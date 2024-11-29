Сколько стоит говядина в Сибири: выяснили, где самое дорогое мясо — инфографика

Дешевле 700 рублей говядина стоит только в одном регионе Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











На конец октября 2024 года стоимость килограмма бескостной говядины в Новосибирской области составила 770,03 рубля, что делает регион третьим по дороговизне мяса в Сибири. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дороже всего килограмм мяса стоит в Красноярском крае — в среднем 820,12 рубля. Почти такая же высокая цена и в Алтайском крае, где килограмм говядины обойдется в 808,80 рубля.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В то же время в Республике Алтай килограмм говядины можно купить в среднем за 760,02 рубля, в Кемеровской области — за 758,48 рубля, в Томской области — за 753,72 рубля, в Республике Хакасия — за 739,75 рубля, в Иркутской области — за 729,02 рубля.

Дешевле всего бескостная говядина стоит в Омской области и Республике Тыва — 720,36 и 682,13 рубля за килограмм соответственно.