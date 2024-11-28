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Экономика проблема Банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры со «Сказом об Урале» (видео)

Банкоматы отказываются принимать новые пятитысячные купюры со «Сказом об Урале» (видео)

В банке объяснили, в чём проблема

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44 комментария

Эту купюру не приняли несколько банкоматов

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В обороте появились новые пятитысячные купюры с изображением памятника «Сказ об Урале» из Челябинска и стелой «Европа — Азия» из Екатеринбурга, а пользователи налички столкнулись с очередной проблемой — свежие банкноты принимают не все банкоматы. Это уже испытали на себе челябинцы, одна из женщин даже записала свои попытки внести деньги на счет на видео. В банках объяснили, в чём проблема. Подробности — в материале наших челябинских коллег из 74.RU.

Так выглядит купюра с двух сторон

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Новые купюры достоинством 5000 рублей с изображением достопримечательностей Урала презентовали в октябре прошлого года и почти сразу ввели в обращение, но в массовый оборот их сразу не запустили. В Банке России объяснили это западными санкциями и неготовностью банковского оборудования к приему новых денег.

Минувшим летом купюры наконец привезли в Екатеринбург, а осенью — в Челябинск, и южноуральцы почти сразу выявили главный минус новеньких банкнот. Челябинка Светлана получила зарплату наличкой и решила положить деньги на карту, но ей пришлось обойти несколько банкоматов разных банков, прежде чем это удалось. Сначала она пыталась положить деньги на свой счет в торговом центре, но, по ее словам, несколько попыток в банкоматах разных банков не увенчались успехом. После этого она поехала в супермаркет, но и там из трех банкоматов новую купюру «проглотил» лишь «Сбер».

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В числе банков, не принявших новую купюру, был ВТБ. В пресс-службе банка объяснили, что их банкомат еще не успели обновить.

— ВТБ завершает обновление парка банкоматов с функцией приема денежных средств в Челябинске. Уже сейчас 73% из них могут принимать купюры нового образца. В начале декабря банкомат в супермаркете Spar будет заменен на другую модель, поддерживающую прием новых купюр, — пообещали в банке. — Мы приносим извинения клиентам, которые столкнулись с такой ситуацией.

В пресс-службе банка добавили, что в офисах ограничений нет, там кассиры принимают все купюры.

А в пресс-службе Сбербанка рассказали, что менять банкоматы в городе не пришлось.

— Чтобы обеспечить прием пятитысячных банкнот нового образца, «Сбер» обновил программное обеспечение на своих устройствах самообслуживания. Сейчас к приему новых купюр готовы почти 99% банкоматов «Сбера» в Челябинской области, в ближайшее время настройка будет полностью завершена, — прокомментировали в банке.

Получить ответы других банков при подготовке материала не удалось, по всей видимости, проблемы с их банкоматами аналогичные — нужно либо обновлять программы, либо полностью менять устройства для приема налички. Поэтому тем, кто не смог внести новые деньги, специалисты советуют не отчаиваться, а идти в отделение и делать это через кассу.

Напомним, на новые банкноты попали достопримечательности Челябинска и Екатеринбурга. Памятник «Сказ об Урале» находится на площади перед железнодорожным вокзалом Челябинска. Он вырублен из гранита, на его постаменте стоит богатырь с молотом в руках, что говорит о рабочих заслугах Южного Урала и его жителей. Общая высота монумента — 12 метров, в том числе фигура из камня — 8 метров. Памятник установлен в 1967 году. Скульптор — Виталий Зайков, архитектор — Евгений Александров.

Стела «Европа — Азия» установлена на Ново-Московском тракте вблизи Екатеринбурга, она состоит из стилизованных первых букв частей света «Е» и «А». Стелу открыли в 2004 году. В основание символа границы заложили два камня: один — с крайней точки Европы — мыса Рока, другой — с края азиатской части континента — мыса Дежнева. Стела символизирует единство двух частей света и является популярной точкой туристических маршрутов.

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Новые купюры Новые банкноты Банкоматы
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Комментарии
46
Андррон
2 часа
Ждем с нетерпением появления пятидесятитысячной купюры, чтобы на пару килограмм масла хватило.
Француз22
2 часа
Через неделю всё сделают, обновят и забудем. На пустом месте репортаж. Каждые полгода такое.
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