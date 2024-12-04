«Это не пожелание»: Путин заметил резкий рост цен в России и решил вмешаться — как он оценил экономическую ситуацию в стране

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Президент России Владимир Путин выступил на одном из главных экономических форумов года — «Россия зовет!». Российский лидер затронул вопрос высокой инфляции, а также действия властей для ее сдерживания. Глава государства не оставил без внимания и текущую экономическую ситуацию в стране.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что для достижения цели по инфляции понадобится весь 2025 и часть 2026 года. О проблеме высокого уровня роста цен заявил и Владимир Путин.

— Конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится — вы знаете наверняка — на достаточно высоком уровне. У нас это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России. Подчеркну: это не призыв, не пожелание, а прямое руководство к действию, — заявил президент.

Он считает, что необходимо с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России.

Российский лидер не обошел стороной и проблему безработицы, которой в России практически нет.

— В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3 %, на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным, — отметил президент.

О чем еще говорил президент

По его мнению Центробанк сейчас проводит очень сбалансированную политику. Путин также поручил кабинету министров снимать избыточные барьеры для российского бизнеса и «четче расставить приоритеты» при поддержке отраслей экономики. Российский лидер напомнил, что в 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив торговые отношения с Россией. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели крах. Он привел в пример, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6 %, а за январь — октябрь 2024 года — на 4,1 %. Рост сосредоточен в основном в обрабатывающих отраслях — они с начала года выросли более чем на 8 %. Государственные расходы в целом не раздуваются, идет работа над обеспечением их эффективности. Путин считает, что необходимо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием, потому как в последнее время она увеличилась. Рост розничного кредитования в России прекратился, но корпоративное продолжает расти — к этому и стремились финансовые власти. Но необходимо отслеживать динамику, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года.

Не обошелся президент и без анонсирования новых мер поддержки граждан. Так, с 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование. Помимо этого Путин предложил новый инструмент для вкладывания и преумножения капитала для семей.