Банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры со «Сказом об Урале» (видео)

Эту купюру не приняли несколько банкоматов Источник: читатель 74.RU











В обороте появились новые пятитысячные купюры с изображением памятника «Сказ об Урале» из Челябинска и стелой «Европа — Азия» из Екатеринбурга, а пользователи налички столкнулись с очередной проблемой — свежие банкноты принимают не все банкоматы. Это уже испытали на себе челябинцы, одна из женщин даже записала свои попытки внести деньги на счет на видео. В банках объяснили, в чём проблема. Подробности — в материале наших челябинских коллег из 74.RU.

Так выглядит купюра с двух сторон Источник: читатель 74.RU

Новые купюры достоинством 5000 рублей с изображением достопримечательностей Урала презентовали в октябре прошлого года и почти сразу ввели в обращение, но в массовый оборот их сразу не запустили. В Банке России объяснили это западными санкциями и неготовностью банковского оборудования к приему новых денег.

Минувшим летом купюры наконец привезли в Екатеринбург, а осенью — в Челябинск, и южноуральцы почти сразу выявили главный минус новеньких банкнот. Челябинка Светлана получила зарплату наличкой и решила положить деньги на карту, но ей пришлось обойти несколько банкоматов разных банков, прежде чем это удалось. Сначала она пыталась положить деньги на свой счет в торговом центре, но, по ее словам, несколько попыток в банкоматах разных банков не увенчались успехом. После этого она поехала в супермаркет, но и там из трех банкоматов новую купюру «проглотил» лишь «Сбер».

Источник: читатель 74.RU

В числе банков, не принявших новую купюру, был ВТБ. В пресс-службе банка объяснили, что их банкомат еще не успели обновить.

— ВТБ завершает обновление парка банкоматов с функцией приема денежных средств в Челябинске. Уже сейчас 73% из них могут принимать купюры нового образца. В начале декабря банкомат в супермаркете Spar будет заменен на другую модель, поддерживающую прием новых купюр, — пообещали в банке. — Мы приносим извинения клиентам, которые столкнулись с такой ситуацией.

В пресс-службе банка добавили, что в офисах ограничений нет, там кассиры принимают все купюры.

А в пресс-службе Сбербанка рассказали, что менять банкоматы в городе не пришлось.

— Чтобы обеспечить прием пятитысячных банкнот нового образца, «Сбер» обновил программное обеспечение на своих устройствах самообслуживания. Сейчас к приему новых купюр готовы почти 99% банкоматов «Сбера» в Челябинской области, в ближайшее время настройка будет полностью завершена, — прокомментировали в банке.

Получить ответы других банков при подготовке материала не удалось, по всей видимости, проблемы с их банкоматами аналогичные — нужно либо обновлять программы, либо полностью менять устройства для приема налички. Поэтому тем, кто не смог внести новые деньги, специалисты советуют не отчаиваться, а идти в отделение и делать это через кассу.