«Сыр дороже говядины»: какие продукты подорожали заметнее всего — мнение жителей

Многие отметили подорожание сыра Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Жители Новосибирска поделились, подорожание каких продуктов заметили больше всего. Чаще всего жители отмечают сыры и другие молочные продукты. Но в список также попали сезонные продукты. Например, огурцы и укроп.

В телеграм-канале НГС читатели перечислили, какие продукты подорожали заметнее всего для кошельков горожан.

— Огурцы подорожали на 20 рублей, с 89-99 до 119 рублей. А где-то и того выше, — отметил читатель НГС.

— Ну, ладно, сливочное масло, но вы видели цены на зелень?! Укроп по 70 рублей за 50 грамм, — написал комментатор НГС.

— Когда все дорожало никто не замечал. Даже соль, мука, хлеб. Очнулись только на яйцах и масле, — философски заметил другой читатель.

— Всё подорожало. Заходишь в магазин на ужин что-нибудь купить и боишься, что в двушку не уложишься! — поделилась болью читательница.

— Сыры, молочка вся, майонез, кондитерские изделия, кошкины паштеты, бытовая химия — подорожало всё! Лекарства, фрукты, мясо — это постоянно дорожает, — перечислила Маргарита.

В последнее время активно обсуждается резкое подорожание масла. Но читатели считают, что дело не только в цене.

— А вы заметили что сливочное масло не только подорожало! Но и уменьшилось в граммах! Было 180 грамм и дешевле! А сейчас 150 и стоит много, — написала Софа.

Одним из мерилов дорогостоящих продуктов была говядина. Но, как отметили читатели, сейчас много продуктов стали дороже нее.

— А сыр дороже говядины, — отметил Артем

— Рыба дороже говядины, — добавила читательница НГС.

Для многие подорожание продуктов становится причиной перейти на что-то менее качественное или отказаться.

— Мне скоро кота нечем будет кормить с такими ценами, — пожаловалась читательница НГС.