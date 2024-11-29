«Лучше иметь при себе наличные»: эксперты — о том, где еще работают карты UnionPay и «Мир» и как переводить деньги за границу

До введенных на банки санкций можно было пользоваться российскими картами с UnionPay в разных странах мира Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Недавно российские Газпромбанк и Примсоцбанк попали в санкционный список Минфина США — теперь те, кто рассчитывался за рубежом картами UnionPay этих банков, больше не могут этого делать. Россияне, которым необходимо проводить расчеты за рубежом, снимать наличные или оплачивать покупки, бросились искать альтернативу. Журналист НГС узнала у экспертов, какие российские банки еще продолжают работать за границей с UnionPay, в каких странах можно расплатиться по карте «Мир», какие платежные системы для перевода денег можно использовать и карты каких банков можно завести, чтобы не пользоваться в другой стране только наличными деньгами.

Где работают карты UnionPay и какие банки России их выпускают

В конце ноября Минфин США расширил список российских организаций, попавших под санкции (SDN-лист). В него попали в том числе и банки, и среди них — Газпромбанк и Примсоцбанк. Они выпускали карты с платежной системой UnionPay, позволявшей россиянам рассчитываться картой за рубежом.

Китайская национальная платежная система UnionPay была создана в 2002 году. По принципу работы она ничем не отличается от Visa и Mastercard, но расчеты проходят в юанях. Она позволяет китайским клиентам пользоваться безналичной оплатой как внутри страны, так и за её пределами.

Система имеет статус международной, и её карты принимают во множестве государств. В числе ее преимуществ называют усиленную защиту онлайн-платежей, возможность возврата НДС в магазинах-партнерах и специальные скидки в duty-free.

По данным Nilson Report, объём операций по картам UnionPay в 2022 году составил 16,227 миллиарда долларов — примерно 40% от всех операций. Из года в год этот показатель увеличивался.

Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили отметила, что UnionPay стала для россиян «окном в мир» после ухода с отечественного рынка Visa и Mastercard. А принимают такие карты в около 150 стран мира.

Но хотя многие российские банки предлагали выпуск карт UnionPay, за рубежом могут работать только карты тех банков, против которых не введены санкции. Информация о банках есть на официальном сайте, но и там подчёркнуто: «Уточняйте актуальные условия, действующие на текущий момент времени, непосредственно у банка-эмитента».

Например, по данным на 27 ноября 2024 года на сайте указаны 9 банков, но не все они все еще работают с платежной системой. До конца ноября были четыре банка, включая Газпромбанк и Примсоцбанк, чьими картами UnionPay можно было расплатиться за пределами России, теперь их количество сократилось до двух: Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Россельхозбанк.

Газпромбанк предложил своим клиентам платно заказать карты банков других стран у своего партнера Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина, впрочем, заметила, что работоспособность этих карт за рубежом лучше проверять применительно к конкретной интересующей стране, поскольку условия могут отличаться. Среди стран, где использование таких карт в разной степени доступно, — азиатские страны и государства СНГ. При этом уже довольно долгое время их не принимают в части стран ЕС, США и Великобритании.

— На вопрос о том, где реально работает карта, есть только один правильный ответ: лучше при себе всегда иметь наличные, — считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев. — Если кто-то дает гарантии, вспоминаем Ельцинскую фразу «Девальвации не будет, твердо и четко», которая предшествовала дефолту 1998 года.

С «Миром» по миру

Российская национальная платежная система в мире, вопреки названию, менее популярна. Список стран и банков, работающих с платёжной системой «Мир», постоянно меняется: актуальный нужно искать на сайте самой системы или на сайтах агрегаторов. И так же, как и с UnionPay, в каждой стране ситуация может отличаться и зависеть даже от конкретного банкомата.

Карты «Мир» сегодня принимают в большинстве стран бывших союзных республик, а также на Кубе, во Вьетнаме и в Венесуэле Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Мери Валишвили говорит, что «Мир» принимают без ограничений в Белоруссии, Абхазии, Венесуэле, Таджикистане и Южной Осетии. В Лаосе и на Кубе — не во всех местах из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, но там стараются активно ее развивать.

