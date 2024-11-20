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Экономика «Только нищие орут про „заморозку“»: новосибирцы обсудили потенциальные риски банковских вкладов

«Только нищие орут про „заморозку“»: новосибирцы обсудили потенциальные риски банковских вкладов

Одна часть новосибирцев считает вклады привлекательным финансовым инструментом, другая — опасным и ненадежным

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31 комментарий

Проценты по вкладам в некоторых банках уже достигают 30%

Жители Новосибирска в комментариях обсуждают статью наших коллег из MSK1.RU о том, где лучше хранить деньги в современных условиях. Люди разделились на два лагеря: одни считают самым лучшим вариантом банковские вклады, другие же уверены, что доверять деньги банкам — небезопасно. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под публикацией.

Эксперты, с которыми пообщались наши коллеги, уверены, что риска «заморозки» вкладов нет, а сами вклады — самый выгодный финансовый инструмент на данный момент.

Многие новосибирцы отмечают, что хранят деньги на банковских вкладах, проценты по которым уже достигают 30%:

— Мне очень нравится текущая ситуация, так как доходы по моим вкладам стали в два раза выше моей зарплаты. Фактически я стал рантье, — утверждает Гость.

— Все умные люди знают, что рисков для вкладов нет и открывают депозиты. И только нищие орут про «заморозку», ибо они хотят, чтобы всем было плохо, — пишет другой комментатор.

— Никакой заморозки пока и близко не планируется. Система пока устойчива, можно спокойно размещаться под 22% годовых, — уверен другой Гость.

Другая часть новосибирцев опасается доверять свои деньги банкам, так как видит в этом потенциальные риски:

— А зачем в банки то нести? Заморозят там вклады скоро, да отнимут совсем, — пишет пользователь с ником United States.

— Деньги в банк? Забыли 91-й год? Век живи, век учись, — отмечает пользователь с ником Алле гараж.

— Был такой осьминог — Пауль. Его предсказаниям я поверил бы скорее, чем всем этим экспертам, — пишет Гость.

Ранее НГС писал о том, что Центробанк готовится к снижению ключевой ставки.

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ПО ТЕМЕ
Банковские вклады Банки Экономика Ключевая ставка Деньги
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Комментарии
31
Bream
22 минуты
с вклада в 1 млн под 22% получаем 18 тыс в месяц. это врядли больше чем его зп, значит вклад не ниже 2 млн, то есть с той же ставкой доходность 36,6 тыс в мес, что также выглдит не оч. значит он 3 млн и это уже 55 тыс в мес, что близко к средней зп (по данным Росстата, средняя зарплата в Новосибирске в первом полугодии 2024 года составила 75,8 тыс) но все-еще не средняя. значит вклад 4 млн и это 73 тыс еж.месячного дохода. штош, неплохо. осталось решить где взять 4 млн.
kalqcd
27 минут
Обсуждай, не обсуждай, всё решат без нас. Останется всхлипнуть и сопли на кулак намотать.
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