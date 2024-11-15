НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-3°

пасмурно, снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-з.

 755мм 89%
Подробнее
6 Пробки
USD 99,02
EUR 104,50

СРОЧНО

Что происходит на секретном совещании по отопительному сезону

Кто строит новую Россию
Экскурсия по «Первомайцу»
Врачи для 30-летних
Что подорожает в 2025
Зажечь на корпоративе — советы
Выселяют ради жирафов
Необычные адвент-календари
Новости в Telegram
Экономика Центробанк отобрал лицензию у банка БКФ — что делать новосибирским вкладчикам

Центробанк отобрал лицензию у банка БКФ — что делать новосибирским вкладчикам

Его отделения были в трех городах — Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве

1 570
7 комментариев

Центробанк пишет, что БКФ был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж

Сегодня, 15 ноября, Центробанк отобрал лицензию у банка БКФ: его филиалы были в трех городах России — Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске.

В Новосибирске его отделение расположено по адресу проспект Димитрова, 4/1. Журналисту НГС не удалось дозвониться в отделение и он направил письменный запрос.

Новостная лента этого банка на их официальном сайте еще обновлялась в 2024 году, а соцсети уже активно не ведутся: например, последняя запись в их группе во «ВКонтакте» датируется 2018 годом.

Несмотря на то, что перерыв, судя по указанному времени на двери, закончился, дверь закрыта, свет в помещении не горит

Почему отобрали лицензию

По информации пресс-службы Банка России, кредитная организация ООО «Банк БКФ» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Поэтому регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

— Кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На протяжении длительного периода времени деятельность банка характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью, что приводило к снижению масштабов деятельности и сокращению капитала, — дополнили в пресс-службе.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление ООО «Банк БКФ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ» (Агентство страхования вкладов). Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В новосибирском отделении банка висит объявление об отзыве лицензии Центробанком

Что делать вкладчикам

В Центробанке отмечают, что ООО «Банк БКФ» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены в 100%-ном размере остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

— Выплата вкладов производится ГК «АСВ». Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии ГК «АСВ» (8 800 200-08-05), а также на сайте ГК «АСВ» в сети интернет.

На сайте Агентства страхования вкладов уже есть новость о наступлении страхового случая для клиентов БФК: выплаты начнутся не позднее 29 ноября 2024 года.

— Агентство планирует осуществлять прием заявлений вкладчиков ООО «Банк БКФ» в электронной форме посредством сайта агентства или портала «Госуслуги», а также через банки-агенты. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 20 ноября 2024 года. По данным отчетности банка на 1 октября 2024 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 2,64  млрд руб, — сообщает АСВ.

Ранее мы рассказывали о том, что, почему Центробанк отозвал лицензию у QIWI Банка и что нужно было делать его клиентам.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Татьяна 53
12 минут
Вот людям ещё проблема, бегать за своими деньгами.
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
18 минут
первая ласточка??...а что делать тем, у кого было более 1.4 млн...поднять руку вверх, резко опустить ее со словами, да и ...с ними)) подарок банкирам пусть будет...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
«Никто не спрашивает мать: „Как вы?“». Сибирячка рассказала, через что прошла, когда ее сын решился на самое страшное
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,46

Евгений,33

Олег,35

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление