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Экономика Центробанк может снизить ключевую ставку уже в следующем году: Набиуллина назвала условия и поделилась прогнозом

Центробанк может снизить ключевую ставку уже в следующем году: Набиуллина назвала условия и поделилась прогнозом

В ЦБ считают, что увидят снижение инфляции в ближайшее время

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13 комментариев

Набиуллина объяснилась в Госдуме по поводу ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности снизить ключевую ставку уже в 2025 году. Правда для этого нужна стабильная обстановка.

— Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, оно начнется в следующем году, — сказала Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

Согласно прогнозу ЦБ инфляция в 2024 будет в диапазоне 8-8,5%. Ранее Банк России считал, что рост цен будет на уровне 6,5-7%. Регулятор планирует добиться снижение показателя до 4,5% в 2025 году и 4% — в 2026.

При этом не стоит ожидать резкого падения ключевой ставки. Согласно базовому прогнозу Центробанка, в 2025 году она останется двузначной — в районе 17-20%. В 2026 году уже в диапазоне 12-13%, а к 2026 году — 7,5-8%.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

Это уже второе заявление Набиуллиной о снижении ставки за последнее время. О такой возможности она сообщала, выступая перед фракцией КПРФ. Как потом рассказала депутат Госдумы Мария Прусакова, которая присутствовала на встрече, это должно начаться в марте следующего года, и так показатель постепенно достигнет уровня 2023 года. Тогда ключевая ставка находилась в диапазоне от 8,5% до 16%. В ЦБ позже заявили, что Набиуллина не называла конкретных сроков и решение о снижении ставки будут принимать исходя из динамики инфляции.

Банк России на заседании 25 октября поднял ключевую ставку до рекордных 21%. Эксперты сообщили, что эффект от действий ЦБ нельзя увидеть мгновенно. При этом некоторые из них предупредили, что в случае дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, России грозит рецессия или, проще говоря, экономический спад.

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ЦБ Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Инфляция Прогноз
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Комментарии
17
Юккa
11 минут
Надо убирать причину, а не бороться со следствием.
Директор Завода (Ржака)
5 минут
Народ не понимает, что повышение ключевой ставки - вынужденная мера. Если этого не делать, будет ещё хуже.
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