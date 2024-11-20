«Эфемерное событие»: снижения ключевой ставки в марте не будет — от чего она зависит

Зависеть понижение ставки будет от инфляции Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Ключевую ставку не начнут снижать в марте. Ранее информация с такими сроками поступила от депутата Госдумы Марии Прусаковой, в итоге ее опроверг сам Центральный Банк России. Сообщение пришло в разные СМИ, в том числе в «Интерфакс» на прошлой неделе.

— Эта информация не соответствует действительности. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий, — сообщили в Центральном Банке.

На этой неделе Набиуллина высказалась о понижении ставки, но снова конкретных сроков названо не было.

Как отмечают эксперты НГС, сейчас стало понятно, что повышение ключевой ставки не показало свою эффективность в сдерживании инфляции. Игорь Додонов, аналитик «Финам», считает, что на инфляцию влияет много факторов, которые не контролирует ЦБ. Эксперты считают, что снижение ставки будет постепенным, и Банк России будет следить, как это влияет на рынок и инфляцию. В случае чего попытки понизить ставку могут прекратиться.

Как считает Светлана Бекарева, заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета НГУ, строить теории о понижении ключевой ставки — сложно.

— Поэтому и к повышению или понижению инфляции, и к данному эфемерному событию нет смысла никак готовиться, — считает Светлана Бекарева.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев считает, что при понижении ставки будет рост инфляции. И он будет существовать до тех пор, пока уровень производства в России не сбалансирует рублевую массу. Но резкого понижения ставки ждать не стоит.