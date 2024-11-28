«Будем платежки возить на оленях»: как российские предприниматели обходят запреты на торговлю за рубежом — она еще существует

Китайский бизнес готов разработать на торговле с Россией несмотря ни на какие ограничения Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске 27 ноября открылась выставка Global Sib Expo, посвященная работе с Китаем. Обозреватель НГС побывал на самой интересной, наверное, её части, где обсуждали возможности и специфику расчётов при экспорте товаров в Россию в условиях всё новых и новых пакетов санкций. Участники ВЭД настроены по-боевому и позитивно, но никто не может с уверенностью сказать, что ждёт их завтра.

Конференция Ассоциации экспортеров и импортеров в деловой части выставки Global Sib Expo называлась предельно расплывчато: «Современные вызовы внешнеэкономической деятельности». Подобное можно было обсуждать хоть четыре, хоть четырнадцать лет назад, причём поставив на место «внешнеэкономической деятельности» любой вид бизнеса.

Главной темой выступлений и активного интереса собравшихся было то, как в современных условиях что-то покупать в Китае (и вообще за рубежом), если всё больше иностранных банков отказываются обслуживать контракты с российскими предприятиями.

А как теперь платить?

Обилие свободных мест не помешало развернуться жаркой дискуссии Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер смог принять участие в обсуждении только онлайн. Сначала на большом экране появился большой синий кружок с буквами «АД». И только через какое-то время удалось увидеть самого эксперта, который общался с публикой из автомобиля, что придало мероприятию легкий флёр интернет-стрима.

Эксперт был настроен позитивно. По его словам, несмотря на то, что товарооборот с Китаем замедляется из-за нового пакета санкций, предприниматели быстро адаптируются и находят новые формы оплаты.

— Да это стало сложнее и дороже, но пути расчетов у нас есть, — заверил Артур Леер.

Артур Леер вышел за связь из автомобиля Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По словам эксперта, самым простым способом остаётся найти российский банк, с которым китайцы всё ещё готовы работать напрямую. Пока под санкции попала не вся банковская система России.

— Не забывайте про «ВТБ Шанхай». Но там комиссия за транзакцию 4%, — предупредил руководитель «Лекс Альянс».

Если с российским банками не получилось, можно попробовать воспользоваться услугами платежных агентов — компаний, которые зарабатывают на том, что просто проводят платежи через свои счета. Это, правда, обойдется в 2–2,5% от суммы транзакции. Если, конечно, такой агент еще не окажется мошенником — такое тоже бывает.

Ещё более сложный, но перспективный инструмент — работа на встречных потоках. Нужно только найти экспортёра с валютной выручкой, чтобы он эту выручку передал импортеру за пределами РФ, получив у него рубли внутри страны.

Ищите пару

Выступавшая следом руководитель сибирского представительства «Финансового ателье Grott Bjorn» Олеся Соболева рассуждала более философски и образно.

— Уверенность в завтрашнем дне? Мы не знаем, какое будет завтрашнее дно, — заявила она. — Есть в зале те, кто верит, что рубль развернется? Лес рук. У рубля нет цели, только курс.

Олеся Соболева призвала помнить, что у рубля нет цели — только курс Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Тема её выступления при этом звучала уже совсем сложно: «Хеджирование валютных рисков и иные финансовые инструменты». Если не вдаваться в детали, речь шла о том, как обезопасить себя от колебаний валютных курсов.

Инструменты для этого есть, но они стоят денег. Зато компании можно быть более или менее спокойной по поводу того, сколько будет стоить юань в рублях. Олеся Соболева тоже рекомендовала импортёрам искать пару среди экспортеров — для начала хотя бы на время, а там, может быть, и на всю жизнь.

— Может быть, мы платежный «Тиндер» создадим? — предложила модератор встречи, вице-президент Ассоциации экспортёров и импортеров Ирина Заседатель. Публика оживилась, пожалуй, даже больше, чем бывает с людьми, которым удалось организовать в настоящем «Тиндере» первое свидание.

Заметайте следы

Выступавшая следом (тоже онлайн) советник президента МОО «Московская ассоциация предпринимателей» (МАП) Наталия Иванова посоветовала внимательней присмотреться к Киргизии, которая в ближайшем будущем может стать узловой точкой для товарных потоков из разных стран. Сегодня там для этого уже строят дороги и склады, причём с таким расчётом, чтобы их можно было разобрать и перевезти на другое место, если направление потоков изменится.

— Главная задача — скрыть российский след, но мы не хотим об этом публично рассказывать. Я даже не буду говорить, что японцы творят с теми, кто озвучивает такие схемы работы (с Россией. — Прим. ред.), — (не) поделилась инсайдом модератор встречи.

Впрочем, по словам директора компании «ВсёИзКитая» Андрея Когана, сегодня возможно не только организовать ввоз в Россию товаров из «недружественных стран», но и продавать туда собственную продукцию. Но схема эта не из простых.

Андрей Коган рассказал, как можно продавать российское оборудование в любой стране мира Источник: Стас Соколов / NGS.RU











— В некоторых случаях мы используем Китай как экспортную площадку: китайская компания покупает оборудование и потом как сделанное в Китае отправляет его в Европу или Америку. Покупатель знает об этом, но готов покупать российские товары, на которых написано, что они сделаны в Китае, — объяснил предприниматель.

В целом для более или менее стабильной работы российским импортёрам или экспортёрам сегодня приходится создавать цепочку компаний с таким расчётом, чтобы у фирмы, контактирующей с «недружественными странами», вообще не было никаких следов контактов с Россией.

То есть китайская компания покупает что-то для себя, например, в США, потом продаёт это другой китайской компании, а та, возможно, ещё одной компании — пока не появляется российский импортёр. Он уже имеет дело с никому не известной фирмой из Поднебесной, которой нечем особенно рисковать. Таким образом удаётся обойти запреты, которые нередко накладывают продавцы в «недружественных странах» на перепродажу каких-то товаров в Россию.

Выступающие использовали весьма наглядные рисунки и схемы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











По словам Андрея Когана, китайцы уже готовы, когда это экономически оправданно, возить товары в разобранном виде и помогать организовать их сборку на месте. А в некоторых случаях речь идёт даже об организации производства по технологии и под наблюдением китайской компании.

Признавая все сложности нынешней ситуации, Андрей Коган отметил, что ему нравится отношение китайцев к жизни и бизнесу: если перестаёт работать одна схема платежей, они готовы быстро переключиться на другие инструменты.

— Нужно чётко осознавать, что к прошлому, когда мы сердились на банк за задержку в несколько минут, уже не вернуться. Если будет нужно, будем платежки возить на оленях, — внесла свою толику оптимизма Ирина Заседатель.