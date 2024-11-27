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Экономика Осталось несколько дней: новосибирцы получают напоминания об уплате налогов — за что надо заплатить

Осталось несколько дней: новосибирцы получают напоминания об уплате налогов — за что надо заплатить

Горожане получают уведомления от ФНС

896
5 комментариев

При задолженности начнет капать пеня, спустя полгода налоговая может пойти в суд

Новосибирцы получают напоминания от ФНС об уплате налогов. Смотрим, за что надо заплатить и до какого числа.

Срок уплаты налогов за 2023 год совсем скоро истечет, жители Новосибирска начали получать уведомления о необходимости закрыть долг. Обычно платеж вносят до 1 декабря, но в 2024 году эта дата попадает на воскресенье, поэтому срок сдвигается на понедельник, 2 декабря.

Новосибирцы получают напоминания об оплате на сайте ФНС

Так, до 2 декабря россиянам необходимо оплатить налог на имущество и земельный налог, их сумма зависит от кадастровой стоимости объекта. Транспортный налог оплачивают владельцы автомобилей, мотоциклов и других средств передвижения, сумма зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия льгот.

Впервые у россиян появился налог по вкладам, он касается тех, чей доход по депозитам в 2023 году превысил 150 тысяч рублей. Заплатить в таком случае придется 13%, если же за счет вклада удалось заработать более 5 млн, то 15%.

Если же налог не оплатить до 2 декабря, то начнет капать пеня, через полгода налоговая может пойти в суд и взыскать долг принудительно.

Есть и льготные категории граждан. Всё об уплате налогов вы можете прочитать в нашем материале.

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Комментарии
5
Гость
43 минуты
родина вспомнила про тебя.
Гость
22 минуты
"если же за счет вклада удалось заработать более 5 млн, то 15%." пока ещё раздельно от других доходов!
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