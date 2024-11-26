США ввели санкции против 50 российских банков. Вклады теперь в опасности?

Из-за санкций США российские туристы вновь столкнутся с проблемой оплаты за рубежом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Минфин США проехался катком по российскому финансовому сектору. Американцы ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, «Дом.рф», БКС Банка, «Траста», «Синары» и других. Всего в «черном списке» около 100 финансовых организаций — банки, регистраторы, депозитарии — и 15 граждан. Наши коллеги из 74.RU разбирают с экономистами, что это значит для всех нас, как ограничения скажутся на предприятиях, работающих с импортом и экспортом, вкладчиках и туристах.

Кого заблокировали

Санкции против банков, имеющих стратегическое значение для внешней торговли России, стали самыми масштабными с весны 2022 года. Всего под ограничения попали более 50 российских банков, свыше 40 регистраторов ценных бумаг и депозитариев, 15 граждан — среди них топ-менеджеры Центробанка, сотрудники филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели.

Впервые санкции наложены на крупнейшую финансовую структуру, через которую ведутся рублевые расчеты за газ с недружественными странами, — Газпромбанк и его зарубежные «дочки». Минфин США подчеркнул, что ограничения против Газпромбанка введены из-за того, что он играет «ключевую роль в финансировании военных действий России против Украины».

Также от долларовой системы будут изолированы другие банки и финорганизации, активно участвовавшие в проведении трансграничных платежей. Американцы объяснили это необходимостью «пресечь попытки этих банков использовать международную финансовую систему для оплаты технологий и оборудования». Все операции с Газпромбанком и другими подсанкционными банками должны быть завершены до 20 декабря 2024 года.

Кто попал под санкции Узнать банк «Держава»;

банк «Александровский»;

банк «Синара»;

«ББР Банк»;

банк «Славия»;

«Национальный резервный банк»;

банк «Авто финанс» (ранее «РН банк»);

БКФ-банк;

Севергазбанк;

Фора-банк;

«Финстар банк»;

Меткомбанк;

Примсоцбанк;

банк «Агророс»;

банк «Итуруп»;

«Братский народный банк»;

банк «ЦентроКредит»;

Энерготрансбанк;

банк «Хлынов»;

банк «Кремлевский»;

банк «Викинг»;

банк «Гарант-Инвест»;

Акибанк;

банк «Акцепт»;

банк «Финсервис»;

банк «Объединенный капитал»;

Углеметбанк;

банк «Урал ФД»;

Гута-банк;

«НС банк»;

НДБанк;

«Роял кредит банк»;

«Енисейский объединенный банк»;

ЭКСИ-банк («МТС деньги»);

Энергобанк;

Камкомбанк;

банк «Оранжевый»;

банк «Раунд»;

Крона-банк;

банк «Национальный стандарт»;

«Новый московский банк»;

«НК Банк»;

«Приморский территориальный коммерческий банк»;

Россита-банк;

Росдорбанк;

«Русский универсальный банк»;

Витабанк;

Вэйбанк;

«Межгосударственный банк»;

«Региональный независимый регистратор»;

«Межрегиональный регистраторский центр»;

НРК «Р.О.С.Т.»;

«Профессиональный регистрационный центр»;

«Регистратор-Капитал»;

регистрационная компания «Центр-Инвест»;

специализированный регистратор «Компас»;

«Сургутинвестнефть»;

«Ведение реестров компаний»;

«Реестр»;

«Евроазиатский регистратор»;

депозитарная компания «Регион»;

«Независимый специализированный депозитарий»;

«Национальная специализированная финансовая компания»;

«Индустрия-Реестр»;

«РДЦ Паритет»;

«Интрако»

регистраторское общество «Статус»;

«Драга»;

«Новый регистратор»;

спецдеп «Инфинитум»;

«Якутский фондовый центр»;

«РТ-Регистратор»;

«Сервис-Реестр»;

«Корпоративная регистраторская компания»;

«Московский фондовый центр»;

«Оборонрегистр»;

«Партнер»;

«Реестр-РН»;

регистратор «Гарант»;

«Депозитарные и корпоративные технологии»;

Спецдепозитарий «Партнер»;

СДК «Гарант»;

«Национальная кастодиальная компания»;

регистратор «КРЦ»;

специализированный регистратор «Реком»;

«Центр учета и регистрации»;

«Южно-региональный регистратор»;

спецдепозитарий «Депо-Плаза»;

«Первый специализированный депозитарий»;

инвестброкер «Актив».

