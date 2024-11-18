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Экономика Индекс НГС Сколько стоят куриные яйца в Сибири — инфографика с рейтингом

Сколько стоят куриные яйца в Сибири — инфографика с рейтингом

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по цене на яйца

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5 комментариев

В большинстве регионов Сибири десяток яиц стоит дороже 100 рублей

Новосибирская область расположилась на втором месте в Сибири (СФО) по средней цене за десяток куриных яиц. Об этом свидетельствуют данные Росстата за октябрь, с которыми ознакомился НГС.

По данным органа статистики, в Иркутской области десяток куриных яиц обойдется покупателям в среднем в 115,29 рубля, что делает её лидером среди сибирских регионов. На втором месте расположилась Новосибирская область — 113,94 рубля. Не сильно отстают другие регионы: Республика Тыва и Республика Хакасия предлагают яйца по 107,17 и 106,39 рубля соответственно.

В некоторых регионах СФО ситуация более благоприятная. Например, в Алтайском крае и Кемеровской области десяток яиц в среднем можно купить всего за 91,09 и 94,75 рубля соответственно. Наши соседи из Омской области в среднем отдают за яйца 97,08 рубля.

Ранее НГС писал о том, сколько стоит сливочное масло в разных регионах Сибири.

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Комментарии
6
С левого берега
14 минут
Согласно одному министру а может и не одному все дорожает из того что население просто стало больше есть из за увеличения доходов. Так что это нормально). Пенсионеры тоже разбогатели...
мир во всём мире
7 минут
Стабилочка !
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