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Экономика Кризис-2024 эксперт Центробанк не может заставить россиян меньше есть? Главная причина роста цен на продукты — их нехватка

Центробанк не может заставить россиян меньше есть? Главная причина роста цен на продукты — их нехватка

Набиуллина лишь разводит руками, видя рекордный рост оборотов супермаркетов

854
39 комментариев

Год щедрым выдался на рост цен

Центробанк мужественно бьется с инфляцией, повышая ключевую ставку. Только вот инфляция никак не сдается, свидетельствует статистика. В сентябре годовая статистика в стране разогналась до 8,6% (октябрьскую еще не посчитали).

Центробанк подсчитал, что месячный рост цен ускорился из-за того, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Даже импорт не спасает. Центробанк отмечает, что осенью резко дорожали услуги образования, стоимость авиа- и железнодорожных билетов, услуг зарубежного туризма. При этом, как ни поразительно, подешевели экскурсионные услуги.

При этом по итогам января-сентября в России наблюдается заметный рост среднего чека в розничной торговле продуктами питания. И опять-таки, несмотря на инфляцию, потребительская активность не снижается: торговым сетям удалось нарастить свои обороты на 15%.

По информации «Т-бизнеса» (входит в группу «Т-банка»), число транзакций в продуктовых магазинах за девять месяцев выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналогичные данные зафиксированы и другими аналитическими центрами: «Платформа ОФД» сообщает о приросте на 7%, «СберАналитика» — на 10%.

Средний чек, по данным «Т-бизнеса», составил 422 рубля, «СберАналитики» — 535 рублей, а «Платформы ОФД» — 802 рубля.

Продуктовые магазины наращивают обороты

Продуктовые магазины смогли значительно увеличить свои обороты. И не только благодаря росту среднего чека, но и числа покупок. В частности, в сети X5 (управляет магазинами «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») число покупок увеличилось на 12%, у «Ленты» трафик вырос на 1,6%.

Также ретейлеры не снижают теплом открытия новых магазинов. «Лента», например, в первом полугодии 2024-го открыла 327 магазинов у дома, «Пятерочка» — 689 точек, а «Магнит» вообще почти тысячу!

И вот еще какой любопытное наблюдение. В южных городах-миллионниках (Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград) количество покупок в продуктовых магазинах выросло вдвое быстрее, чем в Москве и Питере.

Что же это получается? Центробанк пытается заставить россиян тратить меньше, а они никак не поддаются и продолжают оставлять в магазинах всё больше и больше. Почему так происходит, MSK1.RU обсудил с экономистом Артемом Деевым, который возглавляет аналитический департамент финансовой компании Amarkets.

— Судя по статистике агрегаторов покупок, антиинфляционная политика Центробанка в случае крупных ретейлеров не работает. Почему?

— Чтобы ответить на вопрос, нужно обратить внимание на то, по каким позициям произошел наиболее ощутимый рост цен. Вот посмотрим на свежую статистику Росстата. Наиболее заметное подорожание за 10 месяцев зафиксировано в следующих категориях: говядина (11%), пастеризованное молоко (15%), лук (22%), баранина (25%), сливочное масло (29%), картофель (69%).

Мясо, молочка и овощи — наиболее востребованные продукты, население продолжает покупать их, поскольку альтернативы практически нет. Конечно, можно заменить говядину и тем более баранину на куриное мясо, которое, к слову, подешевело, однако не все готовы круглый год есть курицу. А если есть спрос, то есть и предложение по той цене, которая устраивает производителя, посредника и ретейлера. Кстати, сами ретейлеры объясняют рост цен удорожанием производственных процессов, бензина, логистики, повышением оплаты труда работникам.

— А вот Набиуллина заявляет: внутреннее производство не успевает за спросом. Так как долго еще из-за этого будут расти цены?

— Набиуллина права в том, что те, кто продает по-настоящему востребованный продукт, не будут сталкиваться со снижением спроса.

Конечно, как мы видим, инфляция в продуктовом сегменте не снижается. Свою роль сыграл и недостаточный урожай в этом году. Рост стоимости картофеля и лука кажется впечатляющим, если смотреть в процентах, но в номинальном выражении он подъемен для большей части населения: с 29 до 44 рублей за 1 килограмм картофеля и с 36 до 44 рублей за 1 килограмм лука.

Однако при подсчете инфляции учитывается сам процент, поэтому в целом инфляционный показатель выглядит угрожающим и продолжает давать основания Центробанку и дальше повышать ключевую ставку.

А вы стали меньше покупать продуктов?

Да, приходится сокращать аппетиты
Нет, как покупала самое необходимое, так и покупаю
Стали покупать меньше

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Комментарии
39
автопассажироход
20 минут
В тревожном 2022, нам внушали, что внутренний спрос - залог развития экономики в условиях санкций. Типа живём, потребляем, производим, поэтому снова живём. А тут вона чё... Оказывается хорошо живём🤔
Гость
27 минут
Предлагаю депутатам срочно принять ряд законов для повышения рождаемости кур!!!! Надо запретить чайлдфри и квадроберов среди кур!
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