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Экономика Вкладывайте в соль и сахар, а не в банки: новосибирцы опасаются снижения ключевой ставки

Вкладывайте в соль и сахар, а не в банки: новосибирцы опасаются снижения ключевой ставки

Читатели НГС переживают за сохранность своих денег

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2 комментария

Ставки по вкладам во многих банках уже превышают 20%

Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о том, что вкладчики испугались понижения ключевой ставки, а именно возможной «заморозки» вкладов в результате этого. Мы собрали самые интересные комментарии, которые новосибирцы оставили под материалом.

Многие комментаторы считают, что риск «заморозки» вкладов в банках достаточно высок:

— Раз из каждого утюга начали опровергать предстоящую «заморозку» вкладов, значит точно готовят всех обуть. Заманят высокими процентами и ку-ку, — уверен Гость.

— Страшно, но держу на вкладе, в недвижимость сейчас входить не вижу смысла, она будет корректироваться. На приличную не хватит без ипотеки, а ипотека «мертвая». Сидим и молимся, — выразил мнение читатель НГС.

— Отдавать деньги банкирам-олигархам, это всё равно что играть в русскую рулетку или делать ставки в казино. Рано или поздно кинут в очередной раз всех, — возмущается один из комментаторов.

Есть и новосибирцы, которые предлагают вкладывать накопления в другие инструменты:

— Надо все деньги переводить в крипту или в доллары, — уверен Гость (не является инвестиционной рекомендацией — прим. ред.).

— Кто боится за вклады — купите валюту и спите спокойно. В любое время ликвидно и всегда под рукой, — предлагает Тигренок99 (не является инвестиционной рекомендацией — прим. ред.).

— Покупайте соль, сахар и муку, пока можно. Скоро это будет дефицитом — там уже не до вкладов будет, — пишет один из комментаторов.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы идут на обман ради ипотеки без первого взноса.

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Комментарии
2
United States
2 минуты
Понятно что заморозка уже скоро будет так или иначе - это и не обсуждается. Надо вкладываться в наличные баксы. Беда в другом - что и по 400 уже не купить.
Гость
2 минуты
Кстати, почему неожиданно резко возросшая покупательная способность россиян не привела к росту цен на сахар и соль? Давненько сахар не дорожал.
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