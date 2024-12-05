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Экономика Новый год в Новосибирске В Новосибирске подорожали новогодние букеты — инфографика с ценами

В Новосибирске подорожали новогодние букеты — инфографика с ценами

Максимальная стоимость букета за год выросла почти на 4 тысячи рублей

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1 комментарий

К концу декабря аналитики ожидают резкое увеличение спроса на букеты

Источник:

В Новосибирске средняя цена новогоднего букета на конец ноября составила 3 964 рубля, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом НГС сообщили в отделе аналитики сервиса Flowwow.

Аналитики отмечают, что ассортимент флористических композиций в этом году увеличился на 69%.

Источник:

По словам Александра Девяткина, директора отдела аналитики Flowwow, расширение ассортимента новогодних букетов повлияло на диапазон цен: в этом году минимальная стоимость начинается от 1000 рублей, а максимальная достигает 10 000 рублей. В прошлом году минимальная стоимость составляла 1200 рублей, а максимальная — 6 300 рублей.

— В конце ноября спрос на новогодние композиции остался на прошлогоднем уровне. При этом мы ожидаем кратного увеличения популярности таких букетов в конце уходящего года, — подчеркнул Александр Девяткин.

Ранее НГС писал о том, как Новосибирск готовят к Новому году.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
настоящие мужчины, рисковые и фартовые и способные на поступок женщинам цветы не дарят! цветы женщинам дарят только подкаблучники
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