Армения, Вьетнам, Турция и Казахстан из-за риска наложения вторичных санкций периодически вводят достаточно серьёзные ограничения. По словам эксперта, в начале ноября «Мир» официально подключили к иранской платежной системе Shetab, что даёт возможность в Иране снимать деньги с карт в российских банкоматах в рублях.

В пресс-службе финтех-компании Avosend, занимающейся международными переводами, журналисту НГС рассказали, что, по состоянию на май 2024 года, география приема карт «Мир» существенно сократилась. Наиболее стабильно система работает в Беларуси, где карты принимают практически везде — как для снятия наличных, так и для оплаты покупок.

По данным Avosend, во Вьетнаме с российской платежной системой работают только два банка: VRB и BIDV. В Казахстане карты принимают ВТБ и Центркредит, а в Армении — только банкоматы ВТБ Армения, причем исключительно для снятия наличных.

Как перевести деньги за рубеж

Помимо платежей, сильно урезали россиянам и возможности перевода денег за границу. Эряния Бочкина отметила действующими ряд систем денежных переводов и электронные кошельки, некоторые российские банки, покупку и продажу криптовалюты. В первых двух случаях доступный объём перевода и комиссия различаются от используемого способа и страны назначения платежа — их придется уточнять в конкретном сервисе или банке.

На сайте Банка России указано, что перевести валюту за границу можно через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств. Кроме того, переводы доступны по реквизитам в ряде банков, которые не находятся под санкциями (список стран нужно уточнять в банках).

— В течение месяца физические лица — резиденты и нерезиденты из дружественных стран могут перевести из России на свой счет или другому человеку за рубеж не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой валюте. Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, они могут перевести в течение месяца не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте, — сообщает Центробанк.

Для нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России по трудовым и гражданско-правовым договорам, введен запрет на перевод средств из России за рубеж. Ограничения действуют до 31 марта 2025 года.

— Дела с денежными переводами за рубеж обстоят плохо, — признал Александр Фалеев. — Если это оплата товара, то существует классификатор ТН ВЭД товара: товар может быть санкционный и несанкционный, важно, кто получатель и кто плательщик, надо знать направление: Европа, Азия, СНГ.

По информации Мери Валишвили, денежные переводы за границу сегодня осуществляют системы «Юнистрим», «Золотая Корона», «Квикпэй», Avosend. В каждой из них существуют свои правила и ограничения относительно стран и суммы.

В Avosend заметили, что важно понимать, что ситуация с международными платежами продолжает меняться, и работающие сегодня способы завтра могут оказаться недоступными.

— Основные работающие каналы включают внутрибанковские переводы через зарубежные филиалы российских банков, системы денежных переводов через банки стран СНГ и стран, не присоединившихся к санкциям, а также различные посреднические схемы, — объяснили в компании.

В остальных платежных системах на запрос НГС не ответили.

Как можно оформить зарубежные карты россиянам

С отключением России от SWIFT-платежей стало появляться множество посредников, которые предлагают россиянам оформить счета и карты в заграничных банках. Александр Фалеев отметил, что они работают хорошо, но главное — не попасть в руки мошенникам. Верный путь — через офис банка: у многих есть партнеры, в частности, в СНГ.

Наиболее популярные направления — банки Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Для оформления карты обычно требуется загранпаспорт и доверенность, а в случае с Казахстаном — еще и местный ИИН (индивидуальный идентификационный номер). Стоимость услуг по оформлению варьируется от 15 до 55 тысяч рублей.

— При открытии счета в иностранном банке россияне обязаны уведомить об этом налоговую службу в течение 30 дней. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы, — напомнили в пресс-службе Avosend.

В Газпромбанке, попавшем под санкции, на днях сделали рассылку своим клиентам о том, что они могут оформить карты зарубежных банков через партнера Fincross. На его сайте уже есть предложения оформить карту Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана за 35 тысяч рублей, Армении — за 46 тысяч. И есть возможность забронировать карту Сербского банка, но цена пока не указана. У популярного сервиса Talkbank оформление карты Visa Gold киргизского банка системы обойдется в 33 тысячи рублей.

А чем пользуетесь вы? У меня рабочая карта с UnionPay Мне хватает карты «Мир» Я ничем не пользуюсь Есть карта зарубежного банка Всегда наличка! Платежные сервисы, которые работают за рубежом Свой ответ напишу в комментариях