«Народ вспомнил все: и 1991-й, и 1998-й»: вкладчики испугались понижения ключевой ставки — стоит ли бояться и что может случиться

Количество вкладов растет Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Действительно банки в России могут снова «заморозить» вклады? Может, тогда лучше забрать свои деньги прямо сейчас и не переживать? Такими вопросами задавались россияне на прошедшей неделе из-за «вброса» экономиста Алексея Зубца. Некоторые даже запаниковали и вспомнили 1991 и 1998 годы. Корреспондент НГС решила разобраться, можно ли сейчас ожидать «заморозки», похожа ли современная ситуация на то, что было в 90-х, надо ли забирать свои деньги у банков и что будет после понижения ставки.

«Чуть ли не истерика была»

Жители переживают за безопасность своих денег Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Среди россиян распространилось мнение, что держать деньги на вкладах опасно, а высокие ставки могут привести к катастрофе. Если ключевая ставка снизится, будет немало желающих забрать средства из банков, и тогда их «заморозят», чтобы остановить инфляцию. Сибирячка Людмила рассказала корреспонденту НГС, что ее коллеги узнали о такой возможности из публикаций Telegram-каналов и уже стали снимать деньги с вкладов.

— У нас на работе чуть ли не истерика была по этому поводу. Народ вспомнил все: и 1991-й, и 1998-й. Тогда тоже были введены ограничения по снятию денег с вкладов, — объясняет женщина.

Некоторые читатели НГС тоже вспомнили 90-е и свои «замороженные» накопления.

— Новое-то поколение не помнит, как было в 1991-м, как обокрали простой, трудовой народ. А мы, пожилые, помним, — подчеркнула читательница. — Вклады «заморозили», инфляция разогналась до 300%, а когда вклады разморозили, то выдали три копейки — на них только булку хлеба и можно было купить несчастным вкладчикам. До заморозки вкладов могли купить новенькие «Жигули».

Мнение читателей НГС по этому поводу разделилось. Жительница Новосибирска Анна забирать вклады не собирается — рекордно высокие ставки обеспечивают ей неплохой доход, призналась она.

— Не думаю, что будут подрывать доверие к банкам, которое так тщательно выстраивали. Не подняли же проценты по ипотеке, взятой под низкий процент, — добавил Павел.

Читательница НГС Ирина же признается, что ей класть деньги на вклад страшно.

— Да, есть деньги, проценты хорошие, в принципе можно на них жить, но в нашей стране очень страшно оставлять деньги на вкладе, поэтому в ближайшее время покупаем недвижимость, — объясняет Ирина.

— Лучше вклады забрать, пока не поздно. А то будет, как при развале совка, — поддерживает ее Александр.

Доверие рухнуло

В 1991 и 1998 годах выдачу вкладов ограничили Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Когда люди рассуждают о «заморозке» вкладов, то вспоминают чаще всего кризисы 1991 и 1998 годов. Как объясняет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в 1991-м причиной была денежная реформа: объем денег в стране не соответствовал товарной массе. Жителям России разрешили снимать со счетов до 500 рублей в месяц, а когда вклады разморозили, они уже ничего не стоили.

Заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета НГУ Светлана Бекарева заметила, что действия властей в 1990-х всё еще осмысляются, и их мотивы не всегда понятны.

— В 1990 году на фоне дефицита государственного бюджета еще советское правительство объявило «заморозку» счетов, часть из которых была вскоре разморожена. А в 1992-м на фоне либерализации экономики и роста цен в 26 раз было принято решение о выплате компенсации вкладчикам, которую можно было использовать только по прошествии трех лет — тоже своего рода «заморозка», — описывает Светлана Бекарева.

В 1992 году у частных лиц был небольшой выбор банков — по сути, все были вкладчиками Сбербанка. Из-за гиперинфляции все сбережения населения оказались ничем, а некоторые суммы были настолько малы, что вклады просто закрыли. У самой Светланы Бекаревой автоматически закрыли вклад, на котором лежали студенческие стипендии за три месяца.

Первая «заморозка» разрушила веру россиян в сбережения — так считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев.

