Доллар больше 110 рублей, товары уже начали дорожать: что происходит с американской валютой и перестанет ли падать рубль

Доллару не грозит падение в ближайшее время Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Доллар и евро продолжают расти относительно рубля. Американская валюта на рынке Forex (международный рынок валюты) 27 ноября превысила 110 рублей, а европейская — 115 рублей. Центробанк установил официальный курс доллара в 108 рублей, а евро — 113 рублей. Такое повышение уже дает о себе знать. Каких пределов может достичь падение российской нацвалюты и к чему приведет — в нашем материале.

ЦБ устанавливает курс накануне — для расчетов по банковским операциям на завтрашний день. Курс на валютных биржах складывается из расчета спроса и предложения на конкретную валюту, он может меняться практически ежеминутно. Курсы на «Форексе» складываются исходя из стоимости валютных пар.

Последствия роста доллара

Высокий курс доллара негативно скажется на росте цен на импортные товары, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Производители бытовой техники поднимают для торговых сетей цену на свои товары. Французская «Группа „СЕБ-Восток“» (Tefal, Rowenta, Krups) уведомила о повышении на 10% с 1 января 2025 года, пишет «Коммерсантъ». Такое решение объяснили ростом цен на комплектующие, логистику. IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) решила поднять ценник раньше, уже с 2 декабря. Правда, какого подорожания стоит ждать, не уточнила.

— Конечно, ситуация требует внимания. Однако важно отметить, что повышение курса доллара повышает поступления в бюджет, так как НДС и НДПИ платят экспортеры из своей валютной выручки, — успокоил экономист.

Почему курс доллара так вырос

Рост курса доллара обусловлен несколькими факторами, объяснил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

— В их числе геополитическая напряженность, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и его намерение спасти американскую экономику с помощью резкого повышения пошлин на импортные товары, — считает Щербаченко.

Новые санкции, затрагивающие более 50 российских банков, негативно сказываются на курсе рубля.

21 ноября США ввели новые масштабные санкции против российского финансового сектора. Под них в том числе попал Газпромбанк, который занимает ключевую роль в расчетах с зарубежными покупателями российского газа.

Но вообще в конце года падение рубля можно считать традиционным, отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

— Перед новогодними праздниками в России уже много лет, даже десятилетий курс доллара, евро растет из-за повышенных расходов на импортные товары. Люди готовятся к празднику, отдыху за границей, появляется повышенный спрос на валюту. Перед Новым годом происходит традиционное ослабление рубля, но сейчас оно выражено несколько сильнее, — добавил эксперт.

Что будет с долларом

Падения американской валюты и усиления рубля в ближайшей перспективе не предвидится.

— В краткосрочной перспективе возможно дальнейшее укрепление доллара, особенно если сохранятся текущие экономические условия. В ближайшие три месяца курс может колебаться в диапазоне 98–107 рублей за доллар, если не произойдут значительные изменения в экономической ситуации, — считает экономист. — В декабре же можно увидеть более высокие значения — до 120 рублей.

Член Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов уверен, что у рубля далеко не радужная перспектива.

— Обесценивание рубля в будущем году — не предмет дискуссии. Вопрос только, в какой степени оно произойдет. Естественно, всё, что можно купить за рубли, будет неизбежно дорожать. В первую очередь продукты питания, услуги ЖКХ, транспорт и услуги как таковые, — подчеркнул он.

Магистр экономики, финансовый обозреватель Никита Макаров считает, что курс национальной валюты будет слабым, пока экономика зависит от экспорта и цен на нефть. Этому же способствует санкционное давление, из-за которого есть проблемы с платежами за импорт.

Что делать в сложившейся ситуации

Паниковать из-за роста валюты не стоит, как и рисковать, покупая валюту, поскольку можно прогореть, предупредил доктор экономических наук Игорь Бельских.

— Не покупайте по высоким ажиотажным ценам валюту. Бюджетный год закроют, экспортеров насытят рублевой ликвидностью, рубль пойдет ниже 95, если всё будет по-старому, — предупреждает Игорь Бельских.

Когда доллар находится выше 110–115 рублей, лучше продавать валюту, чем покупать, считает эксперт. Поэтому те, у кого она есть на руках, могут заработать.