НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

пасмурно, снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-з.

 755мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

В Новосибирской области потеплеет до +2 градусов

Кто строит новую Россию
Экскурсия по «Первомайцу»
Врачи для 30-летних
Что подорожает в 2025
Зажечь на корпоративе — советы
Выселяют ради жирафов
Необычные адвент-календари
Новости в Telegram
Экономика Кризис-2024 «Судьба рубля предрешена». Доллар всё ближе к психологической отметке — почему и чего ждать?

«Судьба рубля предрешена». Доллар всё ближе к психологической отметке — почему и чего ждать?

Вчера внебиржевой курс на время и вовсе преодолел 100-рублевую планку, но затем вернулся к 99. И это не конец

1 676
27 комментариев

Эксперт уверен, что рубль будет слабеть и дальше

Российская валюта продолжает свое падение. В четверг на некоторое время внебиржевой курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей. Эксперты не прогнозируют позитивных исходов и ожидают дальнейшего падения российской нацвалюты.

Что произошло?

В четверг, 14 ноября, спустя 13 месяцев внебиржевой курс доллара обновил максимум с октября 2023 года. Вчера он достиг отметки в 100,7 рубля. Долго на этом показателе американская валюта не продержалась и ближе к вечеру опустилась до 99,15 рубля.

Центральный банк на 15 ноября установил курс доллара в размере 99 рублей. Днем ранее он был 98,36 рубля.

В чем причина?

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, в качестве основной причины ослабления рубля называет снижение продажи валюты экспортерами. По его предположению, это может быть связано со снижением нефтяных цен Brent в районе 70–75 долларов за баррель либо с ослаблением требований обязательной продажи валютной выручки (с октября их снизили до 25%, максимальный показатель был 80%, но в течение 2024 года его постепенно уменьшали. — Прим. ред.) и санкционными издержками на возврат валюты в страну.

Среди негативных факторов для рубля Васильев отмечает сезонно возрастающий в конце года отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые идут также на закупку импорта. В пользу рубля: профицит торгового баланса, высокие процентные ставки.

Кроме этого, Михаил Васильев заявляет о рисках повторения прошлогоднего сценария, когда рубль слабел, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки.

В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, экономист, объясняя причины падения рубля, отмечает сохраняющий большой спрос на валюту со стороны импортеров. Но ее приходится покупать в разных местах, в том числе в Китае. Что прибавляет издержки. Он также отмечает замедление притока валюты в Россию.

Что дальше?

Эксперты уверены, что рубль достигнет отметки в 100 рублей до конца года. Не исключили они и превышение этого показателя.

— Локальному укреплению рубля в конце ноября может способствовать налоговый период. До 28 ноября экспортёры обязаны уплатить налоги и на последней неделе ноября будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Мы полагаем, что курс рубля до конца года будет торговаться в диапазоне 98104 за доллар, 103109 за евро и 13,514,3 за юань, — прогнозирует Васильев.

Селянин называет цифру 100 за доллар символической, психологической отметкой.

— Судьба рубля предрешена. Здесь весь вопрос, как Центробанк будет пытаться вот эту ситуацию нарисовать так, чтобы она была там более-менее правдоподобной и не шокировала россиян. Но всё это скажется. Когда вы приходите в магазин и покупаете импортный товар, всё это рушится сразу — все эти сказки про инфляцию 8%, про доллар по 99. Потому что вы покупаете тот же самый импортный товар, но видите, что он стал дороже на 20%, — отмечает экономист.

По его предположению, к концу года доллар будет стоить больше 100 рублей.

— Я думаю, что потенциал падения до 120 есть. Наверное, в этом году мы его не увидим. Центральный банк будет оборонять несколько недель отметку в 100, но к концу года будет выше и закрепится. В следующем году это будет привычная цифра. Доллар по 100 будет восприниматься примерно как сейчас доллар по 30, — резюмирует Селянин.

Ранее мы рассказывали, что Центральный банк в очередной раз повысил ключевую ставку. Теперь этот показатель достигает 21%. При этом не исключено, что его увеличат еще раз в конце декабря.

Недавно в России снова заговорили о возможной заморозке вкладов граждан. По этому поводу мы поговорили с экспертами. Читайте наш разбор в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Доллар Рубль Валюта Курс валют Девальвация рубля Кризис-2024
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
22 минуты
в России всегда было две беды...но четверть века назад, появилась третья, которая поначалу даже счастьем показалась...но оказалось что предыдущие две беды на фоне третьей были так, очень детский лепет...
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
32 минуты
в ставателей с колен в очередной раз, немного приопус тили...и не в последний раз...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,46

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление