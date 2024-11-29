Сколько сегодня стоит валюта в Новосибирске: банки предлагают купить доллар за 118 рублей, евро — за 125

В «Сбербанке» доллар предлагают купить за 111,3 рубля, евро — за 117,4 рубля Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 29 ноября, на уровне 109,5782 рубля, евро — 116,1410 рубля. НГС изучил предложения банков в Новосибирске и узнал, за сколько можно купить американскую и европейскую валюты.

Сегодня, 29 ноября, российские банки предлагают обмен валюты по следующим курсам: евро стоит более 120 рублей, а доллар в среднем — около 111 рублей.

В «Сбербанке» на момент написания публикации купить доллар в среднем можно за 111,3 рубля, евро — за 117,4 рубля. При этом на сайте банка указано, что валюта может стоить по-разному в зависимости от отделения.

Что касается банка «Тинькофф», то здесь купить доллар можно за 114,15 рубля, евро — за 120,65 рубля.

Источник: tbank.ru











Еще дороже продает иностранную валюту «Альфа-Банк». Купить 1 доллар здесь предлагается за 118 рублей, евро — 125 рублей.

Выгодное в сравнении с другими банкирами предложение есть у «Совкомбанка», где купить американскую валюту предлагается за 108,6 рубля, европейскую — 116,6 рубля.

Источник: sovkombank.ru











За 111,3 рубля купить доллар предлагает «Россельхозбанк». Приобрести евро будет стоить 117,2 рубля за единицу.