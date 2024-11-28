«Будем платежки возить на оленях»: как российские предприниматели обходят запреты на торговлю за рубежом — она еще существует

В Новосибирске 27 ноября открылась выставка Global Sib Expo, посвященная работе с Китаем. Обозреватель НГС побывал на самой интересной, наверное, её части, где обсуждали возможности и специфику расчётов при экспорте товаров в Россию в условиях всё новых и новых пакетов санкций. Участники ВЭД настроены по-боевому и позитивно, но никто не может с уверенностью сказать, что ждёт их завтра.
Конференция Ассоциации экспортеров и импортеров в деловой части выставки Global Sib Expo называлась предельно расплывчато: «Современные вызовы внешнеэкономической деятельности». Подобное можно было обсуждать хоть четыре, хоть четырнадцать лет назад, причём поставив на место «внешнеэкономической деятельности» любой вид бизнеса.
Главной темой выступлений и активного интереса собравшихся было то, как в современных условиях что-то покупать в Китае (и вообще за рубежом), если всё больше иностранных банков отказываются обслуживать контракты с российскими предприятиями.
А как теперь платить?
Управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер смог принять участие в обсуждении только онлайн. Сначала на большом экране появился большой синий кружок с буквами «АД». И только через какое-то время удалось увидеть самого эксперта, который общался с публикой из автомобиля, что придало мероприятию легкий флёр интернет-стрима.
Эксперт был настроен позитивно. По его словам, несмотря на то, что товарооборот с Китаем замедляется из-за нового пакета санкций, предприниматели быстро адаптируются и находят новые формы оплаты.
— Да это стало сложнее и дороже, но пути расчетов у нас есть, — заверил Артур Леер.
По словам эксперта, самым простым способом остаётся найти российский банк, с которым китайцы всё ещё готовы работать напрямую. Пока под санкции попала не вся банковская система России.
— Не забывайте про «ВТБ Шанхай». Но там комиссия за транзакцию 4%, — предупредил руководитель «Лекс Альянс».
Если с российским банками не получилось, можно попробовать воспользоваться услугами платежных агентов — компаний, которые зарабатывают на том, что просто проводят платежи через свои счета. Это, правда, обойдется в 2–2,5% от суммы транзакции. Если, конечно, такой агент еще не окажется мошенником — такое тоже бывает.
Ещё более сложный, но перспективный инструмент — работа на встречных потоках. Нужно только найти экспортёра с валютной выручкой, чтобы он эту выручку передал импортеру за пределами РФ, получив у него рубли внутри страны.
Ищите пару
Выступавшая следом руководитель сибирского представительства «Финансового ателье Grott Bjorn» Олеся Соболева рассуждала более философски и образно.
— Уверенность в завтрашнем дне? Мы не знаем, какое будет завтрашнее дно, — заявила она. — Есть в зале те, кто верит, что рубль развернется? Лес рук. У рубля нет цели, только курс.
Тема её выступления при этом звучала уже совсем сложно: «Хеджирование валютных рисков и иные финансовые инструменты». Если не вдаваться в детали, речь шла о том, как обезопасить себя от колебаний валютных курсов.
Инструменты для этого есть, но они стоят денег. Зато компании можно быть более или менее спокойной по поводу того, сколько будет стоить юань в рублях. Олеся Соболева тоже рекомендовала импортёрам искать пару среди экспортеров — для начала хотя бы на время, а там, может быть, и на всю жизнь.
— Может быть, мы платежный «Тиндер» создадим? — предложила модератор встречи, вице-президент Ассоциации экспортёров и импортеров Ирина Заседатель. Публика оживилась, пожалуй, даже больше, чем бывает с людьми, которым удалось организовать в настоящем «Тиндере» первое свидание.
Заметайте следы
Выступавшая следом (тоже онлайн) советник президента МОО «Московская ассоциация предпринимателей» (МАП) Наталия Иванова посоветовала внимательней присмотреться к Киргизии, которая в ближайшем будущем может стать узловой точкой для товарных потоков из разных стран. Сегодня там для этого уже строят дороги и склады, причём с таким расчётом, чтобы их можно было разобрать и перевезти на другое место, если направление потоков изменится.
— Главная задача — скрыть российский след, но мы не хотим об этом публично рассказывать. Я даже не буду говорить, что японцы творят с теми, кто озвучивает такие схемы работы (с Россией. — Прим. ред.), — (не) поделилась инсайдом модератор встречи.
Впрочем, по словам директора компании «ВсёИзКитая» Андрея Когана, сегодня возможно не только организовать ввоз в Россию товаров из «недружественных стран», но и продавать туда собственную продукцию. Но схема эта не из простых.
— В некоторых случаях мы используем Китай как экспортную площадку: китайская компания покупает оборудование и потом как сделанное в Китае отправляет его в Европу или Америку. Покупатель знает об этом, но готов покупать российские товары, на которых написано, что они сделаны в Китае, — объяснил предприниматель.
В целом для более или менее стабильной работы российским импортёрам или экспортёрам сегодня приходится создавать цепочку компаний с таким расчётом, чтобы у фирмы, контактирующей с «недружественными странами», вообще не было никаких следов контактов с Россией.
То есть китайская компания покупает что-то для себя, например, в США, потом продаёт это другой китайской компании, а та, возможно, ещё одной компании — пока не появляется российский импортёр. Он уже имеет дело с никому не известной фирмой из Поднебесной, которой нечем особенно рисковать. Таким образом удаётся обойти запреты, которые нередко накладывают продавцы в «недружественных странах» на перепродажу каких-то товаров в Россию.
По словам Андрея Когана, китайцы уже готовы, когда это экономически оправданно, возить товары в разобранном виде и помогать организовать их сборку на месте. А в некоторых случаях речь идёт даже об организации производства по технологии и под наблюдением китайской компании.
Признавая все сложности нынешней ситуации, Андрей Коган отметил, что ему нравится отношение китайцев к жизни и бизнесу: если перестаёт работать одна схема платежей, они готовы быстро переключиться на другие инструменты.
— Нужно чётко осознавать, что к прошлому, когда мы сердились на банк за задержку в несколько минут, уже не вернуться. Если будет нужно, будем платежки возить на оленях, — внесла свою толику оптимизма Ирина Заседатель.
Меняющаяся ситуация на рынке заставляет всех его участников искать новые пути. Резкое увеличение потока грузов с Дальнего Востока (при отсутствии сопоставимого потока грузов в обратном направлении) заставило искать способы хотя бы частичного устранения этого дисбаланса. Одним из выходов стало использование для перевозки контейнеров полувагонов, которые ранее применялись только для сыпучих грузов. Под эту новую технологию под Новосибирском построили даже целый терминал.