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Экономика Индекс НГС Сколько стоит говядина в Сибири: выяснили, где самое дорогое мясо — инфографика

Сколько стоит говядина в Сибири: выяснили, где самое дорогое мясо — инфографика

Новосибирская область заняла 3 место в Сибири по цене на говядину

2 810
26 комментариев

Дешевле 700 рублей говядина стоит только в одном регионе

Источник:

На конец октября 2024 года стоимость килограмма бескостной говядины в Новосибирской области составила 770,03 рубля, что делает регион третьим по дороговизне мяса в Сибири. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дороже всего килограмм мяса стоит в Красноярском крае — в среднем 820,12 рубля. Почти такая же высокая цена и в Алтайском крае, где килограмм говядины обойдется в 808,80 рубля.

Источник:

В то же время в Республике Алтай килограмм говядины можно купить в среднем за 760,02 рубля, в Кемеровской области — за 758,48 рубля, в Томской области — за 753,72 рубля, в Республике Хакасия — за 739,75 рубля, в Иркутской области — за 729,02 рубля.

Дешевле всего бескостная говядина стоит в Омской области и Республике Тыва — 720,36 и 682,13 рубля за килограмм соответственно.

Ранее НГС писал о том, сколько стоят пельмени в разных регионах Сибири.

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Комментарии
26
Татьяна 53
1 час
Хорошо, хоть ещё есть, а то к весне всех бурёнок зарежут, при таких тарифах и кормах.
274444392
44 минуты
Нужен ты им со своим контролем за ценами, у них дела по важнее
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