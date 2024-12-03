Профессор назвал четыре основных правила обращения с деньгами во время галопирующей инфляции

Казалось бы, толстая пачка денег с каждым днем становится всё дешевле Источник: Константин Завриков / V1.RU











В России стремительно растут цены практически на всё — от сливочного масла, рыбы и красной икры до бензина, женского белья и банальной репы. Курс валют вгоняет в панику, заставляя предполагать, что стремительно дешевеют только зарплаты и рубль. Но по мнению профессора, доктора экономических наук Игоря Бельских, этот период можно пережить с минимальными потерями, если соблюдать немногочисленные сформулированные им в телеграм-канале «Ваш карман&Тренды рынка» четыре правила обращения с собственными деньгами.

— Вчера вышли данные по недельной официальной инфляции, и они плохие. В пересчете на год, если так будет и дальше, инфляция станет галопирующей, — рассуждает профессор Бельских. — А дальше уже будет гиперинфляция, если пользоваться общепринятой терминологией. Надеюсь, до этого не дойдем.

Учитывая сложившуюся ситуацию с рублем, профессор Бельских сформулировал четыре основных правила, которых стоит придерживаться тем, у кого еще есть деньги:

— Не держите на карточных текущих счетах и в кармане крупных и мелких сумм наличностью. Всегда старайтесь максимально вложить деньги во все доступные инструменты денежного рынка: краткосрочные депозиты, денежные фонды и так далее.

— Отложите крупные покупки до лучших времен. Перекосы в текущих ценах приведут вас к неудачным вложениям.

— Не берите кредиты по заоблачным ставкам. Инфляционные процессы могут остановить за день, а обслуживать взятый кредит вы будете и дальше.

— Инвестируя любые деньги, планируйте только гарантированный высокий доход на уровне ставки Центробанка. Не верьте говорунам и экспертам, обещающим золотые горы по отдельным инструментам.

Не дарите свои ресурсы рынку дешево. Не будьте простаками. Игорь Бельских доктор экономических наук, профессор

Дал свой прогноз профессор Бельских и по предполагаемым срокам завершения столь сильного обесценивания денег в стране.