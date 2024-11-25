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Экономика Больше не подорожает? В Новосибирской области подписали соглашение о стабилизации цен на масло

Больше не подорожает? В Новосибирской области подписали соглашение о стабилизации цен на масло

К соглашению присоединятся пять предприятий

11 405
186 комментариев

Масло активно дорожает по всей России

В Новосибирской области подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на масло. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов на оперативном совещании в правительстве региона.

— Подписали соглашение о принятии мер по стабилизации цен на сливочное масло. К этому соглашению присоединились маслодельческий комбинат «Чановский», «Тогучинское молоко», Толмачевский комбинат. Решение рассматривает Доволенский маслокомбинат, — рассказал министр сельского хозяйства.

Как добавил Андрей Шинделов, в декабре к соглашению присоединится завод «Ирмень».

Корреспондент НГС направит запрос в Министерство сельского хозяйства, чтобы уточнить, как будет действовать соглашение.

Новосибирская область заняла 4-е место в Сибирском федеральном округе по средней цене на сливочное масло. В нашем регионе средняя цена за килограмм масла, по данным Росстата, составила 1151,83 рубля.

Жители Новосибирска поделились, подорожание каких продуктов заметили больше всего. Чаще всего жители отмечают сыры и другие молочные продукты.

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Комментарии
186
951
15 часов
Мне нравится. Мы вам запрещает поднимать цену! Но мы же разоримся , вы сами инфляцию разогнали! Все равно запрещаем и ещё похвастаемся этим. Сказочные персонажи. Если фермы разорятся мы все тут знатно вздрогнем...
Eugene72
15 часов
Срочно! Сливочное масло перестанет дорожать... оно исчезнет с прилавков магазинов... Только для спецраспределителей для чиновников, только для миллионеров.
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