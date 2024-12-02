Где в Сибири самая дорогая свинина — инфографика по регионам

Во многих регионах Сибири килограмм свинины стоит дороже 500 рублей Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Средняя цена за килограмм бескостной свинины в Новосибирской области составила 476,45 рубля, что делает регион шестым по дороговизне этого мяса в Сибири. Об этом свидетельствуют данные Росстата на конец октября.

Дороже всего килограмм свинины стоит в Республике Хакасия — в среднем 545,26 рубля. Почти такая же высокая цена и в Красноярском крае, где килограмм мяса в среднем обойдется в 540,84 рубля.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Также относительно дорого свинина обходится жителям Иркутской области (521,22 рубля за килограмм) и Республики Алтай (530,34 рубля за килограмм).

Наиболее бюджетные цены на свинину наблюдаются в Томской (416,64 рубля за килограмм) и Омской областях (431,24 рубля за килограмм). В Кемеровской области килограмм свинины в среднем стоит 453,73 рубля, а в Республике Тыва — 492,81 рубля.