биткоин — это самая дорогая цифровая валюта. Соответственно физически этих денег не существует. Есть только специальные реестры, в которых ведется учет, сколько у кого биткоинов и кто куда их переводит. Это назыаается блокчейнами. Они хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах, которые заняты биткоинами.
В сентябре стоимость данной криптовалюты едва превышала 52 тысяч долларов. Традиционно крипта укрепляется в октябре, но этот раз стал исключением. Так произошло на фоне обострения военных конфликтов, ведь биткоин очень волатилен и всегда реагирует на негативные геополитические события.
Резкий взлет начался в ноябре после выборов в США, где победил республиканец Дональд Трамп. На фоне этой новости стоимость биткоина на криптобирже Finance подскочила на 9,3%, пишет «Фонтанка».
За месяц валюта доросла до 103,3 тысяч долларов, почти не показывая снижения. Рост за несколько недель составил почти 40 тысяч долларов.
Дональд Трамп сделал поддержку криптобизнеса частью предвыборной риторики. В мае его команда официально начала принимать пожертвования в криптовалюте, а в сентябре республиканец публично угостил своих сторонников бургерами и оплатил покупку криптовалютой. По оценкам аналитиков, текущий рост биткоина происходит на ожиданиях, что избранный президент США будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткоина.
Что пообещал сделать Трамп:
поддержать майнинг и стимулировать крипторынок;
создать в США стратегический резерв биткоинов;
уволить Гэри Генслера с поста главы SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США);
сделать Штаты «криптостолицей планеты».
В самом начале своего срока Генслер столкнулся с ростом недоверия к традиционным финансам и госструктурам на фоне пострадавшей от пандемии экономики. При нем комиссия подала несколько крупных исков против криптокомпаний. Также он призывал конгресс к сотрудничеству в создании законодательной базы для кримптобирж. Помимо применения существующих нормативов, Генслер стремился расширить полномочия SEC на рынке цифровых активов, чем в очередной раз вызвал негодование крипсообщества.
Генслеру уже нашли замену. Избранный президент США номинирует на эту должность сторонника криптовалют Пола Аткинса. Он занимал пост республиканского комиссара SEC в период правления Джорджа Буша-младшего, после чего основал консалтинговую компанию для крупных клиентов из сферы финансов.
Один из важнейших факторов, влияющих на рост волатильных активов, — денежно-кредитная политика, проводимая ФРС США. Во время роста инфляции власти обычно повышают ключевую ставку. Это снижает доступность денег, а также интерес инвесторов к криптовалютам, как к рискованному активу. В течение 2023 года ФРС четыре раза повышала ключевую ставку, но летом 2024 начал снижение из-за улучшения показателя инфляции.
Криптовалюты сразу отреагировали ростом. В начале ноября глава ФРС Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения ставки, что может и дальше подстегнуть биткоин к росту.
— Экономика чувствует себя сильнее, чем казалось в сентябре, когда центральный банк начал снижать процентные ставки, что потенциально позволяет политикам быть немного более осторожными при дальнейшем снижении ставок, — сказал Пауэлл на мероприятии New York Times.
Сейчас инвесторы ожидают третьего подряд снижения процентной ставки на заседании ФРС 17–18 декабря.
В России тоже изменилось отношение к криптоваплюте. Запретить биткойн и другие электронные платежные системы невозможно, поскольку они представляют собой новые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
— Поскольку доля США в глобальной экономике уменьшается, это естественно ведет к ослаблению влияния доллара на мировые экономические процессы. Вследствие этого наблюдаются изменения и в использовании других финансовых инструментов, — сказал президент.
В ноябре же Путин утвердил закон, касающийся налогообложения криптовалют. Так, цифровая валюта, используемая как средство расчетов по международным торговым контрактам в рамках экспериментальной программы, будет считаться собственностью. Операции, связанные с майнингом криптовалюты и их продажей, не будут обременены налогом на добавленную стоимость.
Мы не будем давать советы, покупать ли вам биткоины или продавать. Предлагаем самостоятельно решить, стоит ли связываться с рискованным активом. Некоторые эксперты прогнозируют рост до отметки выше 140 тысяч долларов, но учитывая волатильность, нельзя со 100% уверенностью в это верить. Однако отметим, что пока по оценкам аналитиков, предпосылок для падения крипты нет.