Также Минфин США предупредил о рисках санкций для иностранных финансовых учреждений, которые присоединяются к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Напомним, СПФС создана Банком России как аналог SWIFT.

А нам всё равно!

На малоприятные новости банки отреагировали с олимпийским спокойствием — по крайней мере, в публичном поле.

— Упоминание Газпромбанка в опубликованном Министерством финансов США заявлении не влияет на работу банка. Газпромбанк, все его системы и офисы работают в штатном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах, в мобильном приложении и других каналах обслуживания в соответствии с действующим правовым режимом. Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России, — в тот же день сообщили в Газпромбанке.

При этом в связи с возможным ограничением доступа к приложению в Google Play Market рекомендовали обновить его до актуальной версии. Если обновление недоступно, можно скачать приложение через RuStore или с официального сайта Газпромбанка (0+).

О работе в штатном режиме, невзирая на включение в санкционные списки США, заявили другие банки.

БКС Банк посоветовал не удалять приложение с мобильных устройств (из AppStore оно пропало в день введения санкций, 21 ноября. — Прим. ред.), а также рекомендовал для IOS отключить автоматическое обновление (0+).

При этом брокер БКС приостановил внебиржевые сделки покупки-продажи валюты.

— О времени возобновления внебиржевых сделок покупки-продажи валюты мы сообщим дополнительно, — сообщили в департаменте по связям с общественностью «БКС Мир инвестиций». — Биржевые торги акциями, фьючерсами, валютой доступны без ограничений. Приложение и веб-кабинет работают в обычном режиме.

Санкции, объявленные со стороны Минфина США, не влияют на работу с клиентами и надежность сервисов, указали в Примсоцбанке. Однако обратили внимание, что банк приостанавливает прием переводов в иностранных валютах до получения новых правил и требований от иностранных банков-корреспондентов.

«Придется искать новые пути»

Эксперты оценили санкции США против российских банков, спецдепозитариев и других компаний как негативные новости.

— ББР и БКС можно было использовать для денежных переводов за рубеж и пополнения счета в Interactive Brokers. Теперь санкции отрежут банки от работы с финансовыми организациями США и других стран. По всей видимости, придется искать новые пути, — объяснил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в своем телеграм-канале.

По словам экономиста, в ближайшее время ЕС столкнется с перебоями в поставках газа. Хотя совсем недавно, в сентябре, Россия снова стала главным поставщиком газа в Евросоюз — впервые с весны 2022-го.

— Очевидно, это приведет к очередному росту цен на энергоресурсы. Между тем Бундесбанк уже прогнозирует, что в 2025 году в Германии подскочит число корпоративных банкротств. Экономика США также пострадает, если под угрозой окажутся поставки палладия и неона, которые необходимы для производства полупроводников. Уже сейчас они в дефиците, — добавил Евгений Коган. — Россия на фоне последних санкций получает дополнительные проблемы с расчетами и платежами. Это в итоге может существенно ударить (и уже сейчас бьет) и по рублю, и по каналам поступления валюты в страну.

«Увеличатся сроки и комиссии»

Новый пакет санкций США создаст определенные сложности, но ситуация не критическая, указали эксперты.

