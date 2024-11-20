Несите ваши денежки… не только в банки. Выясняем, где лучше хранить деньги, а главное — приумножать

Куда лучше всего положить деньги, решать вам Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Максимальные ставки по вкладам достигли рекордных уровней — 24–25%, а некоторые предложения предусматривают доходность до 30% годовых. ВТБ стал одним из первых банков, который предлагает доход в размере 30% годовых, однако при условии размещения средств на срок три месяца.

«Альфа-Банк» также не остался в стороне и повысил ставки до уровня 22% на вклады со сроками от шести до двенадцати месяцев. «Уралсиб» и «Газпромбанк» установили свои максимальные ставки на уровне 24,25% и 25% соответственно. Правда, нужно понимать, что фактическая доходность по многолетним депозитам может оказаться ниже заявленной из-за особенностей начисления процентов.

Согласно информации от Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в ноябре выросла на 0,74%, достигнув 20,9% годовых. Это значение превысило предыдущий максимум за всё время наблюдений с 2009 года: в первой декаде марта 2022 года средняя доходность по депозитам составляла 20,5% годовых при тогдашней ключевой ставке на уровне 20%.

Опрошенные MSK1.RU эксперты уверены: в банки перекладывают сбережения те, кто еще недавно был инвестором на фондовом рынке и рынке недвижимости. Людей не останавливает ни отсутствие страховки на всю сумму вложений, ни налог на доход от них, который теперь придется платить. Заработать хочется всем.

«Криптоактивы — рулетка, фондовый рынок тоже несет риск»

— Государство высокими депозитными ставками буквально призывает нас приумножать капитал, — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets. — Ставки по депозитам сейчас находятся на таком высоком уровне, что делает их самым очевидным инструментом для сохранения и приумножения средств. Альтернативы, такие как инвестиции в акции или недвижимость, требуют более долгосрочного горизонта и несут больший риск, что в условиях неопределенности снижает их привлекательность.

Согласен с Деевым и доктор экономических наук, профессор РЭУ Юрий Ляндау. Он отмечает, что казавшиеся еще 3–4 года назад инвестиции в ценные бумаги больше не рассматриваются как альтернатива. Ведь можно просто положить деньги в банк и зарабатывать намного больше.

— В настоящее время можно найти различные альтернативы банковским депозитам, но возникает большой вопрос относительно их надежности, — говорит Ляндау. — Рисков много и у сдачи недвижимости в аренду, и у различных стратегий инвестирования в ценные бумаги, которые могут давать и 30% годовых, и более. Есть криптоактивы, где можно зарабатывать до 50% или даже 100% в месяц, но я считаю, это рулетка. Тут как повезет, и понятно, что ни о какой надежности не может быть и речи.

«Реальная альтернатива депозитам — облигации и валюта»

Интересно, что в России наблюдается быстрый рост крупных вкладов населения. По итогам девяти месяцев 2024 года на депозиты от 1,4 миллиона рублей (гарантированная государством сумма) приходилось почти 64% от общего объема вкладов, согласно материалам Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В этом году наибольшими темпами (26%) увеличивались депозиты от 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Количество вкладчиков в этой категории подскочило почти на четверть (27%) за три квартала года.

Судя по статистике, россиян не отпугнул от банковских депозитов даже вброс о возможной заморозке их депозитов, который активно обсуждается последние недели. Почему? Этот вопрос MSK1.RU задали экономисту, автору Telegram-канала «Экономизм» Алексею Кричевскому.

— Нужно помнить о том, что вброс про заморозку пошел от того же «эксперта», который предлагал ввести налог на бездетность размером в 30–40 тысяч рублей в месяц.

Заморозка вкладов в текущей ситуации крайне маловероятна хотя бы потому, что Центробанк может напечатать любое количество рублей для банков. Следовательно, чем отдавать — будет точно. Другое дело, что такие щедроты могут разогнать и без того летящую вверх инфляцию, но это отдельный разговор.

— То есть можно уверенно сказать, что никаких стратегий даже частичной заморозки вкладов финансовые власти не разрабатывают?

— Максимум, что может произойти, — банки начнут настойчиво отговаривать людей снимать деньги со счетов. Могут появиться комиссии за досрочное снятие, могут прилететь ограничения на снятие в пределах, допустим, суммы страховки от АСВ. Могут появиться какие-нибудь сверхпредложения для размещения средств старых вкладчиков. Но это реально максимум, что может произойти.

Нынешняя власть хорошо помнит начало 90-х и понимает, что если допустить повторения, то могут зашататься все основы текущего строя, поэтому доводить до такого, особенно не в самый спокойный геополитический период, точно никто не будет.

— На финансовом рынке сейчас огромное количество инструментов. А есть ли реальная альтернатива банковским депозитам?

— Реальные альтернативы депозитам — это облигации и валюта. Облигации дадут те же 20% годовых, но если бумага сейчас торгуется ниже номинала, то при ее погашении эмитент будет выплачивать 100%.

Как пример, есть облигация компании, которая дает по 100 рублей купонного дохода каждые полгода. Она стоит 1000 рублей, но торгуется по 900. Полное погашение будет через год. Значит, есть возможность заработать 30% годовых до вычета налогов: 20% в виде купонного дохода и еще 10% в виде разницы между номиналом и ценой покупки.

Ну а валюта сейчас — самый простой выход для тех, кто не хочет связываться ни с банками, ни с фондовым рынком. За последние 2 месяца доллар подорожал на 10%, а с середины июня — уже почти на 25%.

А вы где предпочитаете хранить деньги? Хранить особо нечего, живем от зарплаты до зарплаты, отдаем за кредиты Покупаем валюту Открыли счет в банке У меня свой вариант