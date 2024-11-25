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Экономика Индекс НГС Сколько стоят пельмени в разных регионах Сибири: узнали, где самые дорогие — инфографика

Сколько стоят пельмени в разных регионах Сибири: узнали, где самые дорогие — инфографика

Новосибирская область заняла 4 место в Сибири по средней цене на пельмени

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52 комментария

Пельмени тоже доступны только богачам?

Новосибирская область заняла четвертое место в Сибири по стоимости пельменей. В среднем килограмм полуфабриката в области стоит 407,93 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Дороже всего килограмм пельменей стоит в Республике Хакасия — в среднем 440,43 рубля. Почти такие же высокие цены и в Томской области, где килограмм обойдется в 437,3 рубля. Не отстаёт и Красноярский край, там средняя цена на пельмени составляет 436,78 рубля.

Новосибирская область оказалась на четвертом месте

В то же время в Иркутской области килограмм пельменей можно купить в среднем за 394,79 рубля, в Республике Тыва — за 393,65 рубля, в Республике Алтай — за 376,41 рубля, в Алтайском крае — за 370,35 рубля.

Дешевле всего полуфабрикат стоит в Омской области и Кузбассе. В Омске покупателям доступны пельмени по средней цене в 340,89 рубля за килограмм, что делает регион самым дешевым в Сибири для любителей этого блюда. Довольно дешевые пельмени и в Кемеровской области — в среднем 357,64 рубля за килограмм.

Ранее НГС писал о том, сколько стоят куриные яйца в разных регионах Сибири.

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Комментарии
52
Татьяна 53
10 часов
Про качество написали бы ещё
Старый пользователь
9 часов
При стоимости килограмма курицы (филе) почти 400 кг, пельмени стоят дешевле? Страшно представить, какое там "мясо".
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