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Экономика Кризис-2024 Рубль отправился в свободное падение. Почему слабеет нацвалюта и есть ли этому предел

Рубль отправился в свободное падение. Почему слабеет нацвалюта и есть ли этому предел

Пытаемся разобраться с экспертами, а также понять, кто проигрывает от возникшей ситуации

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105 комментариев

Кому выгодно ослабление рубля?

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Рубль во второй половине ноября стремительно слабеет. Доллар уже преодолел психологическую отметку в 100 и рвется дальше. На 28 ноября Центральный банк установил курс американской валюты в 108,01 рубля. На рынке Forex доллар в среду приближался к отметке в 115 рублей. Наши коллеги из 72.RU cпросили у экспертов, почему слабеет рубль, кому это выгодно и чего ожидать дальше?

Почему слабеет рубль?

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, предполагает, что ослабление рубля может быть связано со снижением предложения валюты на внутреннем рынке. Экспортеры могли сократить продажу валюты как из-за снижения цен на нефть, так и вследствие смягчения условий обязательной продажи валютной выручки. Еще один негативный фактор для ее возврата — введенные на прошлой неделе американские санкции в отношении ряда российских банков. Аналитик предполагает, что можно ожидать подорожания транзакций за внешнеторговые операции, пока не будут налажены новые схемы платежей.

— С другой стороны, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд, — рассуждает главный аналитик Совкомбанка.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций», говорит, что рубль сильно падает под влиянием множества факторов. Среди них он отмечает также низкое предложение валюты и повышенный спрос под импорт. Также, по его словам, обострившаяся в последние недели геополитика и новые санкции против банков резко повысили неопределенность и нарушили механизмы расчетов за экспорт.

Кому выгодно ослабление рубля, а кому нет?

Ослабление рубля выгодно для экспортеров и российского бюджета. Первые получают выручку в валюте, а затраты у них в основном рублевые. Например, если раньше выручка была 10 долларов, то при курсе 90 экспортер получал 900 рублей. А сейчас условно при курсе в 110 рублей он получает 1100 рублей. В отечественной валюте их прибыль растет. Больше рублей они платят в российский бюджет. Значит, его доходы растут. А почти все обязательства бюджет выполняет в рублях.

— Самое главное, друзья, курс для экспорта важнее [ключевой] ставки. Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня [курс] для экспортеров очень-очень даже способствующий экспорту (цитата по РБК), — заявил Антон Силуанов, глава Министерства финансов.

Васильев из Совкомбанка отмечает, что в то же время ослабление рубля невыгодно для импортеров, граждан и Центрального банка, так как разгоняет инфляцию и инфляционные ожидания.

Что дальше?

Центральный банк вечером в среду отреагировал на резкое ослабление рубля. Регулятор решил до конца года приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Сделали в ЦБ это для снижения волатильности финансовых рынков.

— Сейчас на валютном рынке могут действовать эмоциональные покупки валюты, поэтому максимальный уровень назвать достаточно сложно. В целом мы полагаем, что курс рубля перешел в новый диапазон 100–110 за доллар, 105–115 за евро и 13,7–15,1 за юань. При этом спекулятивные покупки могут загнать цены на валюту и выше, — объясняет Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Зельцер не исключает, что доллар может вернуться к отметке в 100 или даже ниже.

— На фоне паники на валютном рынке, а взлет параметра волатильности говорит именно об этом, нет смысла гадать, где предел девальвации. Важнее, что текущий курс рубля занижен и перекупленные инвалюты могут развернуться в коррекцию в любой момент. Вариант возврата доллара на 100 или даже в двузначную область остается базовым, — прогнозирует он.

Ранее эксперты рассказывали, где лучше всего хранить свои сбережения.

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Комментарии
105
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
1 час
судя по всему те, кто в прошло жизни накосячили, в этой жизни живут в России...и именно в это время...
266689839
1 час
Курс рубля скоро "станет прежним", уверяет глава Минэкономразвития Максим Решетников. Для стабилизации и укрепления курса нужно, чтобы "прекратилась нервозность" на валютном рынке. Чиновник уверен, что падение нацвалюты вызвано "разовыми факторами" Но уже так много уважаемых людей, в том числе министр финансов, министр торговли и даже президент, заявили, что слабый рубль нам только на пользу, люди богатеют и экспорт развивается, что слова министра экономики теперь выглядят как желание затормозить развитие России. Ему что, забыли методичку выдать?
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