Профессор назвал четыре основных правила обращения с деньгами во время галопирующей инфляции

В России стремительно растут цены практически на всё — от сливочного масла, рыбы и красной икры до бензина, женского белья и банальной репы. Курс валют вгоняет в панику, заставляя предполагать, что стремительно дешевеют только зарплаты и рубль. Но по мнению профессора, доктора экономических наук Игоря Бельских, этот период можно пережить с минимальными потерями, если соблюдать немногочисленные сформулированные им в телеграм-канале «Ваш карман&Тренды рынка» четыре правила обращения с собственными деньгами.
— Вчера вышли данные по недельной официальной инфляции, и они плохие. В пересчете на год, если так будет и дальше, инфляция станет галопирующей, — рассуждает профессор Бельских. — А дальше уже будет гиперинфляция, если пользоваться общепринятой терминологией. Надеюсь, до этого не дойдем.
Учитывая сложившуюся ситуацию с рублем, профессор Бельских сформулировал четыре основных правила, которых стоит придерживаться тем, у кого еще есть деньги:
— Не держите на карточных текущих счетах и в кармане крупных и мелких сумм наличностью. Всегда старайтесь максимально вложить деньги во все доступные инструменты денежного рынка: краткосрочные депозиты, денежные фонды и так далее.
— Отложите крупные покупки до лучших времен. Перекосы в текущих ценах приведут вас к неудачным вложениям.
— Не берите кредиты по заоблачным ставкам. Инфляционные процессы могут остановить за день, а обслуживать взятый кредит вы будете и дальше.
— Инвестируя любые деньги, планируйте только гарантированный высокий доход на уровне ставки Центробанка. Не верьте говорунам и экспертам, обещающим золотые горы по отдельным инструментам.
Не дарите свои ресурсы рынку дешево. Не будьте простаками.
Дал свой прогноз профессор Бельских и по предполагаемым срокам завершения столь сильного обесценивания денег в стране.
— Когда всё закончится? Мировой и российский опыт показывает, что период высокой инфляции — как галопирующей, так и гиперинфляции — идет два года, — говорит профессор. — Потом наступает разрушение денежного рынка, разрыв хозяйственных связей, увеличение бартерных (товар на товар) операций и полная «валютизация» (замена девальвированных денег альтернативными вариантами). Таков финал гиперинфляции. Ждет ли нас это? При условии сохранения текущих трендов и сохранения крепкой власти Банка России — нет, не ждет. Но риски высокой инфляции невероятны. Придерживайтесь простых правил, и для вашего кармана всё будет оптимально.