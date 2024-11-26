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Экономика «Инженеров не заменят»: новосибирцы обсудили огромный дефицит кадров в России и приток мигрантов

«Инженеров не заменят»: новосибирцы обсудили огромный дефицит кадров в России и приток мигрантов

Большинство горожан уверено, что причина дефицита кадров — непривлекательные условия труда

2 892
107 комментариев

В Новосибирской области мигрантам выдали на 59% больше разрешений на работу

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о дефиците кадров в России, который власти пытаются закрыть привлечением трудовых мигрантов. Новосибирцы уверены, что проблему можно решить и другими способами. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под публикацией.

Многие горожане уверены, что причина дефицита кадров в стране связана, в первую очередь, с не самыми привлекательными зарплатами.

— А платить не пробовали? Может, люди бы и пришли, — пишет пользователь с ником Yumare.

— Есть единственный ответ, известный всем: платите русским нормальные зарплаты, — призывает Живущий в Сибири.

— То есть нормальные трудолюбивые мужики, которые живут и работают официально, закончились?  — задается вопросом Автопассажироход.

— Зарплату надо поднимать каждый месяц. Цены растут быстро и не слабо. Думаете, что люди готовы работать и с каждым днем жить всё хуже и хуже?  — возмущается not_say_2.

Другая часть новосибирцев считает, что приток трудовых мигрантов не решит проблему с дефицитом кадров:

— Не хватает инженеров, электромонтеров и так далее. Никакие мигранты их не заменят. Если инженеру предлагают зарплату меньше, чем у доставщика пиццы, то не будет у вас инженера, — уверен Гость.

— Заявляется, что требуются высококвалифицированные специалисты, и под этим предлогом завозят торгашей фруктами, — высказывает мнение один из пользователей.

Ранее НГС писал о том, какие продукты подорожают в России в 2025 году.

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Дефицит кадров Рынок труда Мигранты Работа Иностранцы
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Комментарии
107
mirror
3 часа
В государстве, которое заботится о своих гражданах, которое заботится о детях и стариках, которое уважает труд и работает на развитие общества ЭЛИТОЙ считаются не фигляры, чиновники, торгаши и депутаты всех мастей, а учёные, врачи, инженеры, учителя, рабочие высокой квалификации, специалисты. То, что происходит уже более 30 лет - это даже не застой, это болото в котором тонет всё передовое и важное для развития страны, это замещение прогресса мракобесием и псевдо-религией, это уничтожение народа, как действующей силы любого государства. Мы живём в недо гос-ве.
265889986
3 часа
«Инженеров не заменят»: цели тут совсем другие,большинство видно это не понимает
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