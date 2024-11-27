Вы тоже в черном списке? За что банки массово блокируют счета россиян и как не стать дроппером

Россиянам с каждым месяцем всё чаще блокируют банковские счета. Центробанк заявил, что количество таких жалоб в сравнении с прошлым годом выросло вдвое: с 2,9 тысячи до 5,7 тысячи (по итогам трех кварталов).
Сейчас больше четверти (28%) жалоб в категории «Мошенничество» — именно запросы на исключение из базы дропперов.
Дропперы, если не знаете, — это клиенты, подозреваемые в совершении мошеннических операций, и, в соответствии с внутренними правилами банков, они могут сталкиваться с ограничениями в доступе к своим счетам и картам.
Центробанк отмечает, что жалоб всё больше, а эффекта никакого: большинство заявок о пересмотре статуса клиентов либо по каким-то причинам отклоняются, либо возвращаются обратно. Это связано с тем, что банки подтверждают наличие мошеннических признаков в операциях таких клиентов.
В случае, если клиент был занесен в черный список, он теряет доступ ко всем дистанционным банковским услугам. Практически все его счета, карты и личные кабинеты в онлайн-банкинге блокируются. Снять свои средства он сможет только в том случае, если лично явится в отделение банка и сможет доказать законное происхождение своих денег.
Если же Центробанк отказывает в пересмотре информации о клиенте, то единственным вариантом для гражданина остается обращение в суд. Увы, найти статистику о количестве таких выигранных у банков дел не удалось.
А может ли абсолютно законопослушный россиянин вдруг оказаться в черном списке Центробанка? Этот вопрос MSK1.RU задал юристам.
Как становятся дропперами
— Чаще всего жертвами новых банковских правил становятся граждане, по счетам и картам которых часто проходит большое количество операций по зачислению и списанию средств от разных лиц, — объясняет председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Иногда под блокировку попадают клиенты банков, которые часто пересылают себе средства с других счетов.
— С 25 июля 2024 года в России начали действовать новые поправки к закону «О национальной платежной системе». И теперь банки обязаны проверять все переводы клиентов и блокировать подозрительные операции, — говорят партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. — Если перевод связан с мошенничеством, например, если он сделан на счет, который раньше использовался в мошеннических схемах, банк должен заморозить средства на два дня.
— Но что дают новые правила? Судя по статистике того же Центробанка, мошенничеств меньше не становится, и даже наоборот.
— Банки таким образом борются с дропперами. Так называют подставных лиц, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Услуги дропперов нужны злоумышленникам, чтобы запутать следы и спрятать цепочки обналичивания денег. Дропперу предлагают «заработать», выполняя различные поручения: например, оформить в банке новую банковскую карту, а затем передать ее «доверенному человеку».
После оформления карты на счет начинают поступать деньги, и задача дроппера — обналичить их в банкомате и передать другим лицам или перечислить на другие счета. От каждой сделки он, как правило, получает определенный процент.
За участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность, например по статье 174 УК РФ «Незаконное отмывание денежных средств» — от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы.
— Очевидно, что мошенники жаловаться на снятие блокировки не будут, а вот законопослушные граждане — да. А как не попасть в черный список?
— Основными причинами блокировки являются необычный характер транзакций, крупные снятия наличных, операции на суммы около или свыше 600 тысяч рублей, а также связь участников операции с черными списками банка.
Как не попасть в черный список
Избежать присвоения банком статуса дроппера позволят следующие меры:
Не сообщать никому данные своей банковской карты.
Не передавать свою карту третьим лицам.
Не соглашаться перевести деньги по реквизитам по просьбе неизвестных лиц.
Не соглашаться снимать деньги в банкомате для кого-то.
Сообщать о подозрительных просьбах в Банк России и полицию.
Вы сталкивались с блокировкой вашей карты?