— Российский финансовый сектор уже во многом адаптировался к работе в условиях ограничений. Что касается экспортеров и импортеров, основное влияние будет в усложнении и удорожании международных расчетов. Компаниям придется искать альтернативные маршруты платежей через банки, не попавшие под санкции, или через финансовые организации дружественных стран. Вероятно, увеличатся сроки проведения платежей и комиссии за международные переводы, — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — По Газпромбанку ситуация не столь драматична, как может показаться на первый взгляд. США выдали генеральную лицензию до 30 апреля 2025 года, разрешающую проведение энергетических сделок. Это значит, что основной механизм оплаты газа пока сохранится.

Главная цель новых санкций — усилить изолированность России от остального мира, указали эксперты.

— [Планируется] максимально затруднить международные расчеты с участием российских банков и любых организаций, которые захотят с ними сотрудничать. Угроза вторичных санкций — мощный аргумент для иностранных компаний за то, чтобы не связываться с российскими банками, — отметил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Кто больше пострадает от санкций в отношении Газпромбанка — еще большой вопрос, акцентировали экономисты.

— Европе и остальному миру нужны российские энергоносители, и совсем пресекать возможность оплатить за продукцию — ударить по самим себе. Очередные санкции искусственно увеличили дефицит предложения, и цены на нефть и газ из-за санкций будут расти, — прокомментировал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Но, по мнению эксперта, ограничения в отношении Газпромбанка продлятся недолго.

— Во-первых, новые значительные санкции вводит уходящая администрация США. Не исключены до окончания полномочий и другие рестрикции (ограничения производства, продажи и экспорта товаров. — Прим. ред.) в отношении российских компаний и частных лиц. Возможно, снятие санкций хотя бы до уровня вчерашнего утра станет одним из первых шагов новой администрации, — предположил Александр Шнейдерман. — Во-вторых, недавно был прецедент, когда Америка и Европа вывели из-под санкций часть российских банков, через которые проводятся операции за энергоносители. Это было воспринято как сигнал к потеплению отношений, несмотря на то, что страны преследовали собственные цели.

«Карты превратились в пластик»

Довольно пространный список банков, попавших под санкции США, встревожил часть вкладчиков. Не секрет, что состоятельные клиенты раскидывали средства по разным кредитным учреждениям, чтобы иметь право на страховку от государства. А также использовали сервисы для быстрых переводов денег за рубеж.

— Что касается вкладчиков банков, попавших под санкции, им беспокоиться не стоит. Все операции внутри России продолжат работать в обычном режиме. Средства клиентов защищены системой страхования вкладов, а банки сохраняют устойчивость благодаря поддержке ЦБ РФ и заблаговременной подготовке к возможным ограничениям, — отметил Владислав Антонов.

Банки предупредили о проблемах с картами китайской платежной системы Источник: читатель 74.RU











Зато туристам, активно пользующимся картами китайской платежной системы, новые санкции добавят проблем.

— Некоторые банки попали под санкции «под горячую руку» — вроде тех, кто выпускал карты UnionPay. Эти карты после вчерашних санкций превратились в пластик, — указал Олег Калманович.

По словам Владислава Антонова, для российских туристов главное неудобство — это вероятное прекращение работы карт UnionPay, выпущенных подсанкционными банками, за рубежом.

— Однако у граждан остается возможность открыть счета в иностранных банках или использовать карты других российских банков, не попавших под санкции. Кроме того, можно пользоваться наличными или системами денежных переводов, — добавил эксперт.

Уже в пятницу, 22 ноября, с сайта Газпромбанка исчезло предложение оформить карту UnionPay. А с 26 ноября досрочно прекращается акция «Кешбэк за границей» по картам UnionPay, указано в сообщении банка.

Подобные ограничения только приближают запуск BRICSPay — международную платежную систему для использования внутри БРИКС, спрогнозировали эксперты.

— Это коренным образом изменит возможности экспортеров и импортеров для расчетов, так как ввести санкции против платежной системы с международным статусом будет сложнее, чем для национальной, — отметил Олег Калманович. — Возможно, после запуска сервисы будут развивать в сторону частных лиц — например, выпуск карт для путешественников.

В целом, хотя новые санкции создадут определенные неудобства, они носят больше символический характер, оценили эксперты.