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Где в Сибири самая дорогая свинина — инфографика по регионам

Новосибирская область заняла 6 место в Сибири по цене на этот вид мяса

1 418
32 комментария

Во многих регионах Сибири килограмм свинины стоит дороже 500 рублей

Источник:

Средняя цена за килограмм бескостной свинины в Новосибирской области составила 476,45 рубля, что делает регион шестым по дороговизне этого мяса в Сибири. Об этом свидетельствуют данные Росстата на конец октября.

Дороже всего килограмм свинины стоит в Республике Хакасия — в среднем 545,26 рубля. Почти такая же высокая цена и в Красноярском крае, где килограмм мяса в среднем обойдется в 540,84 рубля.

Источник:

Также относительно дорого свинина обходится жителям Иркутской области (521,22 рубля за килограмм) и Республики Алтай (530,34 рубля за килограмм).

Наиболее бюджетные цены на свинину наблюдаются в Томской (416,64 рубля за килограмм) и Омской областях (431,24 рубля за килограмм). В Кемеровской области килограмм свинины в среднем стоит 453,73 рубля, а в Республике Тыва — 492,81 рубля.

Ранее НГС считал, сколько стоит говядина в разных регионах Сибири.

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Комментарии
32
Агент кремля 🇷🇺
1 час
Я взял за 300руб/кг целую тушку в деревеньки. На зиму хватит
Гость
44 минуты
Цены как обычно завышены 👎 Три недели назад брал в Светофоре малокостную, вкусную и не жирную свинину Канского МСК за 199 руб! Правда сейчас она там подорожала до 249 руб, что тоже очень недорого.
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