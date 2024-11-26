Черная полоса в российской экономике: где в стране самая высокая инфляция

Несмотря на постоянный рост цен, люди вынуждены делать покупки, чтобы просто выжить, а покупательскую способность понижают специально Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Центробанк рассчитал инфляцию по итогам октября. И близко к первоначальным целям удержать инфляцию подойти не удалось: она составила почти 8,5%. Правда, региональные различия очень сильны, убедился MSK1.RU, изучив детальную статистику Центробанка и Росстата. Которая выглядит так:

Уральский федеральный округ — 7,88%;

Северо-Западный федеральный округ — 7,90%;

Южный федеральный округ — 8,26%;

Сибирский федеральный округ — 8,59%;

Дальневосточный федеральный округ — 8,85%;

Центральный федеральный округ — 9,06%;

Северо-Кавказский федеральный округ — 9,14%.

В российских мегаполисах годовая инфляция также продемонстрировала различные уровни: если в Москве она 9,54% , то в Санкт-Петербурге — 7,69%.

А вот регионом-лидером по подорожанию оказался Дагестан, где по итогам октября годовая инфляция зафиксирована на уровне 10,27%.

Центробанк детально разбирается, почему подорожали (или, что реже, подешевели) отдельные товары и услуги.

Сахар

Благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы в центральных регионах России и высокой сравнительной базе цен в октябре прошлого года, когда сахар резко подорожал, цены на этот продукт начали снижаться.

Яйца

Год назад яйца резко подорожали из-за увеличения издержек птицеводов на приобретение импортных кормовых добавок, вакцин и оборудования. В сравнении с этой высокой базой цены на яйца в 2024 году выросли не так сильно.

Молочная продукция

Выросли издержки из-за увеличения расходов на корма, оплату труда и логистику. Это привело к ускорению роста цен на сметану, творог, сливочное масло и другие продукты.

Моторное топливо

Цены на бензин начали увеличиваться из-за статистического эффекта низкой сравнительной базы. В октябре 2023 года цены на бензин снижались ввиду ограничений на экспорт. Теперь всё с точностью до наоборот.

Автомобили

В результате повышения ставок утилизационного сбора на ввозимые легковые автомобили произошел рост цен на новые иномарки после их годового снижения.

Автошины

Увеличение расходов на сырье, импортные компоненты и оплату труда увеличили затраты производителей автомобильных шин.

Авиабилеты и турпутевки

Отдельные авиакомпании начали увеличивать число рейсов, что способствовало снижению цен на перелеты экономклассом в годовом выражении. Туроператоры осенью и зимой также начали увеличивать предложение пакетных туров, что привело к более заметному снижению цен на путевки в такие популярные направления, как Турция.

Косметика и парфюмерия

Из-за сложностей с импортом и высокого спроса производители отечественной парфюмерии и косметики вынуждены переносить в цены возросшие затраты на оплату труда и логистику.

Как видно, дешеветь (или как минимум больше не дорожать) стали лишь несколько товаров. Но позволяет ли это говорить об эффективной борьбе Центробанка с инфляцией? Этот вопрос MSK1.RU задал нескольким экспертам-экономистам.

Конкуренция хоть как-то сдерживает инфляцию, монополизм — нет

— Целевой показатель по инфляции в этом году был 4%, — напоминает инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Если мы говорим о снижении ключевой ставки и снижении инфляции, то тут важно, чтобы цены снижались на те товары, которые Росстат учитывает при расчете уровня инфляции. По сути, производители могут снижать цены при условии большой конкуренции или при отсутствии покупателей и продаж.

На текущий момент спрос и предложение регулируются самими потребителями, но если компании-производители испытывают сложности в поставках, повышении зарплат сотрудникам — их компании будут убыточными. И если это произойдет, может быть еще более плачевная ситуация.

Тогда на фоне «выживших» компаний они будут регулировать цены, как им выгодно, в условиях высоких кредитов и, соответственно, повышать цены на свою продукцию и даже услуги.

Инфляцию разгоняет рост зарплат и продажи авто

— Признаков скорого снижения инфляции регулятор не видит, — отмечает Кирилл Кулаков, профессор НИУ МГСУ, президент СРО РАО. — В начале осени количество выданных гражданам кредитов сократилось на 11%. Повышение ключевой ставки должно ускорить эту тенденцию.

Впрочем, тратят граждане по-прежнему активно. Траты населения на непродовольственные товары не сокращаются. Отчасти это можно объяснить повышенным спросом на приобретение автомобилей накануне повышения цен на них. Косвенно это подтверждается тем, что 16% кредитов в октябре были оформлены именно с этой целью.

Определенный вклад в инфляционные процессы оказывает ситуация на рынке труда. Сегодня это рынок соискателя, что вынуждает руководителей компаний предлагать более высокую зарплату, не обеспеченную ростом доходов компании. За год, судя по данным РБК, зарплаты выросли на 22%, что также оказывает инфляционное давление на экономику.

Предсказанной Центробанком инфляции в 4% точно не будет

— Центробанк хочет достичь уровня инфляции к концу 2025 года в районе 4%. Но мне кажется, это фантастические прогнозы, — говорит доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Не хочу делать однозначный прогноз, потому что это будет на уровне гадания. Но очевидно, что инфляция будет зависеть, во-первых, от внешних факторов и ситуации в мире. Во-вторых, на уровень инфляции влияет поведение хозяйствующих субъектов, которые завышают цены, зачастую пользуясь тем, что у потребителей просто не остается выбора, и они вынуждены покупать товары по высоким ценам.