«Опять разнылись городские бездельники»: жители Новосибирска бурно отреагировали на подорожание продуктов

Картофель в Новосибирской области за год подорожал на 76% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы в комментариях активно обсуждают статью НГС о том, какие продукты подорожают в России в 2025 году. Подавляющее большинство горожан возмущены текущей экономической ситуацией и уверены, что товары в магазинах продолжат расти в цене. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под материалом.

Многие новосибирцы считают, что в следующем году цены в стране вырастут абсолютно на всё, а не только на продукты питания:

— Да все дорожает. Бензин, квартплата, еда, медикаменты. Все вокруг, — пишет Гость.

— Цены — бешеные. Зарплаты — сверхнизкие. Простой народ голодает. Ни семью, ни детей никто не может себе позволить с такими ценами, — возмущается один из комментаторов.

— Цены растут, как на дрожжах, а пенсию собираются поднять на 7,3%, которые не перекроют инфляцию, — негодует читатель НГС.

Другая часть новосибирцев возмущена тем, что многие базовые продукты поступают в магазины из других стран:

— РФ закупает картошку и морковку в Египте, а вы не знали? , — задается вопросом комментатор.

— Исконно русские продукты: яйцо, масло — завозные. Теперь и картошку решают закупать в дружественных странах. Можно понять закуп фруктов, климат не позволяет, но картошка-то почему? — недоумевает Татьяна 53.

Тем не менее, есть и горожане, которые либо не ощущают на себе роста цен, либо не видят в этом ничего страшного:

— Опять разнылись городские бездельники. У вас и так вся жизнь на халяву. Езжайте в деревню, разводите хозяйство, садите картошку и радуйтесь жизни, — выразил мнение один из комментаторов.

— Не нойте. А больше работайте. Всё пока довольно предсказуемо и стабильно. Ничего страшного пока не произошло, — пишет mr.Mister.