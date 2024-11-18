Сколько стоят куриные яйца в Сибири — инфографика с рейтингом

В большинстве регионов Сибири десяток яиц стоит дороже 100 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская область расположилась на втором месте в Сибири (СФО) по средней цене за десяток куриных яиц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с которыми ознакомился НГС.

По данным органа статистики, в Иркутской области десяток куриных яиц обойдется покупателям в среднем в 115,29 рубля, что делает её лидером среди сибирских регионов. На втором месте расположилась Новосибирская область — 113,94 рубля. Не сильно отстают другие регионы: Республика Тыва и Республика Хакасия предлагают яйца по 107,17 и 106,39 рубля соответственно.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В некоторых регионах СФО ситуация более благоприятная. Например, в Алтайском крае и Кемеровской области десяток яиц в среднем можно купить всего за 91,09 и 94,75 рубля соответственно. Наши соседи из Омской области в среднем отдают за яйца 97,08 рубля.