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Экономика Сколько сегодня стоит валюта в Новосибирске: банки предлагают купить доллар за 118 рублей, евро — за 125

Сколько сегодня стоит валюта в Новосибирске: банки предлагают купить доллар за 118 рублей, евро — за 125

Смотрим, у каких банков самые выгодные предложения

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17 комментариев

В «Сбербанке» доллар предлагают купить за 111,3 рубля, евро — за 117,4 рубля

Источник:

Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября, на уровне 109,5782 рубля, евро — 116,1410 рубля. НГС изучил предложения банков в Новосибирске и узнал, за сколько можно купить американскую и европейскую валюты.

Сегодня, 29 ноября, российские банки предлагают обмен валюты по следующим курсам: евро стоит более 120 рублей, а доллар в среднем — около 111 рублей.

В «Сбербанке» на момент написания публикации купить доллар в среднем можно за 111,3 рубля, евро — за 117,4 рубля. При этом на сайте банка указано, что валюта может стоить по-разному в зависимости от отделения.

Что касается банка «Тинькофф», то здесь купить доллар можно за 114,15 рубля, евро — за 120,65 рубля.

Источник:

Еще дороже продает иностранную валюту «Альфа-Банк». Купить 1 доллар здесь предлагается за 118 рублей, евро — 125 рублей.

Выгодное в сравнении с другими банкирами предложение есть у «Совкомбанка», где купить американскую валюту предлагается за 108,6 рубля, европейскую — 116,6 рубля.

Источник:

За 111,3 рубля купить доллар предлагает «Россельхозбанк». Приобрести евро будет стоить 117,2 рубля за единицу.

Ранее НГС писал о том, что происходит с американской валютой и перестанет ли падать рубль.

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Комментарии
24
American Beauty
12 минут
Да понятно, в понедельник даже фэйковый курс будет 150+, а наличный бакс и за 500р уже не купить тк это реально нужный инструмент.
Гость
11 минут
Ну обнулёнышь же уже высказался по этому вопросу, сказал что всё хорошо, так и планировали, это благоприятно для бюджета! Так что нечего переживать, радуемся и верим в лучшее!
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