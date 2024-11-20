НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-8°

ясная погода, без осадков

ощущается как -12

2 м/c,

южн.

 756мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73

СРОЧНО

Бухгалтера «Хлебницы» обвинили в мошенничестве

Кто строит новую Россию
Коррупционный список
Зажечь на корпоративе — советы
«Дискус» задолжал зарплату
Врачи для 30-летних
Ремонт бомбоубежищ
Новости в Telegram
Экономика «Эфемерное событие»: снижения ключевой ставки в марте не будет — от чего она зависит

«Эфемерное событие»: снижения ключевой ставки в марте не будет — от чего она зависит

Новосибирские эксперты предположили, что не стоит ждать снижения ключевой ставки

654
4 комментария

Зависеть понижение ставки будет от инфляции

Ключевую ставку не начнут снижать в марте. Ранее информация с такими сроками поступила от депутата Госдумы Марии Прусаковой, в итоге ее опроверг сам Центральный Банк России. Сообщение пришло в разные СМИ, в том числе в «Интерфакс» на прошлой неделе.

— Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, — сообщили в Центральном Банке.

На этой неделе Набиуллина высказалась о понижении ставки, но снова конкретных сроков названо не было.

Как отмечают эксперты НГС, сейчас стало понятно, что повышение ключевой ставки не показало свою эффективность в сдерживании инфляции. Игорь Додонов, аналитик «Финам», считает, что на инфляцию влияет много факторов, которые не контролирует ЦБ. Эксперты считают, что снижение ставки будет постепенным, и Банк России будет следить, как это влияет на рынок и инфляцию. В случае чего попытки понизить ставку могут прекратиться.

Как считает Светлана Бекарева, заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета НГУ, строить теории о понижении ключевой ставки — сложно.

— Поэтому и к повышению или понижению инфляции, и к данному эфемерному событию нет смысла никак готовиться, — считает Светлана Бекарева.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев считает, что при понижении ставки будет рост инфляции. И он будет существовать до тех пор, пока уровень производства в России не сбалансирует рублевую массу. Но резкого понижения ставки ждать не стоит.

Информация о снижении ключевой ставки напугала некоторых жителей Новосибирска. Некоторые даже запаниковали и вспомнили 1991 и 1998 годы. Корреспондент НГС решила разобраться, можно ли сейчас ожидать «заморозки», похожа ли современная ситуация на то, что было в 90-х, надо ли забирать свои деньги у банков и что будет после понижения ставки.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Банк Ключевая ставка Инфляция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
7 минут
Пока не прекратятся бешеные траты на борьбу с боевыми комарами, ничего не изменится, и даже будет хуже
Гость
36 минут
Надо не ставку снижать, а в разы повышать зп бюджетникам и пенсии, живущим в России (живущим за границей не повышать)
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
Львам — вспышки ревности, Водолеям — переживания о деньгах: прогноз на ноябрьское полнолуние для всех знаков зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Знакомства

Olga,49

Лёка,39

Olga,43

Vovansrx ,64

ula1234,30

ЛедиN,31

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление