Центробанк может снизить ключевую ставку уже в следующем году: Набиуллина назвала условия и поделилась прогнозом

Набиуллина объяснилась в Госдуме по поводу ключевой ставки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности снизить ключевую ставку уже в 2025 году. Правда для этого нужна стабильная обстановка.

— Мы считаем, что наша политика позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%. По мере ее торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних, оно начнется в следующем году, — сказала Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

Согласно прогнозу ЦБ инфляция в 2024 будет в диапазоне 8-8,5%. Ранее Банк России считал, что рост цен будет на уровне 6,5-7%. Регулятор планирует добиться снижение показателя до 4,5% в 2025 году и 4% — в 2026.

При этом не стоит ожидать резкого падения ключевой ставки. Согласно базовому прогнозу Центробанка, в 2025 году она останется двузначной — в районе 17-20%. В 2026 году уже в диапазоне 12-13%, а к 2026 году — 7,5-8%.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции, также стимулирование экономического роста.

Это уже второе заявление Набиуллиной о снижении ставки за последнее время. О такой возможности она сообщала, выступая перед фракцией КПРФ. Как потом рассказала депутат Госдумы Мария Прусакова, которая присутствовала на встрече, это должно начаться в марте следующего года, и так показатель постепенно достигнет уровня 2023 года. Тогда ключевая ставка находилась в диапазоне от 8,5% до 16%. В ЦБ позже заявили, что Набиуллина не называла конкретных сроков и решение о снижении ставки будут принимать исходя из динамики инфляции.