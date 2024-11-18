«Сыр дороже говядины»: какие продукты подорожали заметнее всего — мнение жителей

Жители Новосибирска поделились, подорожание каких продуктов заметили больше всего. Чаще всего жители отмечают сыры и другие молочные продукты. Но в список также попали сезонные продукты. Например, огурцы и укроп.
В телеграм-канале НГС читатели перечислили, какие продукты подорожали заметнее всего для кошельков горожан.
— Огурцы подорожали на 20 рублей, с 89-99 до 119 рублей. А где-то и того выше, — отметил читатель НГС.
— Ну, ладно, сливочное масло, но вы видели цены на зелень?! Укроп по 70 рублей за 50 грамм, — написал комментатор НГС.
— Когда все дорожало никто не замечал. Даже соль, мука, хлеб. Очнулись только на яйцах и масле, — философски заметил другой читатель.
— Всё подорожало. Заходишь в магазин на ужин что-нибудь купить и боишься, что в двушку не уложишься! — поделилась болью читательница.
— Сыры, молочка вся, майонез, кондитерские изделия, кошкины паштеты, бытовая химия — подорожало всё! Лекарства, фрукты, мясо — это постоянно дорожает, — перечислила Маргарита.
В последнее время активно обсуждается резкое подорожание масла. Но читатели считают, что дело не только в цене.
— А вы заметили что сливочное масло не только подорожало! Но и уменьшилось в граммах! Было 180 грамм и дешевле! А сейчас 150 и стоит много, — написала Софа.
Одним из мерилов дорогостоящих продуктов была говядина. Но, как отметили читатели, сейчас много продуктов стали дороже нее.
— А сыр дороже говядины, — отметил Артем
— Рыба дороже говядины, — добавила читательница НГС.
Для многие подорожание продуктов становится причиной перейти на что-то менее качественное или отказаться.
— Мне скоро кота нечем будет кормить с такими ценами, — пожаловалась читательница НГС.
Эксперты прогнозируют, что в 2025 году людям придется столкнуться с новыми, еще более высокими ценами на базовые продукты. Какие продукты могут подорожать, и какие факторы способствуют этому росту — в материале НГС.