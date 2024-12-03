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Экономика эксперт Цены взлетели больше чем в два раза. Сколько сейчас стоит красная икра и что с ней будет к Новому году

Цены взлетели больше чем в два раза. Сколько сейчас стоит красная икра и что с ней будет к Новому году

Также рассказываем, как правильно выбирать деликатес, чтобы не нарваться на подделку

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18 комментариев

Перед Новым годом производители и ретейлеры могут завышать стоимость красной икры

Источник:

Красная икра в России в 2024 году подорожала больше чем в два раза — на 114%. Такие данные мы получили благодаря сервису «Ценозавр», который занимается мониторингом и анализом цен для производителей и торговых сетей.

В январе средняя цена баночки 90–100 граммов была еще 508 рублей, в ноябре ее стоимость выросла уже до 1065 рублей.

Цены на красную икру растут весьма стремительно. Лишь с начала сентября она подорожала на 29,2%

Источник:

Фактически цены в магазинах на красную икру отличаются. Стограммовую баночку можно купить от 429 до 1500 рублей.

— Экономических причин за подорожанием красной икры, скорее всего, никаких нет, — уточнил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. — Это — отечественная продукция. С курсом доллара и санкциями никак не связана. Просто путина на путину не приходится.

А путина, как ранее рассказывал автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский, откровенно не задалась.

— Основной причиной существенного подорожания красной икры является меньший вылов лососевых в этом году, — сообщил MSK1.RU экономист и основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. — Сезон выдался крайне неудачным по сравнению с предыдущим, который был весьма обильным на рыбу и икру. Помимо этого, на рост цен оказывают влияние подорожавшие логистика, расходы на содержание оборудования и персонала. Также стоит учитывать, что производители и ретейлеры могут завышать стоимость деликатеса.

Источник:

При этом эксперты отмечают, что на российскую икру есть спрос за рубежом, а потому подскочивший по отношению к рублю доллар может все-таки способствовать дальнейшему росту цен на продукт и внутри страны.

— Зачастую те товары, которые внутри нашей страны производятся, если на них есть мировой спрос, то, как правило, цена стремится к этому мировому уровню, — уточнил доктор экономических наук и профессор и автор Telegram-канала «Ваш карман & тренды рынков» Игорь Бельских. — Икра относится к товарам-деликатесам, которые государство не планирует регулировать.

Я считаю, что под Новый год икра, к сожалению, дешеветь не будет. Скорее всего, будет дорожать или будет ограниченное потребление.

А вы планируете покупать икру для новогоднего стола?

Да, сколько бы она ни стоила
Если найду недорогую, то куплю
Я уже ее купил
Нет, обойдусь без икры

Кроме икры, в России также заметно подорожало сливочное масло. Мы уже показывали вам, почем его продают в магазинах. Все материалы о росте цен и экономической ситуации в России можно найти в отдельном сюжете.

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Комментарии
30
ruterist
22 минуты
цыгане вон у меня на районе продают по 3тр 😂
Гость
22 минуты
Красная икра поедается только в России , если ее не покупать то и цены снизятся
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