— По подсчетам ЦБ России, количество вкладов в СССР на 1 января 1991 года составило 220 миллионов, их средний размер — 1734 рубля. В январе 1991 года в рамках павловской денежной реформы все вклады заморозили. По некоторым оценкам, в конце 1991 года покупательная способность составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой, — объясняет Александр Фалеева.

А после первого удара последовал новый — в 1998 году, когда Центральный банк решил «отпустить курс рубля в свободное плавание». Из-за этого многие банки оказались в критическом положении и не могли обслуживать кредиты. Чтобы не обанкротиться, они стали ограничивать выдачу вкладов или вводить лимиты на снятие наличных.

При этом Игорь Додонов отмечает, что в 1998 году «заморозки» вкладов не было — скорее, люди потеряли накопления из-за банкротства банков и резкого обесценивания рубля.

Светлана Бекарева добавила, что проблемы возникли в первую очередь с возвращением валютных вкладов. Некоторые банки воспользовались кризисом и выплачивали клиентам рублевые эквиваленты по тому курсу, который был им удобен.

— Конечно, кризисы таких масштабов происходят редко. О «заморозках» вкладов вообще можно говорить как об экстраординарном событии, — подчеркнула завкафедрой НГУ.

Есть и другие варианты

На безопасность вкладов влияет также инфляция Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Вклады — это привлекательный инструмент для получения пассивного дохода. С середины прошлого года ставки по вкладам физических лиц продолжают расти, а по отдельным депозитам банки предлагают доход больше 20%.

Но у всего есть вторая сторона, в случае вкладов — риски. В первую очередь «съесть» вклад может инфляция. Но, уверяет Александр Фалеев, высокая ставка ЦБ снижает влияние этого риска на вложения граждан.

Игорь Додонов отмечает, что у государства есть другие способы, чтобы покрывать дефицит бюджета: например, ослабление рубля или эмиссия денег, то есть увеличение их объема в обращении.

— В конечном итоге всё это так же негативно повлияет на покупательскую способность накоплений граждан, но всё же это не такой радикальный и шоковый вариант, — говорит аналитик «Финам».

Александр Фалеев отмечает, что для большинства россиян банковские вклады сегодня — это не просто деньги. Это подушка безопасности, гарант спокойствия, будущее детей и уверенность в завтрашнем дне.

— Сейчас вероятность заморозки вкладов крайне мала. Ограничение доступа к накоплениям временно снизило бы покупательскую способность, что могло бы сказаться на внутреннем спросе и темпах роста экономики, — считает он.

Как добавляет Александр Фалеев, доверие, которое ЦБ выстраивал 16 лет, — слишком высокая цена, чтобы вводить «заморозку».

Эксперт рассуждает о других способах сдержать инфляцию. Это кратковременные или локальные меры, которые тоже могут быть неприятны. Правительство может, например, установить лимит на сумму, которую можно снять в течение дня или месяца (так, впрочем, было в 1991-м). Или заменить депозиты на ценные бумаги, которые нельзя быстро обналичить.

В этих условиях часть россиян предпочла бы искать альтернативные способы хранения капитала, чтобы обезопасить свои средства. Но будут ли приняты такие меры — неизвестно.

Огромные деньги

Проценты по депозитам продолжают расти Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Сейчас проценты по вкладам в банках перевалили за 20%. Например, в «Сбере» ставка по вкладу «На будущее» 25%, а вклад с пополнением и без снятия предлагает ставку 21%. В «Альфа-Банке» ставки по вкладам в рублях — до 22%. А банк ВТБ в пятницу, 15 ноября, повысил процентную ставку на депозит на год до 24%. Количество людей, которые оформляют вклады, очень быстро растет.

— Драйвером роста выступают срочные депозиты, портфель которых за 9 месяцев вырос на 70% с начала года. Остаются популярны и накопительные счета, которые позволяют более гибко распоряжаться своими финансами — объем средств на накопительных счетах с начала года увеличился на 87%. В результате общий объем портфеля розничных сбережений клиентов ВТБ в Новосибирской области вырос на 76% и по итогам 9 месяцев составил 126 миллиардов рублей, — рассказали в пресс-службе ВТБ.

