«Стыдно получать меньше 100 тысяч»: горожане поспорили о зарплатах в Новосибирске

Зарплата читателей НГС в основном не устраивает Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирскстат назвал среднемесячную номинальную начисленную заработную плату. В январе — сентябре 2024 года она составила 72 027,3 рубля. Читатели НГС удивились опубликованным цифрам, сравнив их со своими зарплатами. Публикуем самые интересные комментарии.

Большинство жителей Новосибирска поделились разочарованием по поводу своей заработной платы, которая заметно ниже озвученной Новосибирскстатом.

— Мне стыдно получать меньше 100 тысяч рублей (но работодателю не стыдно). В два-три раза подорожали продукты, одежда, обувь, лекарства, — считает читатель НГС.

— 20-30 тысяч рублей — обычная средняя зарплата, что тут за фантастические цифры, — написал гость.

— Нет таких зарплат в городе. 50 тысяч — потолок, — безапелляционно заявил другой гость.

— Работаю в социальной сфере, зарплата — 42 тысячи рублей. Если брать зарплаты работников министерства труда, занятости и социальной защиты, то да — может, и 72 тысячи. Специалисты на местах получают в разы меньше! — уверен еще один гость.

— Работаю бухгалтером, зарплата 49 тысяч рублей, не поднимали два года и не собираются, — пожаловался читатель НГС.

Однако один из читателей уверяет, что зарабатывать много — реально.

— С чего решили, что нет более 50 тысяч рублей? — возразил ему другой комментатор. — В системе минздрава, бюджет. Врачи в обычных поликлиниках под сотку давно уже получают, а заведующие — и того больше.

Некоторые комментаторы начали углубляться в общеэкономические и философские рассуждения.

— А теперь вспоминаем, что граница между средним классом и бедностью — это подушевой доход 6 МРОТ в месяц: кто получает выше, тот миддл, кто ниже — бедняк. Сейчас МРОТ в РФ 19 300 рублей, то есть граница бедный/миддл — это 115 тысяч рублей в месяц. Все, кто зарабатывают меньше, — бедняки. И средняя ЗП по НСО 77 тысяч рублей как раз говорит об этом, — рассудил гость.

— Средний класс от 2000-2500$ на члена семьи, ниже 1000$ на члена семьи — бедность, — добавил другой читатель.

— Какие расценки, такие и стенки, — отметил еще один комментатор. — Поэтому и бардак во всех сферах! Даже там, где заработная плата от 100 тысяч рублей (особенно в бюджете), большинство говорит работодателю: «Вы делаете вид, что платите зарплату, мы делаем вид, что работаем».