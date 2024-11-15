Центробанк отобрал лицензию у банка БКФ — что делать новосибирским вкладчикам

Центробанк пишет, что БКФ был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Сегодня, 15 ноября, Центробанк отобрал лицензию у банка БКФ: его филиалы были в трех городах России — Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.

В Новосибирске его отделение расположено по адресу проспект Димитрова, 4/1. Журналисту НГС не удалось дозвониться в отделение и он направил письменный запрос.

Новостная лента этого банка на их официальном сайте еще обновлялась в 2024 году, а соцсети уже активно не ведутся: например, последняя запись в их группе во «ВКонтакте» датируется 2018 годом.

Несмотря на то, что перерыв, судя по указанному времени на двери, закончился, дверь закрыта, свет в помещении не горит Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Почему отобрали лицензию

По информации пресс-службы Банка России, кредитная организация ООО «Банк БКФ» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Поэтому регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

— Кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, — дополнили в пресс-службе.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ООО «Банк БКФ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ» (Агентство страхования вкладов). Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В новосибирском отделении банка висит объявление об отзыве лицензии Центробанком Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Что делать вкладчикам

В Центробанке отмечают, что ООО «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены в 100%-ном размере остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

— Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети интернет.

На сайте Агентства страхования вкладов уже есть новость о наступлении страхового случая для клиентов БФК: выплаты начнутся не позднее 29 ноября 2024 года.

— Агентство планирует осуществлять прием заявлений вкладчиков ООО «Банк БКФ» в электронной форме посредством сайта агентства или портала «Госуслуги», а также через банки-агенты. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября 2024 года. По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64 млрд руб, — сообщает АСВ.