Банковские эксперты не ожидают, что спрос на вклады будет падать. Наоборот, клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. В пресс-службе банка утверждают, что такая финансовая стратегия при высокой ключевой ставке — максимально верная.

Игорь Додонов поддерживает идею, что вклады сегодня, с учетом дефицита каких-то альтернатив по соотношению доход/риск, — самый приемлемый инструмент для сбережений.

— При этом, наверное, пока лучше класть деньги на краткосрочные депозиты, поскольку это позволит получить максимальную доходность и даст определенную финансовую гибкость, — добавил Игорь Додонов.

Светлана Бекарева отметила еще один плюс такого сохранения денег: вклады не требуют ежедневного контроля. Клиент выбирает срок вклада и процент и может забыть о нем до окончания срока вклада.

— В настоящее время не вижу именно повышенного риска внесения денег на вклад. Во-первых, предыдущий период оказался достаточно благоприятным для банков. Многие из них отчитывались о высоких прибылях и повысили свою надежность, увеличив собственный капитал, — объясняет завкафедрой. — Во-вторых, банковский бизнес имеет особенности. Деньги, которые приносят в банк клиенты, коммерческий банк использует уже от своего имени, размещая в соответствующие активы и зарабатывая деньги. Большая часть идет на выдачу кредитов.

Проблемы у банков могут возникнуть в случае большого количества невозвращенных кредитов, но пока такого в перспективе нет. Также более 97% вкладов застрахованы. И государство гарантирует возврат денег при банкротстве банка, если сумма на вкладе составляет до 1,4 миллиона рублей.

«Нет смысла никак готовиться»

Снижение ключевой ставки повлияет на количество вкладов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Сегодня уже понятно, что повышение ключевой ставки, которая повлияла на все сферы жизни, не показало свою эффективность в плане сдерживания инфляции. Как считает Игорь Додонов, это связано с тем, что есть много факторов, на которые ЦБ не может повлиять. Так что не факт, что инфляция серьезно вырастет при падении ставки. В любом случае ее снижение будет постепенным, и Банк России будет следить, как снижение влияет на инфляцию, — в случае чего он сможет затормозить ее.

Понижения ключевой ставки россияне одновременно очень ждут и боятся. Именно из-за неопределенных последствий возникла паника из-за вкладов. А потом еще и появился «вброс»: якобы ЦБ объявил, что в марте ставка начнет падать. В Telegram-канале агрегатора же появилось сообщение, что конкретные сроки изменения ключевой ставки не названы, и ее траектория будет определяться инфляцией.

— Поэтому и к повышению или понижению инфляции, и к данному эфемерному событию нет смысла никак готовиться, — считает эксперт из НГУ Светлана Бекарева.

Если ставка снизится, упадут и ставки по вкладам. Вкладчики расстроятся, но обрадуются заемщики, так как следствием станет снижение ставок по кредитам. Это, в свою очередь, поднимет уровень деловой активности.

Но вырастет ли при этом инфляция, предсказать сложно. На нее влияет много разных факторов — в том числе те, которые не контролирует Банк России. Например, дефицит рабочей силы, дефицит оборудования, сложности с логистикой и международными связями. Из-за этих факторов растет инфляция и сейчас.

Также на инфляцию может повлиять рост расходов компаний, бюджета, потребительское настроение и многое другое.

— С моей точки зрения, нет причин забирать деньги из банка. Проценты по вкладам растут, банковская система остается стабильной, — добавила Светлана Бекарева.

Александр Фалеев считает, что при понижении ставки существует рост инфляции. И он будет существовать до тех пор, пока уровень производства в России не сбалансирует рублевую массу.

При этом, как добавляет доцент НГУЭУ, ЦБ будет снижать ставку плавно. В этом его поддерживают и другие эксперты, к которым обращался НГС. Резкого понижения, уверены они, не будет. А вот депозитные ставки будут оставаться повышенными еще довольно долго, и резкого вывода населением средств не стоит ждать.

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