«Инженеров не заменят»: новосибирцы обсудили огромный дефицит кадров в России и приток мигрантов

В Новосибирской области мигрантам выдали на 59% больше разрешений на работу Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о дефиците кадров в России, который власти пытаются закрыть привлечением трудовых мигрантов. Новосибирцы уверены, что проблему можно решить и другими способами. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под публикацией.

Многие горожане уверены, что причина дефицита кадров в стране связана, в первую очередь, с не самыми привлекательными зарплатами.

— А платить не пробовали? Может, люди бы и пришли, — пишет пользователь с ником Yumare.

— Есть единственный ответ, известный всем: платите русским нормальные зарплаты, — призывает Живущий в Сибири.

— То есть нормальные трудолюбивые мужики, которые живут и работают официально, закончились? — задается вопросом Автопассажироход.

— Зарплату надо поднимать каждый месяц. Цены растут быстро и не слабо. Думаете, что люди готовы работать и с каждым днем жить всё хуже и хуже? — возмущается not_say_2.

Другая часть новосибирцев считает, что приток трудовых мигрантов не решит проблему с дефицитом кадров:

— Не хватает инженеров, электромонтеров и так далее. Никакие мигранты их не заменят. Если инженеру предлагают зарплату меньше, чем у доставщика пиццы, то не будет у вас инженера, — уверен Гость.

— Заявляется, что требуются высококвалифицированные специалисты, и под этим предлогом завозят торгашей фруктами, — высказывает мнение один из пользователей.