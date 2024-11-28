Власти Новосибирской области назвали дату, до которой не будет дорожать сливочное масло

Цены на масло растут уже несколько месяцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цены на сливочное масло не будут повышать в Новосибирской области до 1 января 2025 года. Соглашение с предприятиями подписали 11 ноября. Об этом НГС рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

О подписании соглашения о стабилизации цен на масло сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов 25 ноября. Тогда он рассказал, что к сдерживанию цен могут присоединиться пять компаний.

По данным пресс-службы Минсельхоза, на сегодня, 28 ноября, к соглашению присоединились: АО «Маслодельный комбинат Чановский», ООО «Толмачевский молочный комбинат», ООО «Тогучинское молоко».