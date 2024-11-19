«Норникель» выбрал место в Китае, куда перенести Медный завод из Норильска

Потанин весной объявил, что Медный завод перенесут в Китай Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











«Норникель» планирует построить медеплавильный завод в портовом городе Фанчэнгане на южном побережье Китая. Предприятие будет работать вместо Медного завода в Норильске, закрытие которого анонсировал президент группы Владимир Потанин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, предприятие должно будет производить 500 тысяч тонн рафинированной меди в год с использованием концентрата из России. Это будет совместный проект с китайской компанией: сейчас идут переговоры с одной из них, название которой источники не уточнили.

Ранее «Норникель» вел переговоры минимум с двумя другими местными компаниями о возможности использования их плавильных печей для переработки российского концентрата, пишет издание. Сейчас рассматривается вариант строительства нового завода для этого, хотя и эта идея не окончательная.

По данным источников Bloomberg, планам не обрадовались китайские производители меди. Например, в Фанчэнгане уже есть плавильный завод мощностью 600 тысяч государственной Jinchuan Group. Кроме того, в 2024 году Китай на треть сократил импорт российской рафинированной меди — до 165 тысяч тонн.

В пресс-службе «Норникеля» отказались от комментариев агентству.

О грядущем закрытии Медного завода в Норильске и переноса его мощностей в Китай президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил в апреле 2024 года. Производство хотели построить там к 2027 году. Потанин добавил, что на Медном заводе работают около 2000 человек, и «все, кто захочет продолжить работу в компании, будут трудоустроены».

Перенос мощностей в компании объясняли международными санкциями. Напрямую «Норникель» не находится под ними, однако США и Великобритания 12 апреля запретили биржам Чикаго и Лондона покупать алюминий, никель и медь из России.