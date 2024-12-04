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Экономика Кризис-2024 эксперт «С плавным снижением»: управленец Сбера дал прогноз курса рубля на 2025 год

«С плавным снижением»: управленец Сбера дал прогноз курса рубля на 2025 год

Национальная валюта продолжит дешеветь, заявил он на круглом столе в Новосибирске

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Рустам Закиров

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Начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли «Сбербанка» Рустам Закиров считает, что в будущем году курс рубля к доллару может достигнуть 115 рублей. Но только если в стране и в мире не случится никаких новых потрясений.

Свой прогноз управленец Сбера дал на круглом столе «Честный разговор ритейлеров и локальных товаропроизводителей», входившем в деловую программу международной выставки «Сибирская продовольственная неделя», которая проходит в новосибирском Экспоцентре.

Оценка перспектив национальной валюты не была темой выступления эксперта — этот вопрос задала ему из зала представитель новосибирской компании «Проксима» (выпускает фасованные приправы), сославшись на то, что скачки курса рубля заставляют производителей пересматривать себестоимость продукции «раз в три-четыре месяца».

— При отсутствии внешних изменений прогноз, который мы закладываем на конец этого и начало будущего года, — это 105 рублей. С плавным снижением [курса рубля] до 115 в течение 2025 года, — предположил Рустам Закиров.

Курс доллара ЦБ РФ на 5 декабря составлял при этом 104,23 копейки.

Подробнее о том, что обсуждали эксперты на круглом столе, читайте завтра на НГС в репортаже Стаса Соколова.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для достижения цели по инфляции в 4% понадобится весь 2025 год и часть 2026 года. О том, что ещё сказала главный финансист России, читайте в материале Алёны Смагиной.

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Курс рубля Сбер Сбербанк Курс валют Экономический прогноз Новосибирск
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