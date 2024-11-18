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Экономика «Сыр дороже говядины»: какие продукты подорожали заметнее всего — мнение жителей

«Сыр дороже говядины»: какие продукты подорожали заметнее всего — мнение жителей

Читатели НГС рассказали, что ударило по их кошельку больше всего

693
20 комментариев

Многие отметили подорожание сыра

Жители Новосибирска поделились, подорожание каких продуктов заметили больше всего. Чаще всего жители отмечают сыры и другие молочные продукты. Но в список также попали сезонные продукты. Например, огурцы и укроп.

В телеграм-канале НГС читатели перечислили, какие продукты подорожали заметнее всего для кошельков горожан.

—  Огурцы подорожали на 20 рублей, с 89-99 до 119 рублей. А где-то и того выше, — отметил читатель НГС.

— Ну, ладно, сливочное масло, но вы видели цены на зелень?! Укроп по 70 рублей за 50 грамм, — написал комментатор НГС.

— Когда все дорожало никто не замечал. Даже соль, мука, хлеб. Очнулись только на яйцах и масле, — философски заметил другой читатель.

— Всё подорожало. Заходишь в магазин на ужин что-нибудь купить и боишься, что в двушку не уложишься! — поделилась болью читательница.

— Сыры, молочка вся, майонез, кондитерские изделия, кошкины паштеты, бытовая химия — подорожало всё! Лекарства, фрукты, мясо — это постоянно дорожает, — перечислила Маргарита.

В последнее время активно обсуждается резкое подорожание масла. Но читатели считают, что дело не только в цене.

— А вы заметили что сливочное масло не только подорожало! Но и уменьшилось в граммах! Было 180 грамм и дешевле! А сейчас 150 и стоит много, — написала Софа.

Одним из мерилов дорогостоящих продуктов была говядина. Но, как отметили читатели, сейчас много продуктов стали дороже нее.

— А сыр дороже говядины, — отметил Артем

— Рыба дороже говядины, — добавила читательница НГС.

Для многие подорожание продуктов становится причиной перейти на что-то менее качественное или отказаться.

— Мне скоро кота нечем будет кормить с такими ценами, — пожаловалась читательница НГС.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году людям придется столкнуться с новыми, еще более высокими ценами на базовые продукты. Какие продукты могут подорожать, и какие факторы способствуют этому росту — в материале НГС.

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Комментарии
20
Гость
37 минут
Неудивительно при таком правуне то. Многие цены за 3 года в три раза увеличились. А некоторые товары и вовсе пропали из продажи.
10436257
13 минут
Хороший сыр всегда был дороже говядины. Всегда.
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