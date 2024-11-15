Сколько стоит сливочное масло по Сибири: выяснили, где самое дорогое

Лидер и антилидер рейтинга могут вас удивить Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Новосибирская область заняла 4 место в Сибирском федеральном округе по средней цене на сливочное масло. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился НГС.

По данным органа статистики за октябрь, самая высокая цена за килограмм сливочного масла зафиксирована в Республике Алтай, где продукт предлагается в среднем за 1324,99 рубля. Чуть ниже находятся Иркутская область и Республика Тыва, где средняя цена килограмма масла составляет 1229,45 и 1184,07 рублей соответственно.

На четвёртом месте расположилась Новосибирская область. В нашем регионе средняя цена за килограмм масла, по данным Росстата, составила 1151,83 рубля.

Источник: Филипп Сапегин / Городские порталы











Алтайский край и Красноярский край предлагают масло по более доступным ценам — 1127,71 и 1125,9 рубля за килограмм соответственно.

В Кузбассе килограмм масла обойдется жителям в среднем в 1100,23 рубля, в Хакасии — в 1092,83 рубля, в Томской области — в 1060,92 рубля.

Самая маленькая цена на сливочное масло зарегистрирована в Омской области, где килограмм в среднем обойдется местным жителям всего в 887,22 рубля. Разрыв с предпоследним местом в рейтинге — Томской областью — составил более 173 рублей.