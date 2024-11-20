«Только нищие орут про „заморозку“»: новосибирцы обсудили потенциальные риски банковских вкладов

Проценты по вкладам в некоторых банках уже достигают 30% Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях обсуждают статью наших коллег из MSK1.RU о том, где лучше хранить деньги в современных условиях. Люди разделились на два лагеря: одни считают самым лучшим вариантом банковские вклады, другие же уверены, что доверять деньги банкам — небезопасно. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под публикацией.

Эксперты, с которыми пообщались наши коллеги, уверены, что риска «заморозки» вкладов нет, а сами вклады — самый выгодный финансовый инструмент на данный момент.

Многие новосибирцы отмечают, что хранят деньги на банковских вкладах, проценты по которым уже достигают 30%:

— Мне очень нравится текущая ситуация, так как доходы по моим вкладам стали в два раза выше моей зарплаты. Фактически я стал рантье, — утверждает Гость.

— Все умные люди знают, что рисков для вкладов нет и открывают депозиты. И только нищие орут про «заморозку», ибо они хотят, чтобы всем было плохо, — пишет другой комментатор.

— Никакой заморозки пока и близко не планируется. Система пока устойчива, можно спокойно размещаться под 22% годовых, — уверен другой Гость.

Другая часть новосибирцев опасается доверять свои деньги банкам, так как видит в этом потенциальные риски:

— А зачем в банки то нести? Заморозят там вклады скоро, да отнимут совсем, — пишет пользователь с ником United States.

— Деньги в банк? Забыли 91-й год? Век живи, век учись, — отмечает пользователь с ником Алле гараж.

— Был такой осьминог — Пауль. Его предсказаниям я поверил бы скорее, чем всем этим экспертам, — пишет Гость.