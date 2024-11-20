Одним — прибавка, другим — сразу две пенсии: как изменятся выплаты для пожилых в декабре

Для большинства выплаты поднимают автоматически Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Прибавка к пенсии особенно приятна перед новогодними праздниками, когда хочется и себя порадовать, и подарки близким купить. Такую возможность получат несколько категорий пенсионеров. Более того, некоторым выплатят в декабре сразу две пенсии. О том, кому стоит ждать повышенные выплаты, расскажем в материале.

Россияне старше 80 лет

Сразу после юбилея у россиян, которым исполняется 80 лет, вырастает пенсия. Речь идет об увеличении фиксированной выплаты в два раза: с 8134,88 рубля до 16 268,66. Повышение произойдет автоматически, для этого не требуется никаких заявлений.

Фиксированную выплату получают от государства. Она положена всем получателям страховой пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Инвалиды

Аналогичную прибавку получат россияне, которым установили первую группу инвалидности. При этом есть одно исключение. Если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, второй раз такую прибавку он уже не получит. Дополнительно и инвалиды, и 80-летние могут оформить выплату по уходу за собой. Этим может заняться родственник или человек со стороны. Доплата в таком случае составит 1200 рублей. Если есть районный коэффициент, его прибавят к конечной сумме.

Недавно уволившиеся

Если пенсионер продолжал работать, но потом решил уйти на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Подавать заявление в Соцфонд не нужно. Работодатель сам отчитывается, и факт прекращения трудовой деятельности отметят автоматически.

Пенсионеры с иждивенцами

Можно получить прибавку к пенсии, если на иждивении появились нетрудоспособные члены семьи. В этом случае устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. На каждого такого иждивенца заплатят по 2711,63 рубля, но их должно быть не более трех человек. Для оформления нужно подать заявление и предоставить подтверждающие документы в Соцфонд.

Две пенсии сразу

С 1 января 2025 года ожидается повышение пенсий для всех категорий пенсионеров в России. Те, кто обычно получает пенсию в начале месяца, смогут рассчитывать в декабре сразу на две выплаты — за последний месяц года по графику и авансом за январь. Это происходит из-за длительных праздников в январе. Страна будет отдыхать с 29 декабря по 8 января. Вторая пенсия в декабре при этом будет больше обычного, так как ее проиндексируют на 7,3%.

Размер выплат зависит от количества накопленных баллов и прав на дополнительные льготы. Средний размер пенсии по старости, как сообщил министр финансов Антон Силуанов, составит 24 тысячи рублей. Для тех, кто уже вышел на пенсию, проведут индексацию в январе. Выплаты вырастут на 7,3%. В среднем по стране пенсии поднимут минимум на 1300 рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

В 2024 году на заслуженный отдых уйдут женщины, которым исполнилось 58 лет (1966 года рождения), и мужчины, достигшие 63 лет (1961 года рождения). Для выхода на пенсию также нужно накопить 15 лет трудового стажа и 28,2 индивидуальных коэффициентов.

Если этого сделать не удалось, придется продолжать работать. Социальную пенсию по старости назначат только через пять лет, если к этому времени не накопить нужный стаж и баллы. Но при желании их можно и купить. В 2024 году минимальный взнос составляет 50 798,88 рублей. На эту сумму можно получить год стажа и 1,038 балла. Максимальный взнос — 406 391,04 рублей, за это начислят 8,302 баллов.