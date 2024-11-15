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Экономика «Опять разнылись городские бездельники»: жители Новосибирска бурно отреагировали на подорожание продуктов

«Опять разнылись городские бездельники»: жители Новосибирска бурно отреагировали на подорожание продуктов

Некоторые горожане не видят в росте цен ничего страшного

2 476
77 комментариев

Картофель в Новосибирской области за год подорожал на 76%

Новосибирцы в комментариях активно обсуждают статью НГС о том, какие продукты подорожают в России в 2025 году. Подавляющее большинство горожан возмущены текущей экономической ситуацией и уверены, что товары в магазинах продолжат расти в цене. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под материалом.

Многие новосибирцы считают, что в следующем году цены в стране вырастут абсолютно на всё, а не только на продукты питания:

— Да все дорожает. Бензин, квартплата, еда, медикаменты. Все вокруг, — пишет Гость.

— Цены — бешеные. Зарплаты — сверхнизкие. Простой народ голодает. Ни семью, ни детей никто не может себе позволить с такими ценами, — возмущается один из комментаторов.

— Цены растут, как на дрожжах, а пенсию собираются поднять на 7,3%, которые не перекроют инфляцию, — негодует читатель НГС.

Другая часть новосибирцев возмущена тем, что многие базовые продукты поступают в магазины из других стран:

— РФ закупает картошку и морковку в Египте, а вы не знали? , — задается вопросом комментатор.

— Исконно русские продукты: яйцо, масло — завозные. Теперь и картошку решают закупать в дружественных странах. Можно понять закуп фруктов, климат не позволяет, но картошка-то почему? — недоумевает Татьяна 53.

Тем не менее, есть и горожане, которые либо не ощущают на себе роста цен, либо не видят в этом ничего страшного:

— Опять разнылись городские бездельники. У вас и так вся жизнь на халяву. Езжайте в деревню, разводите хозяйство, садите картошку и радуйтесь жизни, — выразил мнение один из комментаторов.

— Не нойте. А больше работайте. Всё пока довольно предсказуемо и стабильно. Ничего страшного пока не произошло, — пишет mr.Mister.

Ранее НГС писал о том, сколько стоит сливочное масло по Сибири.

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Комментарии
77
С левого берега
1 час
Бездельники это те кто в правительстве отвечает за цены на продукты, лекарства, топливо. Они ничего не делают чтобы как минимум не росли цены. Рыночек решает, но не в пользу простых людей.
kolhoznik
42 минуты
зачем сотрясать воздух? посмотрите кто у нас министр сельского хозяйства? человек который до назначения корову видел только по телевизору, а булки у него росли на деревьях)) как говорится. рыба гниет с головы
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