Сколько стоят пельмени в разных регионах Сибири: узнали, где самые дорогие — инфографика

Пельмени тоже доступны только богачам? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская область заняла четвертое место в Сибири по стоимости пельменей. В среднем килограмм полуфабриката в области стоит 407,93 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дороже всего килограмм пельменей стоит в Республике Хакасия — в среднем 440,43 рубля. Почти такие же высокие цены и в Томской области, где килограмм обойдется в 437,3 рубля. Не отстаёт и Красноярский край, там средняя цена на пельмени составляет 436,78 рубля.

Новосибирская область оказалась на четвертом месте Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В то же время в Иркутской области килограмм пельменей можно купить в среднем за 394,79 рубля, в Республике Тыва — за 393,65 рубля, в Республике Алтай — за 376,41 рубля, в Алтайском крае — за 370,35 рубля.

Дешевле всего полуфабрикат стоит в Омской области и Кузбассе. В Омске покупателям доступны пельмени по средней цене в 340,89 рубля за килограмм, что делает регион самым дешевым в Сибири для любителей этого блюда. Довольно дешевые пельмени и в Кемеровской области — в среднем 357,64 рубля за килограмм.