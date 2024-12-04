Капитуляция перед инфляцией: Набиуллина предупредила, что рост цен продолжится и спрогнозировала будущее ключевой ставки

Набиуллина заявила, что высокая инфляция останется с нами, а ослабление политики будет восприниматься как капитуляция Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для достижения цели по инфляции в 4% понадобится весь 2025 год и часть 2026 года. С таким заявлением она выступила в рамках форума ВТБ «Россия зовет!». Набиуллина дала понять, что инфляция пока будет оставаться на высоком уровне, а ключевую ставку может ждать новое повышение.

— Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов, — отметила глава ЦБ.

В ноябре доллар достигал пиковых значений, приближаясь к 120 рублям, что стало поводом для беспокойства среди экономистов и аналитиков. С начала этой недели российская валюта немного укрепилась, прибавив 1,8 рубля к доллару. Однако это незначительные изменения, учитывая, что с начала прошлого месяца нацвалюта потеряла 9 рублей по отношению к евро и 10 рублей по отношению к доллару.

Что касается инфляции, то она будет в следующем году ниже, чем в текущем, уверены в ЦБ. Однако тормозной путь до цели в 4% займет больше года: весь 2025 год и начало 2026-го.

О чем еще говорила Набиуллина:

Смягчение денежно-кредитной политики сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше. Набиуллина сравнила инфляцию с пульсом при беге: в короткую можно бежать с высоким значением, но на длинную дистанцию — очень тяжело. У нас нет в запасе времени: нельзя повременить и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой. При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым, но Цб его ожидает в 2025 году и последующих. Цб наблюдает замедление корпоративного кредитования и кредитования в целом, что приведет к замедлению денежной массы.

После Набиуллиной на форуме выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его ведомство заинтересовано в борьбе с инфляцией и старается достичь этого через тарифообразование.

— Снижение и ставки, и инфляции — это тоже важно для бюджета. У нас целый ряд задач, нам надо поддерживать людей, семьи с детьми, детский бюджет, суверенитет страны и лидерство. Бюджет на 2025 год получится чрезвычайно жестким с одной стороны, но с другой — отвечает национальным целям развития, — отметил он.

Ключевая же ставка, по его мнению, повышается из-за россиян, которые много над этим думают: «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призывал он ранее.