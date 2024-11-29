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Экономика Что больше всего подорожает из-за взрывного скачка доллара — разбираемся с экономистами (видео)

Что больше всего подорожает из-за взрывного скачка доллара — разбираемся с экономистами (видео)

Впервые с марта 2022 года валюта дошла до отметки 114 рублей

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8 комментариев
Источник:

Из-за резкого роста доллара экономисты ожидают не менее резкий взлет цен на товары и услуги. По мнению экспертов, ситуация повлияет как на импортную, так и на некоторую отечественную продукцию. Подробнее — смотрите в коротком видео чуть выше.

27 ноября доллар вырос до 110 рублей, а евро — до 115 рублей. Центробанк установил официальный курс американской валюты в 108 рублей, а европейской — 113 рублей. На следующие сутки курс ЦБ вырос на 1,5% и 3% соответственно (ровно год назад, 28 ноября 2023-го, доллар стоил 88 рублей).

Источник:

По мнению доктора экономических наук, профессора, автора Telegram-канала «Ваш карман & тренды рынков» Игоря Бельских, больше всего подорожают сектора, связанные с импортными товарами. Это электроника, автомобили, зарубежные продукты питания и напитки.

Не исключается также, что очень резко подражают внешний туризм, рынок одежды, рынок разного рода импортного сырья, а также комплектующие для ремонта машин, самолетов, техники.

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Комментарии
8
Гость
48 минут
Хорош нагнетать, какие 114 ?! Официальный курс 107 и есть тенденция к дальнейшему понижению. Но пациенты могут бежать покупать хоть по 120.
Гость
29 минут
послушаем экспертов ))
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