«С плавным снижением»: управленец Сбера дал прогноз курса рубля на 2025 год

Начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли «Сбербанка» Рустам Закиров считает, что в будущем году курс рубля к доллару может достигнуть 115 рублей. Но только если в стране и в мире не случится никаких новых потрясений.
Свой прогноз управленец Сбера дал на круглом столе «Честный разговор ритейлеров и локальных товаропроизводителей», входившем в деловую программу международной выставки «Сибирская продовольственная неделя», которая проходит в новосибирском Экспоцентре.
Оценка перспектив национальной валюты не была темой выступления эксперта — этот вопрос задала ему из зала представитель новосибирской компании «Проксима» (выпускает фасованные приправы), сославшись на то, что скачки курса рубля заставляют производителей пересматривать себестоимость продукции «раз в три-четыре месяца».
— При отсутствии внешних изменений прогноз, который мы закладываем на конец этого и начало будущего года, — это 105 рублей. С плавным снижением [курса рубля] до 115 в течение 2025 года, — предположил Рустам Закиров.
Курс доллара ЦБ РФ на 5 декабря составлял при этом 104,23 копейки.
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