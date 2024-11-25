Положить деньги под подушку или нет? Как сохранить свои сбережения — советы экспертов

На фоне разговоров о возможной заморозке вкладов появились вопросы, как сохранить свои сбережения. Мы задали этот вопрос экспертам Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В российской экономике происходят аномальные вещи. Продолжает расти инфляция, Центробанк повышает ключевую ставку, рубль обесценивается. А недавно еще начались разговоры о возможной заморозке банковских вкладов. В такой ситуации вновь и вновь возникает вопрос, как сохранить свои сбережения. Наши коллеги из 72.RU задали вопросы экспертам, которые рассказали об имеющихся инструментах.

Артем Рассказов, персональный брокер инвестбанка «Синара», обращает внимание, что на протяжении многих лет ответ на вопрос, в чём же лучше всего хранить деньги, российскому инвестору был очевиден и краток — валюта, вклады и фондовый рынок. Сейчас, продолжает эксперт, на фоне высоких ставок и разных слухов про возможную заморозку вкладов набор эффективных инструментов значительно изменился. Однако, отмечает он, ключевой принцип, на который опираются рациональные инвесторы, остается неизменным — диверсификация.

— Многие вспомнят неудачные попытки волка из электронной игры «Ну, погоди!» поймать все яйца в одну корзину. Распределив деньги в нескольких инструментах (классах активов), инвестор сможет не только снизить риск, связанный с определенным инструментом, но и повысить среднюю доходность портфеля. Важно отметить, что слухи о возможной блокировке вкладов значительно ускорили трансфер средств из банковских вкладов и депозитов на брокерские счета — наглядно демонстрируя необходимость диверсификации для российского инвестора, — объясняет Рассказов.

Он отмечает, что набор актуальных инструментов для состоятельных и квалифицированных инвесторов со средним и высоким уровнем дохода может отличаться от портфеля тех, у кого он ниже.

Рассказов добавляет, что основная часть «новых» средств идет предпочтительно на покупку инструментов долгового и денежного рынка. Тем не менее, поясняет эксперт, независимо от размера суммы инвестпортфеля инвесторы всё чаще делают свой выбор в пользу дивидендных акций российских компаний, разделяя оптимистичный взгляд на фондовый рынок РФ в среднесрочной перспективе.

— Типичный набор инструментов российского инвестора с сопровождением финансового консультанта включает: однодневные и более длинные размещения средств через «РЕПО с ЦК» (размещение денег на бирже на счете в Национальном Клиринговом Центре под залог высоконадежных ликвидных ценных бумаг. — Прим. ред.), облигации с привязкой к ключевой ставке, акции российских компаний и валютные фьючерсы, — говорит эксперт.

По его мнению, популярность фондов денежного рынка вызвана потребностью в ликвидных инструментах, удобством приобретения и продажи актива, сужением горизонта планирования инвестора и мотивацией заработать на росте ставок до конца 2024 года. Также Рассказов обращает внимание на облигации.

— Рост спроса на облигации тесно связан с ростом ставок и динамикой котировок ОФЗ. Однако важно отметить, что прежде популярные облигации с фиксированным купоном сегодня пользуются значительно меньшим спросом, чем флоутеры (облигации с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке). Для российского инвестора на сегодняшний день флоутеры являются тем самым активом, который позволяет увеличить доходность, участвуя в росте ключевой ставки, и сохранить «ликвидность капитала», — объясняет брокер.

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги», отмечает, что на фоне растущей ключевой ставки Центробанка увеличиваются проценты по депозитам, поэтому они являются одним из самых востребованных способов сохранения и роста сбережений.

— Однако самой правильной будет стратегия вложений, в которой задействованы разные инструменты и на разные сроки — вклады, инвестиции в бумаги, недвижимость, металлы и т. д. Нужно диверсифицировать вложения: да, можно хранить всё в краткосрочном депозите, но мы понимаем, что инвестиции вдолгую могут дать более доходную часть, — объясняет Алутин.

В качестве вариантов для инвестиций, по словам эксперта, можно рассматривать паевые инвестиционные фонды, изучить народные облигации или биржевые инструменты. Для работающих людей 35–50 лет рекомендует обратить внимание на программу долгосрочных сбережений (негосударственные пенсионные фонды инвестируют ваши деньги, государство занимается софинансированием. Выплаты можно получить по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. — Прим. ред.). Самое главное, отмечает Алутин, — не стоит хранить средства под подушкой, они должны приносить доход.

Ранее мы рассказывали, что в России заговорили о возможной заморозке вкладов граждан. По этому поводу мы поговорили с экономистами. Они предположили, с чем могут быть связаны такие разговоры и является ли это вбросом. Если вам лень читать разбор, то у нас есть еще видео с комментариями экспертов.

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