В Новосибирске подорожали новогодние букеты — инфографика с ценами

К концу декабря аналитики ожидают резкое увеличение спроса на букеты Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В Новосибирске средняя цена новогоднего букета на конец ноября составила 3 964 рубля, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом НГС сообщили в отделе аналитики сервиса Flowwow.

Аналитики отмечают, что ассортимент флористических композиций в этом году увеличился на 69%.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











По словам Александра Девяткина, директора отдела аналитики Flowwow, расширение ассортимента новогодних букетов повлияло на диапазон цен: в этом году минимальная стоимость начинается от 1000 рублей, а максимальная достигает 10 000 рублей. В прошлом году минимальная стоимость составляла 1200 рублей, а максимальная — 6 300 рублей.

— В конце ноября спрос на новогодние композиции остался на прошлогоднем уровне. При этом мы ожидаем кратного увеличения популярности таких букетов в конце уходящего года, — подчеркнул Александр Девяткин.