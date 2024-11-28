«Неправду говорите, автор»: читатели НГС поспорили о качестве советских продуктов

Колонка автора вызвала бурную реакцию в комментариях Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Колонка журналиста НГС Стаса Соколова о качестве советских продуктов вызвала ожидаемую бурную реакцию в комментариях. Нужно заметить, что мнения разделились, одни читатели спорили с автором и уличали его в невежестве, другие их опровергали. Мы собрали самые интересные, по нашему мнению, реплики. Ведь за каждой из них стоит мнение и опыт реального человека.

Большинство комментариев оставлены незарегистрированными пользователями, которые обозначены одинаково «Гость», поэтому мы приводим их все без подписи.

— Не правду говорите, автор. Государственный Стандарт! И этот стандарт разрабатывался с учётом многих факторов, как-то: здоровое и качественное производство продуктов питания. Над ГОСТами работали многие НИИ СССР. И технолог любого мясокомбината просто не имел права нарушать ГОСТ, иначе его ждала тюрьма. Продукты проверялись на соответствие ГОСТам.

— А можно напомнить о Знаке качества! Соввласть, замучавшись бороться с низким качеством продукции, решили ввести Знак качества. Сразу недоумение: откуда при ГОСТах низкое качество бралось, а? А ввели его в 1967 году. По первости советские люди даже верили и при покупке смотрели, а есть ли Знак качества, но далее… Как понимал и сформулировал риторический вопрос в своей последней работе Владимир Ульянов: «… а кто будет контролировать контролеров?!».

— Нарушали и тащили мясо через проходную и дырки в заборах, это было повсеместно. И проверяльщики писали нужное, за взятку мясом. Вы ещё напишите, что не могли торговать из — под прилавка и по — блату. И при дефиците мяса и рефрижераторов, не могли делать колбасу из качественного мяса. Хищения с предприятий, столовых были массовым и обыденным явлением. А вместо похищенного что клали в котлеты и колбасу? С этим не поспоришь, есть документальные свидетельства — фильмы, сатира того времени, да и люди ещё живы, те, кто там работал. Так что не надо ля-ля про нерушимые ГОСТЫ.

— А Центральный рынок и Коопторг были? Этот обозреватель НГС сам был когда в магазине в СССР? Я вот был в магазинах СССР, очереди были только на некоторые товары по государственным ценам. На рынке, который сейчас испортили едальней, всякую еду можно было купить без очередей.

— Перед тем, как писать про качество советских продуктов, представьтесь. Ну хотя бы — сколько лет вам было, когда СССР распался, и сколько часов в неделю (день) стояли в очередях. Я лично в среднем, стоял в очередях час — другой в день. Талоны на мясо (сахар, мандарины) есть, но надо отстоять очередь в стол заказов. Та же банальная сметана далеко не всегда была в магазине. Узнавали, когда она там появится («привезут»), заранее занимали очередь, стояли. Про советскую стоматологию, как вспомню, так вздрогну.

— Я старый и помню, что народ называл советскую колбасу Жуй-Плюй, столько в ней было хрящей и шкур. Помню жуткие байки, их якобы рассказывали работники мясокомбината. Как приходя утром в цех, они сначала включали мясорубки, а свет — потом. Это чтобы крысы разбежаться не успели.

— А мне работник мясокомбината тогда рассказывал по-другому: что вначале они стучали парками по оборудованию, чтобы крысы успели убежать, и только потом включали механизмы.

— Уважаемые автор, а дефицит — это, где продуктов нет? На полках? В холодильнике? Или желудке? Кто мешал вам в СССР покупать на рынке? Ах, там цены были многократно выше и поэтому приходилось покупать по талонам? По установленным ценам. Вот и получалось, что продукция с магазинов уходила на рынок и продавалась уже по другим ценам. Так кто же в этом виноват развитый социализм или начинающийся капитализм?

— Ерунду пишите, продукция в общей массе не уходила из магазинов на рынок, в магазинах вообще скудно было, да и на рынке особого изобилия не было. При зарплате в 100 рублей купить на рынке по 5 рублей за кг, а потом голодать. Люди в общей массе жили от зарплаты до зарплаты. Была привилегированная прослойка со спецобеспечением: сосед по даче директор молочного завода иногда угощал йогуртами, пудингами и прочим, что я в магазинах увидел только через 10 лет после распада СССР.

— Все именно так. Мужские туфли из приличных, что можно было купить в магазине, германский «Саламандер» стоили 32р, при моей зарплате молодого специалиста 120. Женские сапоги хорошие — минимум 100р. Сокурсник во время учебы занимался бегом, чтобы показывать хорошие результаты кроссовки купил на барахолке — 40р. Это все цены первой половины 1980-х, ДО перестройки.

— Сколько же вам еще облаивать и облаивать те времена, когда государство заботилось о людях? Все успокоиться не можете. Уровень жизни вырос, а вот качество жизни упало. Купил машину, и первым утром понимаешь, что хочется уже другую, и лучше. Никакой радости, от воплощения мечты. И люди тогда были здоровее, как ни крути. Химию столько не ели, как сейчас, и не болели.

— Заботилось? Сказки. Советская власть обирала крестьян как могла. Ограбила (а по-вашему, раскулачила) моего прадеда, у которого никогда наемных работников не было. А было две лошади. Но пришла разнарядка из райкома найти хотя бы одного кулака и выслать в Сибирь. Бабушка за трудодни работала — денег не видела — а за год работы получила в колхозе пуд (16 кг) ржи. Ходили в лаптях. Одежда была вся в заплатках.

— Стас, расскажи бабе Клёпе свою историю, на крайний случай жертвам ЕГЭ! Нам, взрослым людям не надо рассказывать, что в советской колбасе была соя и пальма, там её не было!

— Конечно, потому что там была натуральная, качественная, советская целлюлоза из туалетной бумаги. Зачем было покупать сою и пальму, когда своего леса полно.

— Сколько наших советских сатириков написали фельетонов о качестве тогдашней колбасы! И что она света боится, как фотопленка, поскольку на свету зеленеет. И что туалетной бумаги дефицит, поскольку её в колбасу всю сложили. Да и не было её толком колбасы в магазине. Палку копченой колбасы как взятку вручали. Что точно лучше было тогда — все мы были моложе! И барышни молодые нас любили, они такие классные были! Нарядные, в красивых легких платьях и изящных туфлях.

— Я ностальгирую не по колбасе и шоколаду, не по молоку и плохим телевизорам. Я ностальгирую по человеческим отношениям, по настоящей дружбе, по субботникам, по поездкам на картошку, капусту и т. д. Веселей жили без ночных клубов и стриптиз баров.