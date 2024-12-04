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Экономика Кризис-2024 эксперт Нам обещают доллар «всего» по 100, а будет 115? Девальвацию рубля останавливать просто невыгодно

Нам обещают доллар «всего» по 100, а будет 115? Девальвацию рубля останавливать просто невыгодно

Власти пытаются побороть инфляцию, но она только растет

889
26 комментариев

Примета такая — чем выше американский доллар, тем беднее россияне

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Курс рубля с начала недели немного укрепился. Правда, коррекция оказалась, скорее, косметической: по отношению к доллару национальная валюта отыграла по 1,8 рубля. Выглядело не очень убедительно на фоне того, что с начала ноября по отношению к евро курс снизился на 9 рублей, а по отношению к доллару — сразу на 10.

Ждать ли дальнейшего снижения? Один из самых влиятельных финансистов страны, глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters уже заявил: курс доллара стабилизируется на уровне выше 100 рублей. Это теперь такой же новый ориентир, как, например, в 2018–2019 годах было 60 рублей, в 2020–2021 годы — 75 рублей, а с начала нынешнего года — 90 рублей.

Как видно, каждый год американская валюта тестирует всё более высокие «ориентиры», говоря чиновничьим языком. А россияне вынуждены привыкать к новым ценникам.

Укрепится, но не сильно

— В декабре, учитывая сезонные факторы и решения властей, рубль может немного укрепиться в диапазоне 98–110 рублей за доллар, — прогнозирует в беседе с MSK1.RU руководитель департамента продаж и клиентской поддержки финансовой компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. — Но велика вероятность ослабления рубля в начале 2025 года: завершается налоговый период, давление на российский рынок может усилиться, что приведет к оттоку капитала. А также слабый рубль выгоден для покрытия бюджетного дефицита, особенно в условиях снижения нефтегазовых доходов.

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев уверен, что российские власти попытаются зафиксировать курс рубля на более низком уровне.

— Это позволит сгладить инфляционные ожидания и поддержать платежеспособность в бюджетной сфере, — отмечает Деев. — В декабре курс может остаться в диапазоне 95–105 за доллар, если Центробанк продолжит активные действия. В январе–феврале возможна коррекция, и курс может ослабнуть до 100–115 за доллар, в зависимости от внешнеэкономических условий, цены на нефть и политики регулятора.

Снижение курса рубля благотворно влияет на экспортеров (и тем самым пополняет федеральный бюджет). При этом, естественно, дорогая валюта провоцирует новый виток инфляции, ведь импортные товары становятся всё дороже.

— В предпраздничный период всегда повышается спрос на валюту как со стороны бизнеса — для закупок импортных товаров бизнесом, так и населением — для поездок за рубеж в январские каникулы. И ослабление национальной валюты не может не отразиться на инфляции, — рассуждает старший аналитик АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Алексей Гусев. — Из-за этого можно ожидать продолжения цикла повышения ключевой ставки Банка России.

 Но вообще остались ли у российских чиновников инструменты, чтобы укрепить рубль?

— Ранее были существенно смягчены требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Указ, который действует с осени 2023 года, когда доллар также преодолел отметку 100 рублей, ранее властями не раз назывался важнейшим фактором укрепления рубля в IV квартале 2023 года — I квартале 2024 года. Поэтому и сейчас в случае дальнейшего снижения курса рубля власти могут задействовать данный механизм.

Не хватает три миллиарда долларов?

А вот профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Сергей Толкачев отмечает, что для стабилизации курса существующих методов недостаточно.

— Вся проблема в том, что теперь экспортеры оставляют за рубежом существенно больше валюты, чем до ослабления валютных ограничений, — говорит профессор Толкачев. — По оценкам, последние три месяца ежемесячный объем продажи валюты на российском рынке составлял около $ 10 млрд, в то время как в 2023 году — $ 13 млрд. Этого вполне достаточно, чтобы рынок начал искать новую точку равновесия.

 Но ведь Центробанк уже заявил, что прекращает закупку валюты на внутреннем рынке. Поможет?

— Действительно, Банк России предпринял попытку стабилизировать рынок и сократил свой спрос на валюту, объявив о приостановке покупки валюты по бюджетному правилу в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2024-м покупки валюты по бюджетному правилу составили почти 1 трлн рублей, в ноябре план состоял в приобретении $ 0,8–0,9 млрд. Однако этой меры со стороны Центробанка недостаточно — остановка покупки $ 1 млрд не заменит нехватку $ 3 млрд. Единственный способ — повышение норматива обязательной продажи валютной выручки.

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Комментарии
27
Alx_nsk
36 минут
Такие затраты на мероприятие только полиграфия поможет вывезти. Поэтому и падает курс нашего родного нарисованного.
American Bear
42 минуты
Да понятно что инфляция только будет ещё лавиннообразно увеличиваться, при таком правуне то. А доллар хорошо если по 130 к НГ будет фэйк курс и налик по 500. Но видимо выше конечно, надо уже сейчас снимать все деревяшки да в бакс!
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